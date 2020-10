Los estudiantes argentinos llevan más de 200 días sin poder concurrir a las aulas por la pandemia de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

La reunión del Consejo Federal de Educación de ayer, que resolvió habilitar la posibilidad del regreso a clases, no cambiará en los próximos días el panorama educativo del interior del país. Con mayoría de las provincias con un rojo en el semáforo epidemiológico, son apenas algunas localidades en algunas jurisdicciones las que están pensando en volver a las aulas. Sin embargo, para la mayoría, faltando menos de dos meses para que terminen las clases, no significará una vuelta a las aulas, ni siquiera para los alumnos que egresan. En cambio, sí se está poniendo el foco en la vulnerabilidad de los chicos que no tuvieron ningún contacto con el sistema educativo.

Ahora, las provincias asumieron el desafío de salir a buscar uno por uno a esos chicos y evitar que el retorno a las aulas el año próximo se traduzca en una descensión escolar de más de un millón chicos en todo el país, como teme el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, les pedirán a algunos docentes que vayan a las casas de los chicos y hasta que organicen clases domiciliarias, en pequeños grupos y al aire libre. Desde la gobernación, hace unos días se admitió que en esta situación hay unos 270.000 estudiantes.

"Rojo"; "Estamos en alto riesgo"; "Por ahora no volvemos"; "solo algunas escuelas rurales volverán este año". Esas fueron las respuestas que más se repitieron entre los ministros de educación de las distintas provincias, que ayer participaron del encuentro vía Zoom del Consejo Federal de Educación, consultados por LA NACIÓN.

Mendoza anunció que no vuelve y que sale a buscar a unos 15.000 estudiantes vulnerables que no se conectaron con el sistema educativo en casi todo el año. Tucumán se reconoce en rojo y no piensa en la presencialidad. La Rioja tampoco, aunque se prepara para volver en algunas localidades, lo mismo que Santa Fe, donde volverán las clases en unas 50 escuelas rurales del norte de la provincia, pero antes tienen que hacer reformas edilicias con el presupuesto que les giró la Nación. Algo similar ocurrirá en Catamarca. Santiago del Estero tampoco vuelve y San Luis hace foco en las localidades rurales de menos de 200 habitantes que retomaron clases el 5 de octubre, al igual que Formosa y La Pampa, donde los alumnos y docentes asisten con estrictos protocolos y con barbijo obligatorio.

En la provincia de Chubut descartan un retorno y asumen que esto podría destapar la olla del conflicto sindical, ya que los salarios municipales tienen un retraso de tres meses.

Negociar con sindicatos

Algo similar ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde saben que pensar en una vuelta a clases, desatará la negociación con los sindicatos. Por el momento, en territorio bonaerense solo hay 16 jurisdicciones que podrían regresar: son las que están en fase 5. Se está evaluando en función del semáforo epidemiológico, incluir a los distritos que están en fase 4, que son unos 74 más. Por el momento, las clases solo regresarían en localidades con menor o nula circulación del virus: Adolfo Alsina, González Chávez, Coronel Dorrego, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, General Pinto, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, Monte Hermoso, Puan, Rauch, Saliquelló, Saavedra, Tordillo y Tres Lomas.

En algunos municipios del interior bonaerenses se reabrirán las escuelas porque prácticamente es muy baja o nula la cantidad de contagios de Covid-19 Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

También la provincia se plantea la necesidad de salir a buscar a los chicos sin contacto con el sistema educativo. En los distritos con más circulación del virus se pondrá en marcha un plan para que las maestras visiten a grupos de niños desvinculados del aula, al menos dos veces por semana. La idea es que cada maestra tome a grupos pequeños, de no más de seis niños. hay 15.000 alumnos inscriptos en el plan de Acompañamiento de Trayectorias Educativas y re vinculación. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que hay indicadores para pequeñas aperturas. "La estrategia que tenemos es en la zona de mayor circulación, para garantizar la continuidad pedagógica en chicos que tienen más problemas para continuarla. Planteamos una educación domiciliaria, ir con los maestros y maestras a sus casas individualmente como si fuera maestra particular a domicilio", dijo.

La directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, prepara el terreno para el regreso paulatino a clases presenciales en la provincia, con los actores que más se resistieron hasta ahora: los sindicatos docentes. Hoy, convocó a una reunión de comisión técnica salarial en el marco de paritarias, donde ineludiblemente se comenzará a dialogar también los próximos pasos a seguir para un paulatino regreso en los últimos ciclos en aquellos municipios que garanticen baja circulación del virus. Un dato es seguro: los maestros no volverán a las aulas, sin condiciones de seguridad ni mejores salarios.

Córdoba no vuelve

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, descartó cualquier posibilidad del regreso presencial, por ahora, a las aulas. "Córdoba no está en este momento en condiciones de volver a las clases presenciales,. Hay aumento de contagios, de circulación del virus, de fallecimientos, de utilización de camas críticas y hay que tratar de evitar que se desborde la situación", dijo.

Estamos en el peor momento de la pandemia en el interior del país, en Córdoba y en provincias hermanas como Santa Fe estamos en una situación difícil Walter Grahovac

"Hay una mirada demasiado centralista, ubicada donde vive la mayoría de los argentinos y no sé si la decisión de la cuarentena se tomó antes de tiempo". A Córdoba, el "semáforo epidemiológico" establecido le da rojo, con lo que no está en condiciones de regresar a las aulas.

El ministro indicó que una vuelta a las clases presenciales podría originar rebrotes que afectarían a las demás actividades que pudieron volver a habilitarse.

San Luis, clases en escuelas rurales

El lunes 5 de octubre una docena de escuelas rurales de San Luis iniciaron el retorno a las aulas; se trata de establecimientos en localidades donde hubo escasa o nula circulación de Covid-19 (la mayoría no llega a los 200 habitantes). Son unos 173 alumnos los que integran esta etapa de regreso. La situación se evaluará durante dos semanas para definir si luego se extiende el retorno a clases en otros distritos. El plan puntano sigue los lineamientos del Consejo Federal de Educación. Las principales pautas marcan que la entrada y la salida de estudiantes debe ser en diferentes horarios; ingreso prohibido de personas que presenten síntomas de Covid-19, que estén en aislamiento obligatorio o que tengan contacto estrecho con algún caso sospechoso o confirmado de coronavirus. Se exige el uso correcto de tapabocas de alumnos y docentes..

Santiago del Estero, retorno a clases suspendido por el pico

En Santiago del Estero estaba autorizado el mismo protocolo que hoy implementa el gobierno nacional y las clases presenciales iban a comenzar a mediados de agosto para los séptimos grados de primaria y quintos y sextos años de secundaria, pero a días del reinicio la provincia tuvo el brote de casos de coronavirus la medida quedó en pausa.

El 18 de agosto era la fecha estipulada para el regreso de los niños y adolescentes de los últimos grados y cursos de cada nivel, pero el día 3 de ese mismo mes, la provincia experimentó una notable suba de casos diarios que obligó al gobernador Gerardo Zamora a poner freno.

La Rioja, marcha atrás al pasaporte Covid

El Ministro de Educación de La Rioja, Ariel Martínez, fue tajante al afirmar que no sería acertado fijar hoy una fecha de regreso debido a la situación epidemiológica que tiene en estos momentos la provincia, descartando así la posibilidad de sumarse a la convocatoria nacional para el regreso de clases presenciales.

Días atrás La Rioja fue noticia nacional. En una medida inédita, audaz y polémica su gobernador, el peronista Ricardo Quintela, había anunciado el pasado domingo que todos aquellos recuperados de coronavirus que exhiban el alta médica podrían tener libre circulación y quedaban exceptuados de las restricciones. El decreto quedó sin efecto al otro día cuando el mismo Quintela, en sus redes sociales, anunció que lo dejaban en pausa hasta combinar con el gobierno nacional y el resto de las provincias y "por la confusión nacional que había causado".

Catamarca, con una alternativa propia

La posibilidad del retorno a clases presenciales en Catamarca será evaluada desde el Ministerio de Educación y podría darse la vuelta en algunos distritos que tengan indicadores epidemiológicos bajos, siendo estos los que no tengan circulación comunitaria y en otros donde no se presenten casos positivos de coronavirus.

Hay zonas de nuestra provincia en las que tenemos un régimen especial y ese ciclo lectivo está a punto de finalizar y esos chicos deben ser evaluados Francisco Gordillo

El ministro de Educación local, Francisco Gordillo aseguró que "Catamarca presentará otra alternativa al Consejo Federal de Educación", sin dar mayores precisiones y detalles, pero dejó en claro que "se debe tener en cuenta cada jurisdicción", afirmando que "hay zonas de nuestra provincia en las que tenemos un régimen especial y ese ciclo lectivo está a punto de finalizar y esos chicos deben ser evaluados".

Tucumán, en rojo

Con un promedio de 900 casos por día en la última semana, Tucumán es una de las provincias más complicadas por el coronavirus. Frente a este escenario, que obligó a las autoridades sanitarias a endurecer los alcances de la cuarentena para prevenir un desborde del sistema de salud, "no están dadas las condiciones" para el regreso a las aulas, según explicó el ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer.

Según el indicador que presentó la Nación, Tucumán se encuentra en la zona roja del semáforo. "Vamos a estar trabajando con más intensidad aún para presentar el Plan de Transición 2020/21, no solo para garantizar la continuidad pedagógica, sino también para generar un tránsito hacia el año que viene, acreditando saberes y buscando todo aquello que pueda fortalecer el vínculo", completó.

En Chubut no volverán las clases no solo por la pandemia, sino por el extendido conflicto con los gremios provinciales por el retraso en el pago de sueldos Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Chubut teme al paro docente

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, aseguró que por el momento la provincia no abrirá las escuelas. "Hay que evaluar si el riesgo que implica volver a clases vale la pena sufrirlo ante el poco tiempo que queda", afirmó. Chubut suma además el retraso de 3 meses en el pago de los haberes y último aguinaldo a los empleados públicos, por lo que una vuelta a las aulas podría plantear un paro docente en las últimas semanas del año. Puratich consideró que "hay muy pocos lugares en la provincia que estarían en condiciones de volver a clases".

Mendoza sale a buscar a los vulnerables

Por ahora, Mendoza se mantendrá en la virtualidad educativa. El alto riesgo epidemiológico de la provincia, ya que se ubica en "rojo", según el indicador de la Nación, impide el regreso a las clases presenciales. De igual forma, trabaja con las autoridades nacionales para lograr en el corto plazo que unos 15.000 alumnos vulnerables y con trayectorias escolares débiles puedan retomar el contacto con la escuela. "Hoy no están dadas las condiciones para la vuelta a las aulas", dijo el titular del gobierno escolar local, José Thomas.

Santa Fe, vuelven escuelas rurales

La vuelta a clases en Santa Fe será en forma gradual, pero inicialmente solo en medio centenar de escuelas rurales del centro-norte santafecino, la región que -dentro de la delicada situación epidemiológica que enfrenta la provincia, con un promedio de 2000 contagios semanales- es la menos afectada por el Covid 19.

"Para eso, estamos pensando en una primera muestra de un grupo de escuelas que reúnen todas las condiciones sanitarias para comenzar el dispositivo de presencialidad. Estamos trabajando con sus directivos, supervisores, directores regionales en el centro-norte de la provincia en la ruralidad más preservada del Covid", dijo la ministra de Educación, Adriana Cantero, este viernes en rueda de prensa. "Nosotros estaríamos en condiciones en los próximos días de empezar gradualmente y escalonadamente las primeras experiencias en la ruralidad", subrayó. La actividad en zonas rurales implica que los maestros no se trasladan de sus localidades y abarca a aquellos que tengan edificios en condiciones seguras.

Formosa evalúa volver a clases y lo decidirá en los próximos días

En la provincia de Formosa las autoridades quieren volver a clases, aunque todo está supeditado a la situación sanitaria. Algunas localidades sin contagios y bastante aisladas volvieron a clases presenciales, como Comandante Fontana y Palo Santo. La idea es seguir reactivando en este tipo de localidades.

Las reuniones con los docentes de los distintos niveles son encabezadas por la subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder, quien ya precisó a los maestros que. Del nivel primario vuelven todos los ciclos y cada escuela organizará su protocolo sanitario institucional, publicó el sitio Noticias Formosa. Las clases volverán en aquellas ciudades "libres de circulación de Covid-19", parámetro en el que entra prácticamente cada localidad de la provincia, incluida la capital.

Las familias ya no pueden sostener el sistema educativo en sus hogares Adriana Heizenreder

La gran excepción es Clorinda, la segunda ciudad en importancia y la que tiene mayor tránsito fronterizo con Paraguay. Clorinda es la localidad más afectada económicamente por el cierre de frontera y donde se registró el pico de contagios.

Misiones, por ahora no vuelve

Para el próximo miércoles está convocada una reunión del Comité Científico provincial para evaluar la situación epidemiológica y ese día se va a oficializar la postura respecto al eventual regreso a clases. Extraoficialmente, los funcionarios lo ven como poco probable, pero como todo en esta pandemia, las evaluaciones son día a día. Ayer el gobernador Oscar Herrera Ahuad lanzó un programa para que las familias puedan ponerse al día con las cuotas de los colegios privados pagando con tarjeta en 12 cuotas sin interés. Pero no dijo nada sobre si las clases vuelven o no.

Informe de los corresponsales: José Bordón, Gabriela Origlia, Leonel Rodríguez, Ana Tronfi, Fabián López, María José Lucesole, Pablo Maninno, Martín Boerr

