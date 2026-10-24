Se viene un cambio drástico en el pronóstico: de días gélidos, con lluvias y tormentas intermitentes, a ráfagas de hasta 50 km/h y temperaturas cercanas a los 25 grados: las zonas afectadas

El pronóstico para el AMBA anticipa un cambio de tiempo en los próximos días. Tras un octubre con alertas por tormentas, este fin de semana llegan lloviznas débiles, viento sur con ráfagas de hasta 50 km/h y un nuevo descenso de la temperatura.

A partir del lunes, el termómetro subirá de manera gradual hasta los 25°C grados del jueves, según el pronóstico de Mauricio Saldívar publicado en Meteored.

Pronostico del tiempo

Las zonas afectadas

El aire frío que avanza desde el sur vuelve a cubrir el cielo este sábado 24. Habrá lloviznas intermitentes, en especial cerca del mediodía y en las primeras horas de la tarde. Los acumulados difícilmente superarán los dos milímetros.

El viento soplará del sur, luego rotará al sudeste y tendrá ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura irá de 12°C a 14°C por la mañana a 18°C o 19°C por la tarde.

Para el domingo, la temperatura bajará otro escalón, ya que las mínimas se ubicarán entre los 10°C y los 12°C y las máximas entre los 15°C y 17°C. La nubosidad será variable y existe la posibilidad de alguna llovizna aislada hacia el mediodía.

Las zonas ribereñas del Río de la Plata también deben prestar atención. El cambio en la dirección del viento podría provocar una leve crecida del río en la madrugada del domingo 25.

Fuera del área metropolitana, El Niño mantiene activas las tormentas en el Litoral este fin de semana y alimenta las crecidas del Paraná. El campo bonaerense, con suelos saturados tras varias semanas de lluvia, recibirá una ventana seca a partir del lunes.

Inundaciones en el litoral, ciudad de Itatí, Corrientes. Marcelo Manera

Cuándo llegarán los 25°C

El lunes 26 de octubre, será la jornada más fría del período, con 8°C en la Ciudad y hasta 7°C en el conurbano. El sol aparecerá a pleno y la máxima llegará a 16°C o 18 °C.

Desde el lunes la temperatura subirá de manera gradual hasta alcanzar los 25°C el jueves 29. El martes la máxima rondará los 18°C y el miércoles llegará a 20°C. El salto del jueves vendrá acompañado de cielo despejado.

El viernes 30 y el sábado 31 habrá nubes y claros. Las mínimas serán de 15°C o 16°C, mientras que las máximas rondarán los 23°C.

El fin de semana del sábado 31 y el 1 de noviembre se perfila templado y con buenas condiciones, con un cielo parcialmente nublado.