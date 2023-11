escuchar

LA PLATA.- Los comicios en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, se desarrollan sin denuncias por irregularidades ante la Justicia. Las acusaciones que circularon en las redes sociales sobre robos y roturas de boletas no se tradujeron en presentaciones formales ante las autoridades.

Así se informó en el Juzgado Federal N°1 de esta capital, que es donde deben tramitarse las denuncias en caso de que se registraran maniobras contrarias al libre ejercicio de las elecciones.

Para evitar irregularidades, la Junta Electoral Nacional con asiento en la provincia de Buenos Aires difundió ayer un protocolo de actuación ante el faltante de boletas durante la jornada, motivado en la escaza entrega de papeletas de La Libertad Avanza (LLA).

La resolución está firmada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres; el titular del Juzgado Federal N°1, Alejo Ramos Padilla, y el presidente de la Cámara de Apelaciones de esta capital, Roberto Lemos Arias. Sostiene si faltan boletas, los pasos por seguir son los siguientes: requerir al fiscal que reponga; en caso que no tuviera o no esté el fiscal, se llamará a un fiscal general; si no hubiera boletas o no estuviera el fiscal, se pedirá al delegado electoral que facilite las bolsas de contingencia; por último, en caso que el delegado no tenga boletas en las bolsas de contingencia, se dará aviso a la Junta Electoral y se pedirán boletas a otras mesas de votación.

Mientras se trata de solucionar el faltante no se detendrá el funcionamiento de la votación en la mesa en que se registre la ausencia de una boleta pero se avisará a los electores que estén en la fila sobre el faltante. No se considerará voto cantado en caso de que haya solo una papeleta dentro del cuarto oscuro ya que el elector – advertido del faltante- puede haber llevado su boleta. Y aún si el elector lo revelara abiertamente, no será motivo de impugnación o nulidad.

La Junta recordó que la reposición de las papeletas es responsabilidad de los partidos políticos -que reciben fondos del Estado para su confección- y destacó que la agrupación Libertad Avanza ha resuelto presentar “una escaza cantidad de boletas a la Junta Electoral para ser remitidas con las urnas y restante material electoral en cada local de votación”.

Las boletas de Sergio Massa y Javier Milei

La Libertad Avanza afirmó que serán sus fiscales los encargados de reponer las boletas en los 52.000 locales de votación dispuestos en la provincia de Buenos Aires.

Ante las denuncias sobre un posible “fraude colosal” por parte de esta agrupación en los días previos a la elección, la Junta Electoral de la provincia difundió el jueves último una resolución para maximizar el control del escrutinio en este distrito.

Las elecciones en Villa Ballester Mariana Roveda

Recordó y garantizó, por ejemplo, que podrá haber un fiscal en cada aula o recinto donde se efectúe la trasmisión de los votos a fin de que se verifique la operación, pudiendo este fiscal acompañar al personal del correo a la recolección previa de telegramas con los que se realiza el escrutinio provisorio. Los fiscales designados a este efecto “no podrán tomar contacto físico con los telegramas, debiendo limitarse a su visualización, lo que no le podrá ser denegada o restringida de modo alguno, en ninguna de las etapas de la operación”, aclaró la Junta. Sin perjuicio de ello -advirtieron- los fiscales sí podrán tomar fotografías de la documentación.

