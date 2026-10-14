El Papa ya se recupera de su operación de cáncer de pulmón; murió Jorge “Locomotora” Castro

El Papa tuvo una buena noche luego de la operación . La Oficina de Prensa de la Santa Sede ofreció información actualizada sobre el estado de salud del pontífice tras su intervención en el Hospital Gemelli de Roma, donde se realizó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar. En la operación, que duró cerca de 90 minutos, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ofreció información actualizada sobre el estado de salud del pontífice tras su intervención en el Hospital Gemelli de Roma, donde se realizó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar. En la operación, que duró cerca de 90 minutos, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. Milei llegó a Estados Unidos . El Presidente viajó junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia. El mandatario va a participar de una gala, recibirá un reconocimiento por su defensa de la libertad económica y va a mantener encuentros con distintos empresarios. Tiene previsto aterrizar en Argentina el viernes por la mañana.

El Presidente viajó junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia. El mandatario va a participar de una gala, recibirá un reconocimiento por su defensa de la libertad económica y va a mantener encuentros con distintos empresarios. Tiene previsto aterrizar en Argentina el viernes por la mañana. El Gobierno anunció que va a descontar el día a los estatales que adhieran al paro de ATE de mañana. La Asociación Trabajadores del Estado convocó a la medida de fuerza nacional de 24 horas para este jueves y una movilización al Congreso desde las 13:30 para reclamar la derogación del DNU 70/23. El sindicato anticipó que habrá guardias mínimas en hospitales y se verá afectada la atención en organismos nacionales como PAMI, ANSES y la ANAC, entre otras.

La Asociación Trabajadores del Estado convocó a la medida de fuerza nacional de 24 horas para este jueves y una movilización al Congreso desde las 13:30 para reclamar la derogación del DNU 70/23. El sindicato anticipó que habrá guardias mínimas en hospitales y se verá afectada la atención en organismos nacionales como PAMI, ANSES y la ANAC, entre otras. Murió Jorge “Locomotora” Castro . El excampeón mundial de boxeo, de 59 años, se descompensó cuando estaba en un bingo en Morón. La averiguación de causales de muerte quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de esa localidad. Desde hace años Castro sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense donde ayudaba a los más necesitados.

El excampeón mundial de boxeo, de 59 años, se descompensó cuando estaba en un bingo en Morón. La averiguación de causales de muerte quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de esa localidad. Desde hace años Castro sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense donde ayudaba a los más necesitados. Boca perdió 1 a 0 ante Vasco da Gama. Fue por la ida de las semifinales de la Sudamericana que se jugó en La Bombonera. El martes próximo jugará la revancha de visitante, obligado a ganar para pasar a la final. Hoy desde las 19 en Brasil se jugará el primer cruce de la otra semifinal, entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque de Uruguay.

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