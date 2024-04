El presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas advirtió sobre el recorte de presupuesto

Escuchar

Tras el abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, el presidente de la Asociación Médica de esa institución, Luis Sarotto, advirtió por la situación presupuestaria y aseguró que el dinero “no llega a diciembre” y que se funciona con menor cantidad de quirófanos. Además, dijo que el dinero recibido este año es el mismo que el año pasado.

“Las consultas se mantienen porque la gente sigue llegando. Los médicos del hospital son de referencia nacional. Este hospital recibe casos complejos de todo el país que vienen cuando en su lugar de origen no se puede solucionar la patología. El mal presupuesto que tenemos nos complica eso”, explicó Sarotto en diálogo con LN+.

Tras ello, agregó: “Esto nos lleva a una selección tediosa. Alguien que viene de Lanús con cálculos en la vesícula y le duele mucho y no consigue turno para la cirugía, decirle que tiene que esperar es incómodo. Genera un cuello de botella. La gente llega pero cuando hay que llevarla al quirófano, se nos corta la posibilidad de tratamiento. Es muy estresante”.

En tanto, detalló que el presupuesto recibido este año es el mismo que en 2023, por lo que eso, más la inflación acumulada, Sarotto advirtió que “no llega a diciembre”. “Ese presupuesto no dura 12 meses. Una jeringa aumentó 500%. El presupuesto así no va a llegar a diciembre, va a llegar a mayo”, aseguró.

En ese sentido, dijo que el Hospital de Clínicas no tiene a todos los quirófanos funcionando por la falta de dinero. “No tenemos todos los quirófanos abiertos porque ya nos habríamos quedado sin presupuesto. No les podríamos pagar ni a los anestesistas. Se redujo para no tomar medidas drásticas. En un hospital una sala que se cierra no la abrís más”, contó.

“Estamos funcionando a media máquina pero no dejamos de trabajar. Tenemos la función de formar recurso humano, tenemos residencia en todas las especialidades. Hay que formar gente de alta calidad”.

Al ser consultado sobre los dichos del gobierno de Javier Milei del supuesto gasto “innecesario” que implica ampliar el presupuesto en educación y salud, Sarotto replicó: “Opinólogos hay en todos lados. A mí me gusta hablar con base científica”.

Y siguió: “Cuando uno analiza cuánto cuesta un alumno en la UBA que son 1200 dólares por año, evidentemente hacemos maravillas para enseñar bien en la Argentina y tener la UBA posicionada con un presupuesto 10 veces menor a otras universidades”.

Masiva marcha en apoyo al Hospital de Clínicas tras los recortes del Gobierno

Miles de personas se congregaron este jueves en los alrededores del Hospital de Clínicas de la Ciudad, barrio de Recoleta, para reclamar por las partidas de dinero que no llegan a las universidades nacionales luego de la decisión del gobierno de Javier Milei de encarar un ajuste en el área. En este contexto, se llamó a un abrazo simbólico en el reconocido centro de salud ubicado sobre la avenida Córdoba y dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Frente a la emergencia presupuestaria que atraviesan las universidades y los hospitales universitarios, la UBA convoca a un abrazo al Hospital de Clínicas”, indicaron en las últimas horas desde la entidad a través de sus redes sociales.

En diálogo con LN+, la enfermera Giselle dijo que “es muy triste todo” porque en el hospital escuela no hay insumos y deben transcurrir varios meses hasta que los pacientes pueden operarse. “No tenemos jeringas, insumos para suturar, barbijos… hoy sí llegó el pedido de farmacia y no hay para ciertas cirugías”, agregó la profesional y le pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que se acerque al centro de salud y vea a la gente que a diario va “con una necesidad terrible de ser atendida”.

La manifestación en contra del recorte del Gobierno, aunque en mucha menor medida, se replicó también en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, otro centro de salud que depende de la partida asignada a la UBA.

