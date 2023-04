El mapa porteño del dengue: cuáles son los barrios con más casos

escuchar

Ricardo Méndes, de 63 años, aguardaba en un pasillo dentro de la sala de consultorios externos del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el barrio porteño de Flores. Se encontraba junto a su esposa, Gabriela, de la misma edad. Los dos estaban sentados en una silla mirando fijo hacia una pared de la que colgaban algunos afiches con indicaciones sobre el uso del barbijo. Ambos atravesaron un cuadro de dengue hace poco más de una semana y regresaron al hospital para hacerse un control.

Ellos describieron que, en su edificio, otros dos vecinos también fueron picados por el Aedes aegypti. Y aseguraron que, luego de la fiebre y el sinfín de dolores que padecieron, lo que los asusta ahora es el temido dengue hemorrágico, un cuadro complejo y potencialmente letal si no se trata a tiempo que, por lo general, aparece si la persona es picada por segunda vez por un mosquito que carga con una variante del virus distinta a la que lo infectó por primera vez.

La sala de consultorios externos del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero Ricardo Pristupluk - La Nacion

La ciudad de Buenos Aires, dentro de un contexto nacional en el que hay un número muy alto de infecciones por dengue, está atravesando por uno de los brotes más complejos desde 2015-2016. Desde julio del año pasado hasta ahora, en la ciudad se han informado 5492 casos de dengue, lo que representa una tasa de 190 casos cada 100.000 habitantes. Mientras que entre 2015-2016 se informaron 6393 infecciones.

“No abrimos las ventanas y vamos a colocar mosquiteros. No sabemos si el mosquito está en un patio interno de nuestro edificio, creemos que no porque no vimos agua estancada en ningún lado. La verdad que es difícil saber dónde nos picó. Ahora tenemos miedo de que nos pique de nuevo porque dicen que ahí se complica mucho el cuadro”, relató Méndes.

En una recorrida que realizó LA NACION por el barrio porteño de Flores, uno de los más afectados por la enfermedad, los vecinos de la zona indicaban que mantienen altos niveles de cuidado, y en todos los casos, aquellos que fueron picados, temían volver a contagiarse.

Los barrios porteños con más dengue

Los barrios porteños más afectados son Mataderos (con 948 casos), Parque Avellaneda (521), Palermo (458), Villa del Parque (326), Villa Lugano (316) y Flores (299).

Desde julio del año pasado hasta ahora, según el Ministerio de Salud de la Nación, fallecieron dos personas en el distrito porteño por dengue, aunque desde la cartera sanitaria de la Ciudad indican que aún están investigando si el dengue fue la causa del deceso.

Según consta en el último Boletín Epidemiológico de la ciudad de Buenos Aires, el primer fallecido fue un varón de 76 años que llegó a un hospital de la ciudad con una disnea progresiva, fiebre, náuseas y vómitos. Se trataba de un paciente obeso sin control de salud en los últimos años. Cuando se le realizaron los estudios, se le detectó una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, con descompensación hemodinámica. Se le hicieron los análisis para detectar si tenía dengue y dio positivo. Por presentar signos evidentes de un fallo multiorgánico, se lo derivó a cuidados intensivos donde murió 48 horas después de su ingreso a la institución.

Desde julio del año pasado hasta ahora, en la Ciudad se han informado 5492 casos de dengue en la Ciudad Ricardo Pristupluk - La Nacion

El segundo fallecido fue un varón de 73 años, también obeso y con hipertensión arterial. Ingresó a una clínica privada en dos oportunidades, la primera con un cuadro presincopal y 96 horas después regresó con fiebre, mialgias y cefalea. Su cuadro empeoró y murió 24 horas después.

Dengue hemorrágico

Francisco Dadic, toxicólogo del Hospital General de Agudos Carlos Durand, explicóque el dengue hemorrágico es una manifestación de la enfermedad donde se desencadenan hemorragias internas por diversos motivos. Este dengue es grave y está acompañado de dolores intensos, sangrado en la orina, entre otros síntomas. “El dengue hemorrágico puede aparecer si el mosquito te pica por primera vez, aunque es más común que ocurra cuando a la persona la pica por segunda vez un mosquito que tiene una variante del virus distinta a la de la primera infección. Pero no es una enfermedad muy mortal. Por supuesto, los grupos de riesgo y aquellos con comorbilidades son los más afectados. Pero en general con tratamiento un dengue hemorrágico agarrado a tiempo tiene una índice de mortalidad menor al 1%”, detalló el especialista.

Flores, uno de los barrios más afectados

El barrio de Flores, que cuenta con importantes espacios abiertos, como el cementerio, suele tener uno de los índices más altos de dengue de la ciudad. Allí, entre las lápidas, un cuidador que prefirió resguardar su nombre contó: “Acá tenemos extremo cuidado, si te fijás están todos los recipientes para flores boca abajo así no se junta agua. De todos modos, tanto yo como otros colegas sufrimos la enfermedad. Es muy difícil evitarlo”, aseguró.

El cementerio de Flores es uno de los espacios abiertos donde es muy complejo controlar que no queden zonas con agua estancada Ricardo Pristupluk - La Nacion

Julián Cappa, comunero del Frente De Todos de la Comuna 7, que abarca Flores y Parque Chacabuco, presentó junto a otros comuneros un proyecto en la Legislatura Porteña para el abordaje integral de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Lo hicieron en 2020, pero el proyecto nunca fue tratado.

“En 2021 lo volvimos a presentar porque había perdido estado parlamentario y aún no fue tratado. Lo que propone el proyecto es territorializar más, hacer relevamientos de posibles criaderos de mosquitos, como casas abandonadas, tener más herramientas para actuar y aceitar la relación entre las autoridades involucradas en la prevención y atención de esta enfermedad”, dijo Cappa a LA NACION.