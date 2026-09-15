El Malbrán participará de un estudio internacional sobre la vacuna infantil para neumococo

El Instituto Malbrán se sumó al estudio de farmacovigilancia poscomercialización (fase IV) de la vacuna contra 20 serotipos del neumococo que desde el año pasado se empezó a utilizar progresivamente con un esquema de calendario en menores de un año en lugar del inmunizante contra 13 serotipos de la bacteria que se venía aplicando. Participan, también, centros de Estados Unidos, Israel y países europeos.

La investigación, según informó hace instantes la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán), apuntará hasta 2028 a “evaluar la efectividad de la vacuna conjugada 20-valente (PCV20) en la prevención de la enfermedad neumocócica invasiva en menores de 5 años”.

El trabajo del equipo del Servicio de Bacteriología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de Anlis Malbrán consistirá en relevar las aplicaciones (registros de cobertura), la notificación de enfermedad por neumococo (vigilancia epidemiológica) y la caracterización bacteriológica de casos de enfermedad neumocócica invasiva (vigilancia laboratorial).

El equipo del Servicio de Bacteriología Clínica de Anlis Malbrán que participará del estudio de fase IV hasta 2028 Gentileza Anlis Malbrán

“Como estudio de fase IV, se desarrolla luego de la autorización de la vacuna y permitirá evaluar el impacto de la cobertura en poblaciones amplias y en condiciones reales de atención y vigilancia”, completaron oficialmente. El Servicio de Bacteriología del INEI actúa en el sistema nacional de vigilancia sanitaria como laboratorio de referencia para el monitoreo de la enfermedad invasiva por neumococo. “Se reciben y estudian cepas de Streptococcus pneumoniae de hospitales de todo el país, que son caracterizadas para determinar los serotipos circulantes asociados a cuadros invasivos”, explicó Claudia Perandones, directora de Anlis Malbrán.

La transición de la vacunación de calendario contra el neumococo del inmunizante para 13 serotipos al de 20 serotipos se anunció el año pasado. El esquema es el mismo: tres dosis. La primera a los 2 meses de edad, la segunda a los cuatro meses y el refuerzo al año de vida.

La bacteria no solo causa neumonía, sino también otitis media, meningitis y hasta sepsis. “Existen más de cien serotipos conocidos de neumococo, sin embargo solo un número limitado produce enfermedad neumocócica invasiva”, describió el Ministerio de Salud de la Nación al dar a conocer el manual para la transición del uso de una a otra vacuna. Los principales grupos de riesgo son los menores de 5 años, los adultos mayores y la población con enfermedades crónicas o inmunosupresión.

La vacuna a evaluar es la que comercializa el laboratorio Pfizer. Anlis Malbrán informó que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) solicitó el estudio, que coordinará la empresa especializada en ensayos clínicos P95 Julius Clinical, en Bélgica. Es, también, dentro de la Red de Evaluación de Vacunas contra la Enfermedad Neumocócica Invasiva en la que participan centros de otros países.

“Identificar qué serotipos circulan, cuáles están asociados con la enfermedad invasiva y cómo evoluciona su distribución permite comprender el comportamiento de la bacteria, evaluar el impacto de las estrategias de vacunación y generar evidencia para orientar las políticas de prevención –destacó Anlis Malbrán–. La vigilancia también detecta cambios en los perfiles de sensibilidad a los antibióticos y supervisar la aparición y circulación de cepas resistentes, una tarea vital frente al desafío de la resistencia a los antimicrobianos”.

Jonathan Zintgraff, responsable del estudio por el Servicio de Bacteriología Clínica del INEI, agregó que “el trabajo en el laboratorio genera información epidemiológica fundamental para conocer la evolución de la circulación del neumococo en la Argentina y evaluar las estrategias de vacunación”.