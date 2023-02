Embarazadas rusas: Migraciones controló los domicilios declarados y la mayoría no estaba allí o eran direcciones falsas

escuchar

Después de que autoridades nacionales elevaran alertas por la llegada de embarazadas rusas al país -que tras ser demoradas ingresaron al territorio nacional por orden judicial- Migraciones encabezó un operativo para controlar los domicilios declarados por 33 ciudadanos y ciudadanas del gigante euroasiático y la mayoría no estaba allí o se trataba de direcciones falsas .

Así lo pudo saber LA NACION por fuentes con acceso a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), quienes precisaron que el operativo de control se realizó por un equipo de Control de Permanencia junto a efectivos de la Policía Federal (PFA).

La puesta en marcha del despliegue que se ejecutó el pasado viernes fue una orden de la titular de Migraciones, Florencia Carignano, en medio de la masiva llegada de ciudadanos rusos a suelo argentino. “Llegan todos los días” , advirtieron a este medio.

En total, 25 domicilios declarados por ciudadanas rusas que ingresaron al país el pasado 9 de febrero fueron visitados entre la ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata. El operativo arrojó una batería de anormalidades: domicilios que eran directamente inexistentes; reservas hoteleras que no habían sido realizadas; y muchos casos en los que la verificación se hizo imposible porque en las declaraciones juradas se puso -por ejemplo- el domicilio de un edificio, sin precisar un departamento. Según pudo saber este medio, solo en tres casos se pudo dar con los viajeros que entraron a la Argentina en carácter de turistas.

Entrevista a Florencia Carignano

Según pudo saber este medio, muchos de los ciudadanos rusos a los que autoridades han intentado demorar tras cuestionar los motivos de ingreso “judicializan su situación para obtener así un ingreso por razones humanitarias”.

Según cifras que dio a conocer Carignano, desde enero de 2022 hasta hoy, al menos 3000 ciudadanos rusos han solicitado la radicación en la Argentina. “Fueron 22.2000 los ciudadanos rusos que entraron al país desde enero del año pasado hasta hoy” , señaló la titular del organismo, y remarcó: “Es decir que unas 19 mil no han pasado por Migraciones”.

En este sentido, la titular de Migraciones destacó: “Los rusos que vienen a la Argentina no necesitan visa si quieren hacer turismo, pero si vienen a radicarse sí necesitan un visado al consulado; si vienen a tener un hijo, necesitan un visado por tratamiento médico”.

“Al tener un hijo argentino tienen derecho a tener un pasaporte, pero está pensado para quienes vienen a vivir a la Argentina, no para los grupos mafiosos que venden nuestro pasaporte para gente que nunca van a vivir en la Argentina y luego nos generar problemas a todos los argentinos”, siguió en diálogo con LN+, y ejemplificó: “Dos espías rusos en Eslovenia se encontraron con nacionalidad argentina, ¿serán padres de hijos argentinos?”.

La residencia temporaria por razones humanitarias para ciudadanos que no pertenecen al Mercosur está regulado en el artículo 23 inciso M) de la Ley N° 25.871, reglamentada por el Decreto N° 616/2010.“[Para los] extranjeros que invoquen razones humanitarias que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial, se tendrán en cuenta las siguientes situaciones: a) Personas necesitadas de protección internacional que, no siendo refugiadas o asiladas en los términos de la legislación aplicable en la materia, se encuentran amparadas por el principio de no devolución y no pueden regularizar su situación migratoria a través de los restantes criterios de la ley 25.871 y su reglamentación; b) Personas de las cuales se presuma verosímilmente, que de ser obligadas a regresar a su país de origen quedarían sometidas a violaciones de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional; c) Personas que hayan sido víctimas de trata de personas u otras modalidades de explotación esclava y/o víctimas del tráfico ilícito de migrantes”, informa el Gobierno.

Advertencia de Carignano

Ayer, Carignano utilizó las redes para señalar un “aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses”.

“A partir del análisis permanente que realiza Migraciones de los movimientos migratorios, detectamos un aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses. Por eso decidimos investigar y entrevistamos a 350 de ellas que estaban con embarazo avanzado”, señaló Carignano en su cuenta de Twitter.

A partir del análisis permanente que realiza @Migraciones_AR de los movimientos migratorios, detectamos un aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses. Por eso decidimos investigar y entrevistamos a 350 de ellas que estaban con embarazo avanzado. — Florencia Carignano (@florcarignanook) February 12, 2023

Carignano señaló a Ruargentina, una de las empresas que “facilita” los partos en la Argentina. “En las entrevistas descubrimos que esta organización les ofrece a cambio de una suma importante, un paquete de turismo de parto con el pasaporte argentino como principal motivo del viaje. Ya aportamos los datos a la justicia federal para seguir cuidando nuestro pasaporte”.

“La Argentina tiene historia y legislación que abrazan a los migrantes que eligen vivir en el país en busca de un futuro mejor”, destacó Carignano, aunque enfatizó: “Esto no avala que organizaciones mafiosas lucren ofreciendo con artilugios obtener nuestro pasaporte a personas que no quieren residir en nuestro país”.

En este sentido, al funcionaria destacó: “Los argentinos hemos logrado, incorporando tecnología, gestiones y trabajo, tener uno de los pasaportes más seguros del mundo que permite ingresar sin visa a 173 países y obtenerla a 10 años en EEUU. Este es un privilegio que debemos cuidar y una responsabilidad con esos países”.

Ayer, la Policía Federal Argentina (PFA) informó que realizó una serie de operativos en el barrio porteño de Puerto Madero, en el marco de una causa que investiga a una banda que se dedica a ingresar al país a mujeres rusas embarazadas, a quienes les conseguían documentos apócrifos a cambio de dinero.

Allanamientos por la llegada de ciudadanas rusas embarazadas

La investigación está a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de María Romilda Servini.

Los operativos se realizaron el pasado jueves en dos viviendas ubicadas en torres de lujo, donde residían los presuntos líderes de la banda, a quienes no se detuvo pero se les secuestró elementos de interés para la causa.

Uno de los allanamientos fue en una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y el otro en un edificio en Azucena Villaflor al 500.

El pasado viernes, el juez federal Luis Armella habilitó el ingreso provisorio al país de seis mujeres rusas embarazadas que presentaron recursos de habeas corpus luego de ser demoradas en el aeropuerto de Ezeiza, por problemas con su documentación.

