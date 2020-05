Crédito: Shutterstock

Francesco Tonucci mira al mundo "con ojos de niño". Por eso, no en vano, se lo conoce como a uno de los pedagogos más reconocidos del mundo, además de su experiencia como dibujante. Siempre allí, observando de cerca las emociones de los niños. Conversamos con el educador italiano, que pone el foco en la necesidad de un cambio radical en la metodología de enseñanza, como parte de una serie de episodios de nuestro podcast diario, llamada El mundo después del virus .

Aquí, Tonucci nos invita a reflexionar acerca del rol de la educación en el hogar, en la escuela y dentro de la sociedad, dando lugar al juego y abriendo nuevos espacios para que los niños puedan expresarse. "Tienen muchas cosas para decir, porque están viviendo situaciones muy raras, que nunca habían pasado antes"

Un domingo a la mañana, desde su casa de Roma, donde lleva varias semanas en aislamiento por la pandemia de la Covid-19, "Frato", seudónimo de Tonucci en sus historietas, responde por videoconferencia algunas de las inquietudes relacionadas al aprendizaje en época de cuarentena . Durante la charla, se muestra crítico con la metodología de enseñanza en las escuelas, destaca la importancia de escuchar qué piensan y sienten los alumnos y ve este presente como una oportunidad para repensar la educación de niñas y niños.

Tonucci comienza hablando del proyecto "La Ciudad de los Niños", un estudio del pensamiento y del comportamiento infantil que inició en su ciudad natal, Fano, hace casi un cuarto de siglo, y lo llevó por todo el mundo, adaptándolo a los nuevos tiempos. "En este trabajo, convocamos los consejos de los niños, cuáles eran sus sentimientos y emociones en estos tiempos y cuáles eran sus propuestas. Salieron cosas bastante claras. Hay tres interesantes, que nos dan algunas pistas. Una, es que a los niños les hacen falta mucho sus amigos. En todos los testimonios sale este problema. La segunda, es que a los chicos les gusta pasar más tiempo con sus padres y aprender con ellos cosas nuevas dentro de su casa. Y la tercera, es que están hartos de tareas y aburridos de escuchar clases frente a una pantalla. Éstos son los niños."

También, se refiere al papel de los diferentes actores del proceso de enseñanza- aprendizaje durante esta pandemia. "La escuela, así como se está haciendo ahora, intenta defender que con todo lo que ha pasado no ha pasado nada. Y esto (la pandemia) ha cambiado la vida de todos. Se ha parado el tráfico, se ha parado el trabajo, estamos viviendo encerrados hace más de sesenta días. Y la escuela sigue con sus programas, con su libro de texto, dando tarea. Y esto, a los niños no le gusta y creo que no se van a conseguir buenos resultados."

El educador italiano pone el foco en la necesidad de un cambio radical en la metodología de enseñanza. "Los niños dicen que extrañan la escuela y no es verdad. Los niños extrañan la escuela sólo porque es el único lugar donde pueden encontrar a sus amigos. Porque si fuera posible encontrarlos en la calle, probablemente no dirían lo mismo. Por lo cual, en este momento, ésta debería ser la mayor preocupación, tanto para padres, maestros y políticos. ¿Cómo superar esta falta que los niños tienen?", señaló.

