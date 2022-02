El Kun Agüero volvió a criticar el impuesto al patrimonio y contó qué destinos eligen los millonarios para evitarlo

Sergio ‘Kun’ Agüero volvió a hablar de sus críticas al impuesto a las grandes fortunas y el patrimonio. Además, contó cuáles son los lugares que eligen los millonarios para evitar ese pago y remarcó: “Toda mi vida pagué impuestos”.

En una entrevista con Radio 10 explicó: “Yo no estoy en contra de pagar impuestos. Lo que dije es que más allá de si estás en Argentina, España o el Reino Unido, es que me parece injusto que haya que pagar impuestos por el patrimonio. Por más que digan que con eso ayudás a los que menos tienen, yo me pregunto: “¿Y qué hacen con la plata de los otros impuestos que ya estás pagando? Yo cuido mi plata y me la gané yo. Eso es injusto”.

“Después yo le dije a la gente: ´¿ sabés dónde viven los multimillonarios en lugares donde no se cobra impuesto al patrimonio como Florida, Gran Bretaña, Madrid, Singapur, Dubai?´ Son lugares donde van a relajarse y a vivir la vida”, detalló el exfutbolista en la charla donde también habló de fútbol.

Agüero luego aseguró: “Yo siempre vengo acá. Tengo un montón de plata invertida acá. ¿Cómo no voy a venir? Argentina viene mal de hace muchos años. De chiquito, en la villa se sufría mucho también”.

La crítica que se viralizó

Agüero había criticado esta semana el impuesto al patrimonio en un nuevo video que hizo a través de la plataforma Twitch. Durante el streaming con sus seguidores, el futbolista reflexionó sobre la doble imposición que genera el gravamen a la riqueza o “aporte solidario” con el impuesto a las ganancias y la comparó la carga tributaria que rige en Inglaterra y otros países del mundo.

“A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagas. Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?”, argumentó Agüero.

En poco tiempo el video se viralizó y el debate escaló a nivel nacional. Esta mañana el futbolista respondió a las criticas a través de su Twitter y aclaró que el impuesto al patrimonio no es un invento argentino, sino que existe en “muchísimos” países. “Ahora te pregunto, si toda tu vida generaste 100 ya pagando impuestos, ¿por qué seguís pagando? Si no tenés ingreso en el año, seguís pagando igual. Fui pobre y nadie me regaló nada”, aseveró.