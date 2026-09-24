La Anmat prohibió la venta de un fármaco que se promociona como producto para adelgazar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) decidió prohibir este jueves el uso, comercialización, publicación y distribución de cualquier producto para administración en humanos que declare contener como ingrediente “retatrutide” o “retatrutida”.

La Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial, fundamenta que se trata de “un ingrediente que se encuentra en etapa de investigación clínica por sus potenciales efectos en pacientes que padecen diabetes tipo II y control inadecuado de la glucemia”.

En la disposición, se detalla que el alcance de la prohibició abarca “todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto” que contenga dicho componente.

En una alerta publicada el 21 de agosto, la Anmat ya había advertido que los productos que declaran contener esta sustancia se promocionan por su “potencialidad para el control de peso, regulación del consumo calórico y mejora de la función metabólica”.

En el comunicado el ente también detalla que “aún no está probada su eficacia y seguridad, por lo que su uso resulta altamente peligroso para la salud. Corresponde sumar a ello que se desconocen datos de los presuntos fabricantes y como han sido elaborados y formulados los productos ofrecidos”.

En esa misma publicación, el organismo informó que había detectado la comercialización de estos productos en distintas páginas web, plataformas de venta online y a través de WhatsApp.

La prohibición alcanza a todos los lotes, tamaños y presentaciones de productos que declaren contener retatrutida Shutterstock

Dentro de la normativa también se aclara que la prohibición será “hasta tanto se encuentren autorizados por Anmat, excepto para el caso de investigaciones clínicas expresamente autorizadas por esta Administración Nacional”.

Según la Anmat, estos productos se comercializan en presentación para reconstitución e inyección por lo que su elaboración requiere de rigurosos controles y seguimiento por parte de un profesional de la salud.

Otro de los apartados de la alerta publicada en agosto destaca que “los productos destinados a aplicarse por la vía de inyección poseen como factor de riesgo adicional la facilidad de diseminación de una infección al torrente sanguíneo en caso de encontrarse contaminado por la falta de controles en su elaboración, lo que podría llevar a la muerte”.

Finalmente, la Anmat recalcó que “se recomienda enfáticamente a la población en general y profesionales no utilizar productos que no cuenten con la autorización”.