Se viene una semana con “ciclogénesis de alto impacto” que traerá 48 horas de tormentas fuertes, actividad ecléctrica, ráfagas y un brusco cambio en el pronóstico: las zonas afectadas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó una semana marcada por la inestabilidad climática, con un pronóstico que anticipa una “ciclogénesis de alto impacto”, debido a la profundización de un centro de bajas presiones, que traerá condiciones inestables hasta el jueves.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y datos de sitios especializados como Meteored, la región experimentará un cambio brusco del tiempo que alterará las condiciones observadas durante el inicio de la semana.

Pronostico del tiempo

El ingreso de 48 horas de inestabilidad

El comienzo de la semana se presentará con condiciones variables y temperaturas frescas en el AMBA. Este lunes 17 se espera cielo parcialmente nublado, con una máxima de 14 °C y una mínima de 12 °C, donde comenzará a instalarse la profundización de un centro de bajas presiones que traerá tormentas fuertes, actividad ecléctrica, ráfagas y un brusco de temperatura.

Debido a este fenómeno, el martes se espera un nuevo y marcado descenso térmico, con una mínima de 8°C y una máxima que no superará los 12°C, en una jornada con probabilidad de lluvias moderadas en el amba, según advirtieron los modelos meteorológicos.

Se esperan lluvias aisladas para esta semana Fabián Marelli

A partir del miércoles, las condiciones tenderán a mejorar y se espera tiempo más estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9 °C y los 14 °C. El jueves será una de las jornadas más templadas de la semana, con una máxima de 15 °C y una mínima de 8 °C, mientras que el viernes las marcas se ubicarán entre los 8 °C y los 14 °C.

Durante el fin de semana continuará el tiempo estable, aunque con ambiente fresco. El sábado 22 tendrá una mínima de 7 °C y una máxima de 12 °C, en tanto que el domingo 23 las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 12 °C. En principio, no se esperan precipitaciones y predominarían los períodos de cielo parcialmente nublado.

Pronóstico del tiempo

Las recomendaciones del SMN por lluvias