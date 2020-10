Elecciones en Bolivia. Votación en CABA. Escuela 18 Republica de Corea en Liniers. Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Con gran expectativa en los comicios presidenciales que para muchos son los más importantes en años, desde muy temprano la comunidad boliviana residente en la ciudad concurrió hoy a las urnas de de las escuelas porteñas para votar. Los favoritos son Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), el delfín de Evo Morales que encabeza las encuestas, y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana.

En la Escuela Primaria No. 18 República de Corea, en Murguiondo 76, en el barrio de Liniers, las urnas se abrieron pasadas las 8, con algo de demora, pero sin incidentes. Durante ese lapso se formó una fila de unos treinta personas que, respetando la distancia social, llegaba hasta la esquina y daba la vuelta por la calle Ramón Falcón.

"Este año fue muy terrible. Quien gobierna no estaba elegida sino que se autonominó", dijo Tomasa Jaita, una mujer de 57 años que hace 11 vive en Argentina, en referencia a Jeanine Añez, la mujer que asumió el gobierno interino de Bolivia luego de la salida de Morales el año pasado. "Quiero que quien gane lleve el gobierno bien, para el país y no para sus intereses", sumó Jaita.

Muchos de los que llegaron hasta la Escuela No. 18 se enteraron allí mismo por un cartel que la mitad de las mesas de votación, de la 5 a la 9, se habían trasladado a otro colegio, la Escuela de Danza Nelly Ramicone, ubicada a diez cuadras de distancia, lo que provocó cierta confusión y algunas protestas en la fila. "Están queriendo hacer fraude", se quejó un hombre que esperaba.

Según explicó Laura Solís, miembro del Órgano Electoral Plurinacional a cargo de los comicios, fue para evitar la aglomeración de votantes. "Iban a venir casi dos mil personas a una sola escuela y dividimos por seguridad por el coronavirus. Ahora acá tenemos cuatro meses con un total de 900 votantes", señaló Solís a metros de la escuela, mientras respondía preguntas de algunos de sus compatriotas y ultimaba detalles para iniciar los comicios.

La apertura de las escuelas porteñas cerradas por la pandemia de coronavirus para permitir que miles de votantes bolivianos ejerzan su derecho al voto fue una decisión del gobierno nacional criticada por la oposición que la consideró un oportunismo político para favorecer al MAS. Es que la abrumadora mayoría de los 60 mil bolivianos que votan en la ciudad apoyan a Evo Morales.

Uno de ellos es Mario Mamani Ramos, chofer, de 45 años. "Los de Evo fueron los mejores años de nuestras vidas -aseguró-. Había trabajo, se construyeron escuelas, hospitales, carreteras. Estaba en eso cuando le dieron un golpe. Estoy seguro de que hoy vamos a ganar".

A las 8.20 finalmente se abrieron las puertas de la Escuela República de Corea. En la puerta un empleado de seguridad rociaba las manos de todos los ingresantes con alcohol y pedía mantener el distanciamiento social. Rápidamente la escuela. Las cuatro mesas de votación estaban armadas en el patio central del colegio y también allí, con marcas en el piso, se dispuso la distancia de seguridad necesaria. La votación comenzó sin mayores incidentes.

"Yo veo bastante bien a Bolivia, la presidenta que quedó es transitoria", señaló mientras esperaba para votar Julián Saigua, un boliviano que llegó en 1998 a la Argentina y es trabajador independiente. También dijo que no creía que fuera a haber fraude: "Hay delegados y veedores en todos lados". Y aunque no quiso compartir sus preferencias electorales, sí deslizo algunas críticas a Morales: "Hubo crecimiento durante su gobierno. Pero no alcanza con nacionalizar, hay que industrializar. Se mejoró en educación pero falta mucho en salud. Las canchitas sintéticas en todos lados no sirven para cambiar un país".

