El luto por la muerte del Indio Solari revoluciona Plaza de Mayo con una misa del adiós

La “misa ricotera” a la que citaron los seguidores del Indio Solari para honrar la vida de su ídolo, que falleció esta mañana, fue convocada para las 18. Pero la Plaza de Mayo, el lugar elegido para la clásica ceremonia de los “ricoteros”, comenzó a llenarse desde el mediodía.

Entre los anticipados se encuentra Carolina Polo, oriunda de San Andrés, quien llegó a la plaza a las 13 con unos anteojos de sol que esconden sus ojos húmedos y un póster del Indio en las manos. “No podía estar en mi casa. Sentí la necesidad de estar con gente que siente por el Indio lo mismo que siento yo. Es algo bastante difícil de describir: es como un compañero de vida, una persona que con su música y su arte me ayudó a crecer y a salir de un montón de situaciones. Lo siento como una gran pérdida”, explica la admiradora, de 46 años.

La Plaza de Mayo reúne cientos de fanáticos, entre ellos, grupos de amigos y familias enteras Hernán Zenteno

Lo conoció de adolescente, a través de un novio, en 1993. “Él escuchaba los redonditos, era más grande que yo. Cuando los vi en vivo en Racing, en el ’98, fue un amor para toda la vida. Para mí es el genio más grande que nos dio el país a nivel musical”, dice, mientras en la plaza comienzan a congregarse cada vez más fanáticos. Se reúnen alrededor de una banda tributo al histórico líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

“Cualquier momento de mi vida que recuerde tiene canciones de él”

“Desde chiquito, cualquier momento de mi vida que recuerde tiene las canciones de él, la vida de él, Los Redondos o Los Fundamentalistas. Es parte de mi relación con la vida, con mi vieja y mi viejo. Es como si se hubiera muerto un familiar mío”, dice Joaquín Fernández, de 22 años, que llegó al centro porteño desde su casa, en Villa Lugano.

"Desde chiquito, cualquier momento de mi vida que recuerde va a tener las canciones de él", dice Joaquín Fernández, de Villa Lugano Hernán Zenteno

“Es una persona que sintetiza en su obra y en su música un montón de cosas que sentimos los argentinos. Lo sienten tanto los pobres como los ricos, todo el mundo. Era una persona que leía a Bukowski y a otros escritores muy conocidos, y transmitió todo eso a los cartoneros, a la gente como nosotros”, agrega.

El altar ya está listo. Sobre el mantel blanco, se lee la frase: “Indio, nunca supe de alguien como vos”, acompañada por fotografías en blanco y negro del músico. Hay dos cruces de madera pintadas a mano: una con la figura de Jesús y otra con una figura humana de brazos abiertos, decorada con símbolos como los pañuelos de las Abuelas de Plaza de Mayo, la bandera de la Palestina y una golondrina.

En la antesala de la "misa ricotera", la Plaza de Mayo reúne a cientos de fanáticos Hernán Zenteno

A medida que anochece, la gente se va amontonando en la plaza. Suenan con clásicos del Indio y los aplausos se hacen sentir cada vez con más fuerza. Hay grupos de amigos, colegas de trabajo y familias enteras. Algunos ya comparten fernet o cerveza, otros, mate, mientras intercambian recuerdos de la leyenda. Otros lloran y se abrazan.

“Generacional y familiar”

Sentados en el pasto, una familia vestida de rojo y negro espera el comienzo de la “misa ricotera”. “Él estuvo en todas nuestras etapas de la vida. Hoy, como en cada misa del Indio, nos encontramos personas de distintas clases sociales e ideas políticas, pero todos sentimos lo mismo”, dice Maximiliano de Regi, de 46 años, padre de dos hijos, que se dedica a hacer changas en el centro porteño.

“Mi relación con el Indio es generacional y familiar —agrega—. Mi viejo se lo transmitió a mis hermanas, mis hermanas a mí y yo a mis hijos. Siempre estuvo presente en todos los momentos de mi vida. Tuve el placer de verlo muchas veces. Fui con amigos, con mi familia, con mi señora y con mis dos hijos”, cuenta. Y suma: “Todo lo que decía era importante. A mí me hizo interesarme en la política, en la lectura y en la historia. Ahora, con el caso de esta nena, Agostina, pienso que el Indio ya lo había dicho en 2011: ‘Cuidemos a las pibas’”.

A su lado está Martina, su hija, de 10 años, que también quiso acercarse a despedir al Indio. “Es muy importante estar acá. Cuando me enteré de que murió, me puse a llorar. No puedo creer que haya muerto una leyenda”, agrega la niña.

“Más allá de las diferencias, hoy estamos todos juntos”

“Marcó muchísimas generaciones, y no solamente con sus canciones. Es muy importante estar hoy acá. Más allá de las diferencias políticas o de cualquier otro tipo, hoy estamos todos juntos para recordar y celebrar los momentos que nos dejó”, explica Tobías Mesa, de 25 años. Nunca vio en vivo al Indio, al igual que muchos de los jóvenes de su generación que hoy se congregan en la plaza.

“Marcó muchísimas generaciones, y no solamente con sus canciones", sintetiza Tobías Mesa, de 25 Hernán Zenteno

La última presentación del Indio Solari en vivo fue en Olavarría, el 11 de marzo de 2017, un año después de revelar que tenía Parkinson. El recital congregó a 200.000 personas y tuvo un final trágico: la muerte de dos asistentes.