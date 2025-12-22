Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 22 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este lunes 22 de diciembre hay alertas naranjas y amarillas por tormentas para al menos 18 provincias. Además, emitió diferentes avisos por fuertes ráfagas de vientos y calor extremo en otros tres distritos.

Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa a través de su Sistema de Alerta Temprana, las provincias que sufrirán importantes precipitaciones y que están bajo alerta son: Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca, La Rioja, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y el norte de Buenos Aires.

El SMN prevé diferentes focos de tormentas en estas regiones y catalogó las tormentas entre alerta naranja y alerta amarilla. En el caso de la primera, este tipo de fenómenos meteorológicos son “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las provincias bajo alertas meteorológicas para este lunes 22 de diciembre

Para el área con pronóstico de alerta naranja, está será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que pueden estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras tanto, las zonas donde se estableció una alerta de nivel amarillo, también tendrán tormentas pero variada intensidad. De igual forma, podría haber actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En la región patagónica, se extiende una alerta amarilla para el sur de la provincia de Chubut y el noroeste de Santa Cruz por vientos. Según especificó el SMN: “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h”.

El pronóstico del tiempo para CABA

No obstante, en la provincia de Buenos Aires se emitió una alerta amarilla por altas temperaturas que afectará al centro bonaerense. Más precisamente en las localidades de General la Madrid, Laprida, Benito Juárez, Tandil, Rauch, Azul, Olavarría y Tapalqué. La temperatura máxima llegará a más de 31°C tras días de intenso calor.

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se espera una jornada mayormente nublada pero calurosa y con humedad en torno al 70%. La temperatura tendrá un pico de 29°C y una mínima de 22°C. Sin embargo, pese a que no se esperan lluvias durante el transcurso del día, sí podrían presentarse precipitaciones durante la madrugada y la mañana.