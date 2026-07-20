La selección recibió un emotivo mensaje de bienvenida al aterrizar en Ezeiza: “Siempre serán nuestros campeones”

Los jugadores de la selección argentina que aterrizaron en Ezeiza este lunes por la tarde recibieron un conmovedor mensaje de bienvenida antes de reencontrarse con sus familiares y una multitud de hinchas.

“Estamos muy orgullosos de ustedes muchachos. Nos representaron a todos ustedes con dignidad y no tenemos nada más que decirles gracias", expresaron los profesionales de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). "Muchísimas gracias, de corazón”, cerraron.

El mensaje que preparó Aeropuertos Argentina para recibir a la selección argentina en Ezeiza

Desde la torre de control de Ezeiza también le dieron la bienvenida a la Selección y trasmitieron el orgullo que sintieron en cada partido.

“Hicieron inmensamente feliz a un país entero. Gracias por tanto compromiso, esfuerzo y entrega. Siempre serán nuestros campeones. Muchas gracias”.

Asimismo, Aeropuertos Argentina preparó un recibimiento especial para la Scaloneta tras la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los jugadores de la Selección descienden del avión de Aerolíneas Argentinas X @Argentina

En uno de los sectores verdes del Aeropuerto Internacional de Ezeiza desplegó una enorme inscripción con la palabra “¡Gracias!”, acompañada por el logo de la empresa, como homenaje al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

La llegada de la selección al país

Luego de arribar este lunes alrededor de las 18 a bordo de los vuelos AR1971 y AR1951, la delegación albiceleste fue recibida por familiares e hinchas tras el subcampeonato. Los jugadores recorrieron a bordo de un micro descapotable, la autopista Riccheri rumbo al predio Lionel Messi de la AFA.

Durante el trayecto, los futbolistas saludaron, aplaudieron y lanzaron camisetas hacia la multitud, que respondió con banderas, fuegos artificiales, cánticos y muestras de apoyo para un plantel que, pese a la derrota en la final del Mundial, fue recibido con una verdadera fiesta popular.

Llegada de los jugadores de la Selección Argentina a Ezeiza tras la finalización del Mundial 2026. Colectivo que traslada a los jugadores Camila Godoy

En el predio los futbolistas se reencontraron con sus familiares, quienes habían arribado cerca de dos horas antes al complejo para esperarlos.

El plantel de la selección argentina no regresó completo al país. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi junto a Rodrigo de Paul viajaron desde Nueva York a Miami para reincorporarse al Inter Miami.

Tampoco viajaron a la Argentina Julián Álvarez, Enzo Fernández, Gerónimo Rulli, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso.

Lionel Scaloni saluda a la multitud congregada alrededor del micro Rodrigo Néspolo

Volvieron a la Argentina: Claudio “Chiqui” Tapia, Lionel Scaloni, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás González, Emiliano “Dibu” Martínez, Valentín “Colo” Barco, Exequiel Palacios y Juan Manuel López.

Con el correr de los minutos, los hinchas comenzaron a retirarse de las inmediaciones del predio Lionel Messi de la AFA, luego de acompañar la llegada de la selección argentina. El clima fue de alegría y tranquilidad, aunque la desconcentración provocó un importante congestionamiento vehicular.