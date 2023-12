escuchar

Landais Alzheimer, en el suroeste de Francia, es un pueblo diferente: todos sus habitantes padecen demencia.

La tienda de la plaza principal suministra alimentos sencillos, como la importantísima baguette, pero no acepta dinero, así que nadie tiene que acordarse de la cartera.

Francis, un antiguo agricultor, recoge allí su periódico y le propongo que vayamos a tomar un café al restaurante de al lado, que es el corazón social del pueblo.

Le pregunto a Francis qué sintió cuando el médico le dijo que tenía Alzheimer.

Asiente, retrotray√©ndose a esa √©poca, y, tras una pausa, dice: ‚ÄúMuy duro‚ÄĚ.

Un fuerte sentido de comunidad puede ser la clave del éxito del pueblo BBC Mundo

Seguir adelante

Su padre también tenía Alzheimer, pero Francis no tiene miedo.

‚ÄúNo tengo miedo de morir, porque eso ocurrir√° alg√ļn d√≠a‚ÄĚ, me cuenta.

‚ÄúMientras tanto, vivir√© mi vida a pesar de la enfermedad. Estoy aqu√≠ para vivir, aunque no sea lo mismo. Si te rindes, te jodiste. As√≠ que hay que seguir adelante lo mejor que se pueda‚ÄĚ.

Philippe y Viviane viven una vida tan normal como les es posible BBC Mundo

Adem√°s de la tienda y el restaurante, se anima a los vecinos a ir al teatro y participar en las actividades.

Philippe y Viviane me cuentan que siguen llevando una vida lo más normal posible tras su doble diagnóstico de demencia.

Patricia dice que la vida en el pueblo es como la vida real BBC Mundo

‚ÄúDamos paseos. Paseamos‚ÄĚ, dice Philippe, mirando a lo lejos.

Y cuando le pregunto si son felices, gira la cabeza al instante y, con una sonrisa radiante, exclama: ‚ÄúS√≠, lo somos, de verdad‚ÄĚ.

Después de tomarse el café y abrigarse bien, la pareja sale de nuevo al parque.

El tiempo pasa de otra manera aquí, comenta mi guía en el pueblo.

No hay horarios fijos para las citas, las compras y la limpieza, sólo un ritmo suave que envuelve y engatusa a los aldeanos para darles la mayor libertad posible.

Este pueblo est√° bajo un estrecho seguimiento y escrutinio y, seg√ļn la profesora H√©l√®ne Amieva, los primeros resultados sugieren que el modo en que transcurre la vida ac√° est√° influyendo en la evoluci√≥n de la enfermedad.

‚ÄúLo que solemos ver cuando la gente (con demencia) entra en una instituci√≥n es un deterioro cognitivo acelerado. Eso no lo estamos observando en este pueblo. Aqu√≠ vemos una especie de evoluci√≥n muy suave‚ÄĚ, afirma.

Un fuerte sentido de comunidad puede ser la clave del éxito del pueblo BBC Mundo

‚ÄúTenemos algunas razones para creer que este tipo de residencias pueden influir en la trayectoria de los resultados cl√≠nicos‚ÄĚ, sostiene.

Tambi√©n han observado una ‚Äúreducci√≥n dr√°stica‚ÄĚ de los sentimientos de culpa y ansiedad de las familias.

Dominique observa a su madre, Mauricette, de 89 a√Īos, sentada en su dormitorio.

‚ÄúEstoy tranquila porque s√© que ella est√° tranquila y segura‚ÄĚ, dice mientras la se√Īala.

Llena de fotos familiares, cuadros y muebles de la familia, la habitación tiene una gran ventana que da al jardín.

No hay horario de visitas, la gente entra y sale cuando quiere. Y Dominique dice que ni ella ni sus hermanas esperaban que los cuidados fueran tan buenos.

‚ÄúCuando la dejo, me siento aliviada. Cuando llego es como si estuviera en su casa; siento que estoy en casa con mi madre‚ÄĚ.

Cada uno de los chal√©s de una sola planta alberga a unos ocho residentes, con una cocina com√ļn y salas de estar y comedor.

Aunque los habitantes pagan una contribución, los gastos de funcionamiento -similares a los de una residencia media- corren a cargo principalmente del gobierno regional francés, que ha desembolsado US$22 millones para crear la aldea.

La profesora Amieva dice que las familias se sienten menos culpables sabiendo que sus parientes viven en el pueblo BBC Mundo

Cuando se inaugur√≥ en 2020, era la segunda aldea de este tipo y la √ļnica que formaba parte de un proyecto de investigaci√≥n.

Y se estima que hay menos de una decena de ellas en el mundo

Pero ha despertado interés mundial entre quienes buscan una solución al crecimiento exponencial previsto de la demencia.

En la peluquer√≠a del pueblo, Patricia, de 65 a√Īos, acaba de secarse el pelo. All√≠ me cuenta que Landais Alzheimer le ha devuelto la vida.

‚ÄúEstaba en casa, pero me aburr√≠a‚ÄĚ, dice.

‚ÄúTen√≠a una se√Īora que me cocinaba. Estaba cansada. No me encontraba bien. Sab√≠a que el Alzheimer no era f√°cil y ten√≠a miedo‚ÄĚ, explica.

Dominique puede ver a su madre, Mauricette, en cualquier momento BBC Mundo

‚ÄúQuer√≠a estar en un sitio donde yo tambi√©n pudiera ayudar. Porque otras residencias no est√°n mal, pero la gente no hace nada. Mientras que aqu√≠ es la vida real. Y cuando digo real, lo digo en serio‚ÄĚ.

A menudo, la demencia puede aislar a las personas.

Pero aquí parece haber un fuerte sentido de comunidad, con personas realmente interesadas en verse y participar en actividades.

Y los investigadores afirman que este elemento social puede ser parte de la clave para llevar una vida m√°s feliz y potencialmente m√°s sana cuando se tiene demencia.

Hay unos 120 habitantes y el mismo n√ļmero de profesionales sanitarios, adem√°s de voluntarios.

Existe, por supuesto, una cruel fatalidad porque no hay cura.

Se invita a los vecinos a visitar la tienda todos los días, atendida por voluntarios BBC Mundo

Pero a medida que avanza la enfermedad de cada habitante del pueblo, se le presta el apoyo que necesita.

Y mientras este puede que sea el invierno de la vida de estos aldeanos, aquí el personal cree que se llega más despacio y con más alegría por el camino.

Algunas personas que colaboraron para este artículo han pedido que no se revelen sus apellidos.

Por Sophie Hutchinson

BBC News

BBC Mundo