Emiliano Yacobitti: “Antes de la marcha, Milei decía que las universidades eran centros de adoctrinamiento y ahora que las quiere defender”

Emiliano Yacobitti, actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex miembro de la Cámara de Diputados de Argentina habló este martes por la tarde sobre la situación actual de las Universidades públicas y dio detalles de cómo sigue el conflicto entre el Consejo Universitario Nacional (CIN) y el Gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con Eduardo Feinmann, cuando hablaban sobre la marcha masiva en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino que se realizó hace una semana, el periodista dijo: “Lo que es falso es que el Gobierno tenía intención de cerrar las universidades, eso es falso y se ha escuchado en la marcha”.

A lo que Yacobitti rápidamente planteó: “Una cosa es lo que decía el presidente o el vocero del presidente de las universidades antes y otra después de la marcha”. Y agregó: “Antes eran centros de adoctrinamiento y parte de un Estado que era algo así como una organización mafiosa, después eran nuestras universidades que todos queremos mantener abiertas. Bienvenido sea, no importa”.

“Abiertas y financiadas”, lo interrumpió el periodista. A lo que el vicerrector asintió y siguió: “Ahora vamos a ver qué es lo que realmente quiere el Gobierno”.

“¿Cómo siguió la película después de la marcha?”, preguntó el periodista.

“Ayer hubo una reunión de la ministra y el secretario con Gelpi el rector de la UBA, hoy estuvo él también en esta reunión. Yo creo que es un avance, me parece que es positivo sentarse a dialogar, es el momento”, expresó el vicerrector.

Sin embargo, reconoció: “Si te quiero ser honesto en que creo que el gobierno lo que tiene que entender es que vos tuviste un reclamo genuino de que la sociedad quiere defender que las universidades sigan abiertas. Eso no lo vas a resolver cambiando a los interlocutores, vos lo que tenés que resolver es el reclamo que se estaba planteando”. Y sumó: “Hoy coincido de que es el momento de dialogar, el momento de sentarse, pero de esa reunión no pudiste sacar un comunicado en conjunto y lo único que hizo el Gobierno fue recibir los planteos”.

Y remarcó: “Tiene que tomar una decisión si va a resolver esta situación o no porque las universidades están armando sus cronogramas ya para el cuatrimestre que viene y depende del presupuesto que tienen”, remarcó.

“Los dos ajustes que proponen de 70% y 70% como no son retroactivos implican un 105% de actualización de los fondos que se devaluaron un 300% con lo cual eso implica que con la propuesta que el Gobierno hoy dejó en la mesa que para gastos de funcionamiento tenés un recorte del 68% de los gastos. Así las universidades no pueden funcionar”, aseguró Yacobitti.

“No es que el Gobierno dijo ‘esto es lo último’, no, el Gobierno se llevó el reclamo de los rectores y ahora lo está evaluando”, señaló. A lo que Feinmann preguntó: “¿Cuánto necesitan ahora para funcionar?”.

“Las universidades necesitan el presupuesto que tenían a principio del 2023, actualizarlo con la inflación, esto es lo que necesitan para poder seguir haciendo lo mismo, no hace falta que hagan ninguna auditoría porque ya las hay”.

En ese momento el periodista retrucó: “¿Ustedes se oponen a la auditoría?”. A esta pregunta, Yacobitti explicó: “No, no solo que no nos oponemos, sino que no tenemos el poder para oponernos. Las universidades las audita el mismo ente, la Auditoría General de la Nación (AGN). Si quiere hacer una todos los años, la UBA no puede decir que no”.

“¿Y por qué no se auditó durante tantos años?”, le consultó Feinmann. “Yo te puedo hablar de la UBA, la última auditoría fue el último trimestre del año pasado. No sé de dónde sale que no se auditó por tantos años”, expresó el vicerrector.

“La última que vi fue de hace unos años en la facultad de psicología”, le contestó el periodista. “Esa auditoría terminó el año pasado”, lo interrumpió el vicerrector.

En este sentido, contó que según la información que él tiene, del tema auditorías no se habló en la reunión. Además, detalló que los rectores plantearon la recomposición salarial de los docentes y del salario de los trabajadores no docentes.

“Hay que aprovechar que estamos en un impasse, que el Gobierno haga una propuesta que deje tranquila a la sociedad y que las universidades van a poder seguir abriendo”, dijo. Pero aseguró: “Hasta ahora no hay una nueva propuesta”.

Por último, dijo: “El Gobierno tiene que sentarse rápidamente y resolver esta situación, todo lo que pidió a las universidades o las denuncias, puede hacerlas, los funcionarios van a explicar lo que tengan que explicar, quieren modificar a los auditores en la AGN y que auditen el triple, perfecto, que lo hagan, porque nadie dijo que no. Ningún rector se aparta de esto. Y volvió a marcar: “El Gobierno debe dar una respuesta a la sociedad sobre lo que va a pasar con las universidades”.

El comunicado del CIN

Este martes al mediodía, representantes del Gobierno nacional se reunieron con los rectores para tratar la emergencia presupuestaria. Ricardo Jorge Gelpi, rector de la UBA formó parte del grupo de rectores de las universidades nacionales que participaron de la reunión con Pettovello y Torrendell.

En esta reunión se insistió con los puntos que habían adelantado en el documento que se leyó en Plaza de Mayo. En primer lugar la cuestión presupuestaria: actualizar la partida de gastos de funcionamiento conforme a la inflación acumulada así como también de la necesidad de garantizar la continuidad de los programas estudiantiles, fundamentalmente las becas, y la transferencia de fondos para hospitales.

Horas más tarde de la reunión, el CIN difundió un comunicado en el que hablaron del encuentro con las autoridades nacionales.

“Las autoridades del CIN expusimos cada punto de los reclamos fundantes de la histórica marcha en apoyo a la universidad pública. Esto significa recuperar las becas estudiantiles, los salarios docentes y no docentes y abordar el tema presupuestario (funcionamiento, hospitales, resoluciones no abonadas, obras, crisis del sistema de ciencia y técnica y otros puntos de interés)”, indicaron.

Y detallaron: “Avanzamos en el diálogo, pero sin resultados concretos inmediatos, y seguimos bregando por soluciones en el corto plazo”.

Luego explicaron: “El incremento de gastos de funcionamiento del 70 por ciento para la cuota de gastos de funcionamiento de marzo y un potencial nuevo aumento de 70 por ciento para mayo, que se cobrará en junio, significan un incremento del 105 por ciento. Esto es un aliciente, pero insuficiente para resolver los problemas actuales”.

Y por último desearon: “Deseamos que, a partir de este inicio del diálogo, se sostenga el trabajo coordinado para encontrar las vías de solución para todo conflicto”.

