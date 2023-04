Elecciones en Neuquén: fue a votar y abandonó a su perro atado en una reja de una escuela

escuchar

Mientras Neuquén define su futuro político en las elecciones, un inusual episodio marcó la jornada. Esta mañana, Cynthia Jara se presentó a cumplir con su debe cívico en el Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N° 72. En la reja de acceso se topó con un perro atado, por lo que asumió que su dueño se encontraba en pleno proceso de votación. Horas después, el animal seguía ahí y nadie lo venía a buscar, por lo que acudió a las redes .’

“¡Alguien vino a votar y dejó este perrito!”, alertó la mujer en el grupo de Facebook “Perros perdidos Neuquén”, en un grupo destinado a perros perdidos en Neuquén. Con esperanza de dar con los dueños, Jara precisó: “Está con un collar verde y correa verde hace más de dos horas”.

La publicación cosechó decenas de comentarios, muchos con críticas hacia los dueños de los perros. “Yo m quedo hasta que terminen las elecciones”, aseguró la mujer, e indicó: “Si no llega nadie, me lo voy a llevar a mi casa. No lo voy a dejar ahí, pobre angelito”.

Según el relato de Jara en el grupo Perros perdidos Neuquén , el perro apareció atado cerca de las 9 de la mañana. Mientras que en un inicio imaginó que la persona que lo ató volvería luego de votar, el tiempo transcurrió y -hasta ahora- nadie regresó en su búsqueda.

El perrito que fue encontrado abandonado en la puerta de una escuela durante la elección Cynthia Jara

Más temprano, Mabel Cardenas, otra vecina neuquina, también compartió la historia del mismo perro en las redes. “Este perrito está en la escuela CEPM 72 hace más de una hora”, alertó esta mañana, y agregó: “Los auxiliares de servicio no encuentran a quién lo llevo”.

Maltrato animal

En la Argentina, existe una ley que “protege a los animales del maltrato y la crueldad del hombre”. Es la Ley 14.346 e indica, por ejemplo, que por “malos tratos y actos de crueldad” se entiende:

Brindar mala alimentación a los animales.

a los animales. La utilización de instrumentos dolorosos como látigos.

como látigos. La estimulación con drogas sin objetivos terapéuticos.

sin objetivos terapéuticos. La asistencia veterinaria sin anestesia y/o realizada por no profesionales.

y/o realizada por no profesionales. Experimentar con animales

¿Qué puedo hacer en caso de maltrato o crueldad con animales?

Tenés que hacer la denuncia penal. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarla. Según donde vivas, podés hacerla:

En la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.

En la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción).

En el Juzgado de instrucción.

¿Puedo hacer la denuncia ante organizaciones protectoras de animales?

No, solo ante la autoridades que correspondan.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en la vía pública?

Llamá al 911. En Ciudad de Buenos Aires también podés llamar al 0800-333-47225 que es el teléfono del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que funciona las 24 horas.

¿Qué puedo hacer si el hecho ocurre en un lugar privado?

Si el hecho sucede en una casa, galpón, quinta, etc. no ingreses. Identificá el lugar (calle, número, etc.) y a las personas y llamá al 911.

LA NACION