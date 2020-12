Ana Gabriela Blanco se recibió a fines del 2019 y decidió expresar lo que sentía en el documento de jura el viernes pasado para hacer una reivindicación de las mujeres en la historia

MENDOZA.- Un nuevo capítulo en la lucha feminista y de género se escribe en la Universidad Nacional de Cuyo. La puja por la ampliación de derechos en la casa de Altos Estudios cuyana motivó a una estudiante a realizar un llamativo y sorprendente juramento, que tiene a las autoridades discutiendo si lo avalan para quien así lo desee de ahora en más, como una nueva fórmula.

Se trata de la egresada de la Facultad de Artes y Diseño, Ana Gabriela Blanco, quien al momento de la promesa oficial decidió tachar del documento la palabra "Patria" y la cambió por "Matria".

En diálogo con LA NACION, la joven profesional se mostró orgullosa pero también sorprendida por la repercusión que está teniendo su decisión de jurar por "la Matria y mi honor".

Gabriela rindió la última materia a fines del 2019 y el viernes pasado realizó el juramento por la "Matria", vía Zoom por la pandemia. "Sí juro", le dijo al decano, quien le respondió: "Si así no lo hiciere que la Matria y su honor se lo demanden".

"Me siento muy bien, muy tranquila porque las cosas están cayendo por su propio peso. No esperaba que tuviera tanto alcance. Me entero ahora que es una petición que muchas alumnas vienen haciendo desde hace tiempo, hasta con abogados de por medio, pero no les hacían lugar. Es una puerta que se abre para todas las personas que al momento de jurar su título no se sienten identificades con los juramentos preestablecidos", expresó Gabriela, quien suele usar lenguaje inclusivo en forma oral y escrita.

Blanco se recibió el año pasado, pero por la pandemia de coronavirus el juramento se realizó recién el viernes pasado por la plataforma Zoom. Así, al momento de dejar asentada su lealtad asegura que se le presentó una "dicotomía", ya que ninguna de las fórmulas tradicionales de juramento sentía que la representaba, en base a sus creencias.

La joven mendocina se graduó a fines del 2019 y el viernes pasado realizó el juramento por "la Matria y mi honor", para reivindicar a las mujeres en la historia.

"La mayoría eran en base a la religión católica, con la cual hay muchas cosas que no comparto y en base a un término de patria que me hace muchísimo ruido", indicó la profesional, haciendo referencia a las históricas frases por "Dios y la Patria", "los Santos Evangelios y la Patria" o "la Patria y el honor".

Por eso, Blanco, agregó: "Justamente el lenguaje está para construirlo en comunidad, en base a lo que cada uno vaya proponiendo. En ese intento por reivindicar lo que nos rodea y repensarme como persona, mi entorno y antepasados, se me ocurrió tachar la palabra patria y cambiarlo por matria, que es un concepto que tiene un trasfondo para resaltar el protagonismo que tuvieron las mujeres en la historia".

"Jura por la Matria y su honor", le preguntó a Blanco el decano de la Facultad, Arturo Tascheret. Ella respondió con fuerza, desde su casa: "Sí, juro". Luego, la autoridad educativa le respondió: "Si así no lo hiciere que la Matria y su honor se lo demanden". Y así, quedó establecida como "fórmula E".

"Algo muy significativo que sucedió en el mismo acto de jura fue que cuando se comunicó el caso de Gabriela y la fórmula por la que juraba, automáticamente muchas egresadas y muchos egresados quisieron jurar por la Matria también y, de hecho, lo hicieron de manera simbólica", indicaron a este diario desde la Facultad de Artes y Diseño.

El momento de la jura 2019-2020 está disponible en YouTube donde se puede observar el aval académico a la solicitud de Gabriela, en el minuto 16 del video. En tanto, en el minuto 49 se observa el "sí" de la alumna.

Así, Gabriela está convencida de que su accionar viene a allanar el camino para quien se sienta identificado con esta postura. "A las mujeres se las oprimió toda la historia; fue escrita por hombres. Siempre ha sido resaltada desde un rol masculino. Por eso, la visibilización de minorías oprimidas; recalcar lo que esa palabra conlleva", resaltó la diseñadora.

Desde el rectorado de la UNCuyo indicaron a LA NACION que en los próximos días el Consejo Superior de la universidad podría analizar a fondo el caso para determinar una posible "universalización". De hecho, desde la Unidad Académica, a través del decanato de Artes y Diseño, trabajan en un documento para poner a consideración de las máximas autoridades de la institución para dar el tratamiento general a la iniciativa, ya aprobada por el Consejo Directivo de la facultad.

Asimismo, de avanzar la nueva fórmula podría sentar un precedente para que se haga extensivo a las demás universidades del país, siempre y cuando lo autorice el Ministerio de Educación de la Nación.

La resolución 58 de esa facultad, con el aporte de la secretaria académica, Mariela Meljin, y la coordinadora de Derechos Humanos, Género y Discapacidad, Eva Bonino, y por la que Blanco pudo oficializar su graduación, expresó de manera contundente: "El término patria en su raíz latina deviene del adjetivo patrius-a-um (relativo al padre, a los antepasados), de la expresión pater, patris (padre, antepasado). Mientras matria resalta el protagonismo de las mujeres como fundantes y base de la nación".

De esta forma, se aceptó la "fórmula E", que ya sienta un precedente en la historia de la reconocida universidad cuyana.

