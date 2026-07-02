Emergencia vial en Neuquén y Río Negro: un muerto y rutas bajo nieve en medio del avance de la ola polar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.― La zona cordillerana de Neuquén y Río Negro atraviesa otra jornada crítica debido al intenso temporal de nieve, hielo y temperaturas extremas de origen antártico. Ayer, localidades rionegrinas registraron temperaturas extremas: Maquinchao marcó -13,8 °C y Bariloche, -10,2 °C, con sensaciones térmicas algunos grados por debajo. En Neuquén y en el oeste de Río Negro, en tanto, rige una alerta amarilla por frío extremo.

El fenómeno meteorológico ha dejado un saldo trágico y mantiene la conectividad terrestre en máxima alerta, con ya cuatro accidentes reportados y operativos especiales de prevención en ambas provincias. El hecho más grave ocurrió ayer a la tarde en la zona de La Rinconada, Neuquén. Un camionero murió luego de que su vehículo desbarrancara unos 300 metros mientras subía la cuesta de la zona, en medio de calzadas con hielo y nieve. El chofer salió despedido del camión y fue hallado sin vida a 100 metros del lugar del siniestro.

Un camionero murió luego de que su vehículo desbarrancara unos 300 metros en La Rinconada, Neuquén

En la Ruta Nacional 237, cerca de Villa Llanquín, a unos 40 km de Bariloche, otro camión sufrió un vuelco que comprometió la circulación. Ese mismo día, en la Ruta 40, a la altura de Chorriaca, un tercer vehículo de carga quedó atravesado en la banquina tras perder el control por el hielo negro (capa muy fina y transparente de hielo que se forma sobre las rutas y que muchas veces no se ve). Las autoridades informaron además sobre el vuelco de una patrulla policial en la Ruta 237 durante el temporal.

Las rutas comprometidas

También por la ola polar, la transitabilidad hacia Chile ha sido sumamente inestable. El paso fronterizo Pino Hachado permaneció cerrado ayer y durante las primeras horas de hoy. Unos 50 camioneros pasaron la noche varados en Las Lajas esperando la apertura. Finalmente, Vialidad Nacional habilitó el paso a las 11 para todo tipo de vehículos, aunque bajo condiciones de extrema precaución por hielo y viento.

El complejo Cardenal Samoré, cerca de Villa La Angostura, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos, pero con portación obligatoria de cadenas, en medio de temperaturas que alcanzan los -4 °C en la zona aduanera.

Se prevé que la situación se mantenga, al menos, durante unos días más

Las rutas más comprometidas actualmente son la Ruta Provincial 13 (tramo Primeros Pinos-Litrán), la Ruta 23 (Litrán-Pino Hachado) y la Ruta 46 (Rahue), que han sido declaradas intransitables por acumulación de nieve y hielo. Por su parte, la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón presenta sectores con baja adherencia y banquinas inestables.

Se prevé que la situación se mantenga, al menos, durante unos días más: en varias zonas cercanas a la cordillera se esperan nevadas y niebla helada para este fin de semana, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Operativos y restricciones

Ante la ola polar, el Gobierno de Neuquén desplegó un operativo integral coordinado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos. Se han instalado retenes preventivos, especialmente en la Ruta Nacional 237, para evitar que los vehículos queden varados en sectores peligrosos.

Además, rige una restricción nocturna para el transporte de cargas y pasajeros en todas las rutas nacionales de la provincia entre las 18 y las 9. Como medida adicional, se suspendieron las clases en algunas ciudades neuquinas, como Rincón de los Sauces, por una emergencia en el suministro de gas agravada por el clima.

El Gobierno de Neuquén desplegó un operativo integral coordinado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos

El pronóstico indica que el aire polar se intensificará con ráfagas de viento de hasta 90 km/h y nevadas persistentes. Las autoridades advierten que las bajas temperaturas y las heladas se mantendrán durante todo el fin de semana y la próxima semana, por lo que la formación de hielo en las calzadas será una constante. Se recomienda evitar viajes no indispensables y consultar el estado de las rutas antes de salir.

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició ayer un operativo especial en las principales rutas del país. Según informaron, hasta el 5 de agosto habrá controles en 21 puntos estratégicos de 19 provincias, con fiscalizaciones orientadas a detectar las principales conductas de riesgo al volante.

Los controles incluyen alcoholemia, velocidad, documentación obligatoria, uso del cinturón de seguridad y de Sistemas de Retención Infantil (SRI), además de maniobras peligrosas como los sobrepasos en doble línea amarilla. También se verifica el uso de cadenas para nieve cuando las condiciones lo exijan, mientras que drones reforzarán la detección de infracciones desde el aire.