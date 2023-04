Los rivales de Jorge Macri no impugnarán su candidatura a la Ciudad y apuestan a desgastarlo en la campaña hasta que se pronuncie la Justicia

escuchar

Aunque sus rivales de Juntos por el Cambio están convencidos de que Jorge Macri, intendente de Vicente López en uso de licencia, no reúne los requisitos de residencia que fija la ley para competir a la jefatura de gobierno porteña, nadie impugnará su candidatura. Esperarán el veredicto de la Justicia cuando oficialice las postulaciones y, mientras tanto, usarán su “transfuguismo domiciliario” y su condición de primo de Mauricio Macri para esmerilarlo.

El actual ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se muestra tranquilo, afirma que “sus papeles están en orden” y que podrá acreditar ante la Justicia que posee una “residencia habitual y permanente no inferior a cinco años anteriores a la fecha de elección”, uno de los requisitos que exige la Constitución porteña para ser candidato, ya que no es nativo. Según pudo saber LA NACION , Jorge Macri dirá a los jueces que como presidente del Grupo Provincia (Bapro), cargo que desempeñó entre 2016 y 2020, tiene domicilio de residencia en la ciudad.

Los detractores de Macri insisten en que su candidatura “está floja de papeles” y no dejarán de enrostrárselo durante la campaña. Martín Lousteau y su tropa de Evolución Radical, ávidos de arrebatarle a Pro su dominio en la ciudad, ya empezaron la “tarea de desgaste”. Se suman los porteños de la Coalición Cívica, que se inclinan por el ministro de Salud Fernán Quirós. Aun así, no impugnarán a Macri. Tampoco lo harán los peronistas porteños ni el libertario Ramiro Marra. Jamás lo admitirán en público, pero ellos lo prefieren como rival . Lo creen más vulnerable que María Eugenia Vidal, a quien algunas voces de Pro sindican como el “Plan B” de Mauricio Macri para preservar la Ciudad si la candidatura de su primo, por alguna razón, no prospera.

La exgobernadora bonaerense, nacida en la Capital, niega que esté en sus planes competir en el terruño porteño, pero nadie en Pro se atreve a descartarlo de plano.

La decisión final, en la Justicia

Además del desgaste político, la candidatura de Macri deberá superar el tamiz judicial. El primer mojón será el flamante Tribunal Electoral porteño. Constituido en octubre pasado, es presidido por Roberto Requejo, juez cercano a Daniel Angelici, hombre fuerte del radicalismo de la ciudad e impulsor de la candidatura de Lousteau. Lo secunda Romina Tesone, jueza en lo contencioso administrativo que es próxima a Juan Manuel Olmos, un funcionario cercano al presidente Alberto Fernández y uno de los máximos dirigentes del PJ porteño. Completa el tribunal Rodolfo Ariza Clerici, a quien se lo ubica cercano a Martín Ocampo, vicepresidente de la UCR Capital.

Si finalmente este tribunal decide inhabilitar la candidatura del primo del expresidente, queda la instancia de apelación; en este caso, definirá el Tribunal Superior de Justicia. Este tribunal –aunque con otra composición– fue el que en 2010 inhabilitó a Adrián Pérez, por entonces candidato a jefe de gobierno porteño, por no cumplir con el requisito de residencia en la ciudad. Pérez había pedido una acción declarativa de certeza de la Justicia para que lo habilite a competir, ya que si bien era nacido en la localidad bonaerense de Azul, alternó su residencia en la ciudad en su condición de diputado nacional.

En aquel fallo, dos de los jueces del tribunal –que ya no lo integran- establecieron que la condición de residencia habitual y permanente que exige el artículo 97 de la Constitución porteña a los candidatos “no implica otra cosa que residencia en forma continua, inmediata, estable, en otras palabras, que se mantiene sin mutación en la Ciudad de Buenos Aires durante los cinco años anteriores a la elección”.

En las filas de Evolución Radical están convencidos de que Macri no vivió de manera “continua, inmediata y estable” en la Capital.

“Jorge Macri hoy es intendente de Vicente López. Está en uso de licencia, pero formalmente su mandato vence a fin de año. No es que lo pueda impugnar el radicalismo, sino cualquier ciudadano. Hay que tener cinco años ininterrumpidos de residencia en capital para ser candidato. Por la misma razón, Adrián Pérez (de la Coalición Cívica) no pudo participar”, planteó el diputado Emiliano Yacobitti, hombre de máxima confianza de Lousteau.

Sin la menor inocencia, desde la Coalición Cívica el legislador porteño Facundo del Gaiso pidió a Macri que, al igual Adrián Pérez, presente una acción declarativa de certeza ante el Tribunal Superior para que “se aclare su situación”. Jorge Macri recogió el guante y le respondió que se quede tranquilo y que sus papeles “están en regla”.

El operativo desgaste ya arrancó. En las redes sociales los rivales de Jorge Macri hicieron circular un video de un reportaje realizado en 2021 en el que se lo escucha decir: “¿Qué dirían si yo quisiera ser candidato en CABA?”, para luego añadir: “Las decisiones de quién es candidato en cada distrito la definen en ese distrito. Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires va a decidir quién es el candidato o la candidata. Los candidatos no se ponen desde otro lugar. Déjenme plantearlo al revés: si yo dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes?”, reflexionó el dirigente del PRO en aquel momento.

El planteo de Jorge Macri sobre los candidatos que cruzan distritos

Los concejales del Frente de Todos de Vicente López tomaron sus dichos y reclamaron la semana pasada su renuncia. “La intendencia de Vicente López es un estamento que se debe respetar no solo desde lo legal, sino también desde la ética y las buenas prácticas morales, siendo un lugar institucional al cual se accede por los votos y la confianza de los habitantes del distrito”, señalaron.

“Resulta al menos curioso que siendo intendente electo desde el año 2011 por el municipio de Vicente López en la provincia de Buenos Aires tuviera desde 2015 residencia ‘habitual (no ocasional) y permanente (continua)’ en ciudad de Buenos Aires, ya que no es lo mismo que tener un departamento en dicha jurisdicción, sino que se trata de vivir en la ciudad porteña”, subrayaron.