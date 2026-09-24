El impacto de El Niño: hasta 150 mm de lluvia, ráfagas de 100km/h y calles convertidas en ríos de barro en la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El avance del fenómeno El Niño desencadenó un severo temporal en la región cordillerana y valles del norte patagónico. La combinación de precipitaciones históricas de hasta 150 milímetros, ráfagas de viento superiores a los 100 km/h y saturación de suelos provocó emergencias climáticas, desmoronamientos, cortes de rutas y la paralización generalizada de las actividades escolares.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dispuso la alerta roja, el nivel máximo de advertencia, para sectores cordilleranos de la Patagonia debido a la entrada masiva de humedad desde el Océano Pacífico. Las localidades cordilleranas y precordilleranas sufren por estas horas diversas complicaciones. Por un lado, se registran lluvias continuas de entre 80 y 120 mm, con picos de hasta 150 mm en zonas focalizadas, acompañadas de nieve en las altas cumbres.

Neuquén: La acumulación de barro y piedras impide el paso por Ruta 23 - Gentileza: @mejorinformado

Eso ha generado saturación del terreno y deslaves: como el suelo ya arrastraba un alto nivel de humedad por nevadas y lluvias previas, aumentaron severamente los riesgos de deslizamientos de tierra, caída de árboles y desprendimientos de rocas. De hecho, en el barrio Vivero de Bariloche, las intensas lluvias derrumbaron por completo una vivienda al ceder la barda del arroyo Ñireco.

En tanto, diversas calles en Neuquén, Río Negro y Chubut quedaron transformadas en ríos de agua y barro, y hubo cortes en el suministro de agua potable por turbiedad. Para minimizar accidentes, las autoridades decretaron el cierre de pasos internacionales, cortes de rutas nacionales y la suspensión de clases presenciales en decenas de distritos.

La situación en Neuquén

La zona cordillerana del norte de Neuquén permanece bajo alerta roja por lluvias. En el sur provincial rige alerta naranja, mientras que el centro y oeste enfrentan vientos intensos de entre 40 y 60 km/h con ráfagas que alcanzan los 90 a 110 km/h.

El camino de Confluencia a Villa Traful está cortado por el desborde de arroyos

En esa provincia, el Consejo Provincial de Educación canceló la actividad presencial en las aulas de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Zapala, Chos Malal, Loncopué, Las Lajas, Aluminé, Villa Traful, Andacollo y Añelo.

Asimismo, se prohibió la circulación nocturna desde Villa Pehuenia hacia el sur y Vialidad Nacional dispuso el corte de la ruta nacional 40 en el tramo Siete Lagos (entre Río Hermoso y Siete Lagos) por acumulación de sedimentos y escurrimiento hídrico.

Además, el Paso Internacional Pino Hachado se encuentra cerrado e intransitable por acumulación de nieve, hielo, fuertes vientos y riesgo de desprendimiento de piedras. También permanece cerrado para todo tipo de vehículos el paso Cardenal Samoré debido al aumento del caudal de agua en el puente El Gringo, en la CH 215, km 111.

Vialidad Nacional advirtió sobre calzada con sedimentos y escurrimiento de agua en el tramo Siete Lagos de la Ruta 40.

Asimismo, en Neuquén, hospitales y centros de salud provinciales fueron puestos en alerta para efectuar evacuaciones preventivas de pacientes vulnerables y embarazadas.

Los trastornos en Río Negro

En Río Negro, la alerta roja abarca Bariloche y las áreas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquinco. En esta ciudad, el intendente Walter Cortés declaró la Emergencia Climática en todo el ejido municipal. Se instó a la población a no salir de sus hogares, suspender el tránsito vehicular innecesario y se solicitó al sector privado implementar el trabajo remoto o flexibilizar horarios sin aplicar sanciones laborales ni descuentos salariales.

Calles de barrios barilochenses como El Frutillar y Nahuel Hue sufrieron anegamientos severos, mientras que en el barrio Vivero, el temporal derrumbó por completo una casa luego de que cediera la barda del arroyo Ñireco. Eso obligó a evacuar a vecinos linderos. Asimismo, la empresa de agua interrumpió el servicio en múltiples sectores por la extrema turbiedad del arroyo Ñireco.

En Bariloche se registraron más de 100 milímetros de precipitaciones.

En el turno mañana no hubo dictado de clases presenciales en Bariloche, Villa Mascardi, El Bolsón, Mallín Ahogado, El Manso, Los Repollos, Cuesta del Ternero, El Foyel, Río Villegas, Ñorquinco y Rinconada Nahuelpán. A la vez, el Parque Nacional Nahuel Huapi cerró la totalidad de sus senderos de caminata hasta que ceda la alerta.

Las autoridades advirtieron también sobre posibles desprendimientos de piedras en el sector lago Guillelmo, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón.

Chubut, en vilo

Y en Chubut confluyen por estas horas precipitaciones abundantes en la cordillera y un cuadro de vientos extremadamente violentos en el centro y sur provincial. Rige alerta naranja por lluvias de entre 60 y 80 mm en los departamentos cordilleranos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. A la vez, en la precordillera y sur chubutenses aplica alerta amarilla con acumulados previstos de 20 a 50 mm.

El sudeste de Chubut (mesetas de Escalante, Sarmiento, Ameghino y río Senguer) está en alerta roja por viento: se estiman ráfagas que pueden escalar hasta los 140 y 150 km/h. El resto del territorio provincial se mantiene bajo alerta naranja. En ese contexto, se ordenó el cierre de escuelas y restricciones viales en Comodoro Rivadavia y sectores rurales, al tiempo que las autoridades dispusieron restricciones de circulación sobre las rutas nacionales 3, 26, 40 y 260. En Lago Puelo, debió evacuarse preventivamente a una familia debido al peligroso incremento del cauce del río Azul.

Lo cierto es que las condiciones de inestabilidad se mantendrán en Norpatagonia durante esta jornada, extendiendo sus efectos hacia la franja este de la región. En la zona cordillerana (Bariloche y Villa La Angostura), las precipitaciones continuarán hoy de forma persistente y fuerte (probabilidad del 70 al 100%), acompañadas por ráfagas que oscilarán entre los 70 y 78 km/h. Las zonas altas mantendrán probabilidad de nevadas.

En el Alto Valle (Neuquén capital y General Roca), se espera una temperatura máxima de 22°C. Si bien durante el día se prevén chubascos aislados, las precipitaciones se intensificarán hacia la noche (40-70% de probabilidad), momento en que las ráfagas de viento alcanzarán su pico de 78 km/h. En la costa rionegrina (Viedma y San Antonio Oeste) se esperan máximas de 23° C con presencia de lluvias débiles e intermitentes a lo largo de todo el día y vientos permanentes con ráfagas entre 60 y 70 km/h.

Las autoridades provinciales y los comités de emergencia mantendrán un monitoreo constante durante estas primeras horas de la tarde para evaluar las condiciones.