El pronóstico del tiempo para este domingo 25 de octubre en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este domingo 25 de octubre en todo el país y detalló cómo seguirán las condiciones durante los próximos días. Si bien se esperan lluvias y ráfagas de viento en la Ciudad, no rigen alertas por fenómenos meteorológicos adversos en ninguna provincia.

Según el parte del organismo, en la Ciudad de Buenos Aires se prevé una máxima de 18°C y una mínima de 11°C, con temperaturas similares a las del sábado. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de hasta el 70% y ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia el mediodía podrían registrarse chaparrones, mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.

Para el lunes, el SMN anticipa que las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima de 18°C y una mínima de 11°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, y la nubosidad aumentará hacia la tarde y la noche.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

A partir del martes comenzará un ascenso de las temperaturas: la máxima llegará a los 21°C ese día y a los 23°C el miércoles. El jueves se espera una leve baja, con un tope de 22°C. Durante los próximos días, los vientos oscilarán entre los 7 y los 22 km/h y no se prevén nuevas precipitaciones en lo que resta de la semana.

En Córdoba, la temperatura oscilará entre los 11°C y los 21°C; en Tucumán, se espera una mínima de 12°C y una máxima de 17°C; en Santa Fe y Entre Ríos, los registros irán de los 13°C a los 20°C. En Jujuy, se prevén entre 9°C y 17°C; en Salta, el termómetro partirá de los 11°C y llegará a los 17°C; y en Misiones, la jornada tendrá un piso de 18°C y un techo de 22°C.

En La Rioja, se esperan temperaturas de entre 11°C y 21°C; en Santiago del Estero, la máxima alcanzará los 24°C y la mínima será de 14°C; en San Luis, los valores oscilarán entre los 9°C y los 18°C; y en San Juan, entre los 9°C y los 22°C. En Mendoza, se prevé un piso de 6°C y un tope de 15°C; en Río Negro, el termómetro irá de los 7°C a los 17°C; en Chubut, se registrarán entre 6°C y 17°C; y en Santa Cruz, entre 7°C y 18°C.

Cómo estará el tiempo este domingo en la Argentina

Según anticipó el sitio especializado Meteored, el domingo tendrá tiempo mayormente soleado y sin precipitaciones importantes en buena parte de la Patagonia, aunque con un ambiente entre frío y fresco. En Cuyo también mejorarán las condiciones, pero el aire proveniente del sur mantendrá bajas las temperaturas y podrían producirse algunas heladas durante las primeras horas.

El SMN no emitió alertas por condiciones meteorológicas adversas para este domingo SMN

El frío se hará sentir en la franja central, donde algunos sectores de la provincia de Buenos Aires podrían registrar mínimas de entre 5°C y 7°C, e incluso inferiores. En el AMBA persistirá la posibilidad de lluvias y chaparrones durante la mañana y hasta después del mediodía. La mejora llegará en la segunda parte de la tarde y por la noche, cuando se espera que dejen de producirse precipitaciones y disminuya la nubosidad.

En el norte también habrá una pausa de las lluvias, a medida que el mal tiempo se desplace hacia el sur de Brasil. Sin embargo, las precipitaciones en esa zona tendrán consecuencias sobre los ríos Paraná y Uruguay: el aporte de agua generará una nueva crecida que afectará a sectores del nordeste y del Litoral argentino que ya atravesaban complicaciones.