El suplemento de moda en TikTok bajo la lupa: qué se sabe sobre el glutatión

NUEVA YORK.- Si nos guiamos por TikTok, la forma más rápida de reducir la inflamación, mejorar la inmunidad, aumentar la energía y tener una piel radiante es muy simple: solo tenés que colocarte una tirita naranja en la lengua y dejar que se disuelva en el paladar.

Estos suplementos contienen un péptido llamado glutatión, al que algunos entusiastas del biohacking bautizaron como la “madre de todos los antioxidantes”.

Los creadores también promocionan suplementos de glutatión en forma de cápsulas, líquido, gel y polvo (por no hablar de los sérums para el cuidado de la piel, los parches y los inyectables que incluyen esta sustancia). Pero las tiras gelatinosas supuestamente permiten que el glutatión evite las enzimas destructivas de tu sistema digestivo y entre directamente en el torrente sanguíneo.

Bajo supervisión médica, la terapia con glutatión puede ser beneficiosa en ciertos casos, como en el tratamiento de sobredosis de paracetamol o de los síntomas del VIH. Pero los expertos dicen que no hay mucha evidencia que respalde las numerosas afirmaciones que se hacen sobre los suplementos de glutatión de venta libre. Y los investigadores estudian si las dosis altas de glutatión podrían, en algunos casos, favorecer el crecimiento de las células cancerosas, dijo Isaac Harris, profesor adjunto del Instituto Oncológico Wilmot del Centro Médico de la Universidad de Rochester.

Los entusiastas del bienestar creen que lo peor que podría pasar si tomás glutatión es que no funcione. Pero, sostuvo Harris, “lo peor es que, en realidad, podría estar haciéndote daño”.

¿Qué hace el glutatión?

El glutatión es un compuesto formado por tres aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina. Producido por el hígado y presente en casi todas las células humanas, protege al organismo del estrés oxidativo causado por los radicales libres, detalló Zhaoping Li, jefe de la División de Nutrición Clínica y profesor de medicina en UCLA Health.

Aunque cierto nivel de estrés oxidativo puede ser beneficioso, un exceso puede dañar las células, los tejidos y el ADN, y también provocar inflamación, lo que contribuye a enfermedades como las cardiopatías, el Alzheimer, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Las moléculas de radicales libres son químicamente inestables y los antioxidantes pueden neutralizarlas, explicó Li. El glutatión ayuda a neutralizar varios tipos, lo que favorece la función hepática y la reparación y regeneración celular.

El glutatión desempeña un papel fundamental en el cuerpo humano. “Es esencial para cada célula”, afirmó.

¿Te hace más sano?

Corregir la deficiencia de glutatión es un tratamiento reconocido para algunas afecciones médicas.

Cuando las personas toman grandes cantidades de paracetamol, esto puede agotar las reservas de glutatión en el hígado. Las inyecciones de la sustancia química N-acetilcisteína (NAC), que el cuerpo utiliza para sintetizar glutatión, se emplean para tratar las sobredosis.

Del mismo modo, los suplementos de NAC pueden ayudar a controlar los síntomas en algunos pacientes con VIH, el cual puede agotar el glutatión.

Sin embargo, la evidencia sobre el glutatión en sí como suplemento para la salud es, en el mejor de los casos, contradictoria. No hay investigaciones sólidas que demuestren que aumentar los niveles de glutatión proteja contra el cáncer, prevenga la progresión de la enfermedad o alargue la esperanza de vida, advirtió Vanessa King, dietista y vocera de la Academia de Nutrición y Dietética.

Uno de los productos difundidos en TikTok Captura de TikTok

Hay una cantidad limitada de estudios que sugieren que los suplementos podrían aportar otros beneficios, pero esos estudios son pequeños, preliminares o presentan conflictos de intereses, añadió King. Por ejemplo, un estudio de 2014 que descubrió que el glutatión reducía el estrés oxidativo fue financiado por un proveedor de los suplementos. Un estudio de 2021 que descubrió que el glutatión disminuía la inflamación incluyó solo a 16 sujetos. Y un estudio de 2015 descubrió que los suplementos de glutatión disminuían la fatiga muscular, pero solo en ratones. Mucha gente toma glutatión para aclarar o dar brillo a la piel, pero una revisión de 2019 de cuatro estudios que analizaban el glutatión y el color de la piel no fue concluyente.

Otro problema con los suplementos de glutatión de venta libre es que es posible que no se absorban adecuadamente en el torrente sanguíneo. “Si lo tomás por vía oral, el estómago y el intestino delgado lo descomponen, por lo que el glutatión no llega a la sangre”, dijo Li. Y los expertos se mostraron escépticos respecto a que las tiras solubles ayudaran. Incluso si el glutatión sobrevive a la digestión, es poco probable que el compuesto pueda entrar en las células sin descomponerse en aminoácidos más pequeños, expresó King.

La mejor forma de aumentar el glutatión para la mayoría de la gente es a través de la dieta, agregó King. Alimentos como las aves de corral, los huevos y las lentejas, así como las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas, son especialmente ricos en azufre, describió, lo que aumenta de forma natural la producción de glutatión.

¿Podría hacerte daño?

Existe una extraña paradoja en lo que respecta a los antioxidantes y el cáncer. Aunque los antioxidantes producidos por el cuerpo pueden neutralizar el estrés oxidativo que contribuye al desarrollo del cáncer, consumirlos en forma de suplementos se asoció con un mayor riesgo de cáncer en algunos casos.

Los médicos no permiten ningún suplemento antioxidante, incluidas la vitamina C o la vitamina E, durante el tratamiento contra el cáncer, informó Li, porque los tratamientos como la quimioterapia actúan aumentando el estrés oxidativo para destruir las células cancerosas. Tomar antioxidantes podría “salvar” esas células, sumó.

Varios estudios analizaron si los suplementos antioxidantes podrían ayudar a prevenir el cáncer y la mayoría no mostró ningún efecto. Un ensayo a largo plazo que investigaba si dos suplementos antioxidantes —la vitamina E y el selenio— podían prevenir el cáncer de próstata se interrumpió antes de tiempo porque inicialmente no se encontró que ninguno fuera efectivo y un estudio de seguimiento detectó un pequeño aumento, no significativo, de casos entre quienes tomaron solo vitamina E. Más recientemente, un estudio publicado a principios de este año descubrió que las células de cáncer de mama en ratones podían “apropiarse” del glutatión y utilizarlo como combustible para crecer, apuntó Harris, quien dirigió el estudio. Las células cancerosas descomponen el glutatión en sus tres componentes aminoácidos y utilizan uno de ellos, la cisteína, como “salvavidas” para sobrevivir a condiciones estresantes, incluido el estrés oxidativo.

Esto no significa que el glutatión, ni ningún otro antioxidante, cause cáncer, dijo Harris. Pero, consideró, es “potencialmente arriesgado” tomar suplementos de glutatión cuando podés obtener todo lo que necesitás al consumir alimentos integrales. En términos más generales, el Instituto Nacional del Cáncer indicó que los pacientes con cáncer deben usar los suplementos antioxidantes “con precaución”.

Otros expertos discreparon sobre los riesgos que plantea el glutatión. “No veo esto como una señal de alarma para el uso de suplementos de glutatión”, respondió Eyal Gottlieb, profesor de biología del cáncer en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, en Houston. Afirmó que el estudio con roedores era interesante, pero que los resultados no podían extrapolarse a los seres humanos. Aun así, añadió, no recomendaría los suplementos de glutatión porque no hay pruebas que demuestren que sean eficaces.