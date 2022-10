En vilo. Por qué faltan pediatras en los servicios de salud

escuchar

SANTA FE.- Aunque recién en los últimos días el tema alcanza notoriedad, en los ámbitos de la medicina no es nuevo: en la Argentina faltan pediatras. Y si todo sigue como hoy, en un lapso de 5 a 10 años, en el país habrá pocos especialistas de niños y –consecuentemente- una grave crisis en la salud pública. “Somos el único país de la región con este inconveniente. Creemos que es necesario llevar adelante un debate y un análisis de toda la sociedad, donde el Estado, las universidades y las sociedades científicas tenemos que debatir y repensar el modelo del ejercicio profesional de las especialidades clínicas”, sostuvo en declaraciones radiales el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Pablo Moreno.

En esta capital, la Dirección de Docencia e Investigación del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” realizó un diagnóstico de la situación y presentó propuestas de corto, mediano y largo plazo, incluido el tiempo de formación en la carrera de Medicina. Ello posibilitó señalar que la preocupación trasciende la provincia y ya se instaló a nivel nacional a partir de los informes que confirman la falta de cobertura de vacantes para las residencias en Pediatría.

El informe enumera algunas posibles causas del fenómeno: las condiciones laborales. Así, la alta carga horaria, la cantidad de años que demanda la especialización y el pluriempleo, aparecen como algunas razones por las que Pediatría no figura como prioridad entre quienes estudian la carrera de Medicina.

Un dato no pasó desapercibido entre los especialistas: “En octubre de 2022 ingresaron a la Residencia de Pediatría del Hospital Alassia 6 residentes que cubrieron el 50% de las vacantes existentes”. En consecuencia, la problemática no cambia demasiado el panorama que se observó en los últimos dos años; es decir, se redujo el interés de aspirantes a formarse en pediatría, faltan pediatras para cubrir puestos estratégicos y si este panorama no se modifica en el corto plazo, el sistema mostrará sensibles debilidades en la atención de niñas, niños y adolescentes.

Lo preocupante, por lo menos, es el panorama que los especialistas destacan que refleja la realidad de la medicina santafecina, es que la falta de recurso humano no afecta solo el servicio de Pediatría sino también a la mayor parte de las especialidades consideradas prioritarias, tanto para la atención primaria de la dsalud como para los cuidados críticos que no lograron completar sus cupos.

Las autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría advierten sobre el aumento de las residencias en esa especialidad que no se cubren en el país Pexels

El titular de la SAP fue más allá en su advertencia. En declaraciones a un medio mendocino, alertó: “Desde hace varios años que venimos manifestando nuestra preocupación a las autoridades por la caída en la cobertura de los cupos de residencia en todo el país. En 2021 hicimos un relevamiento y detectamos que el 30% de residencias no se cubrieron. Este año, que no está todavía cerrado porque hay una nueva instancia, los resultados van a ser peores, son más preocupantes”, vaticinó Moreno.

En el caso de Santa Fe, un trabajo elaborado por exdirectores del Hospital Alassia, recordó que “la residencia de Pediatría es la base para la formación de recurso humano capacitado para la atención integral de niñas, niños y adolescentes tanto en ambulatorio como internación y la base para el desarrollo de especialidades pediátricas. Se trabaja, por lo menos, ocho horas diarias más dos guardias semanales. Se necesita soportar el estrés que implica la atención de niños graves o con enfermedades complejas. Además de tener que duplicar el esfuerzo durante epidemias y catástrofes, durante muchos días feriados y festivos, el médico residente los pasa trabajando en el hospital”.

Quizá por ello aparece un dato que puede comenzar a dar luz sobre la problemática: el número de egresados en 2017, que se volcó a la Pediatría, no alcanzó a cubrir los cargos ofrecidos en 2019. Pero también, el trabajo santafecino mencionó un argumento sobre las exigencias en la formación de un pediatra: son 6 años de carrera de Medicina, 3 o 4 de la especialidad y entre 2 y 4 si se realiza una subespecialidad. Ello deriva en algo que muchas comunidades observan, como el pluriempleo, condiciones laborales deficitarias, bajos ingresos y escaso reconocimiento profesional. Ello ocasiona un déficit de profesionales de la Pediatría que “dificulta la cobertura de las guardias y servicios de emergencias. En este contexto la sociedad y los médicos jóvenes ven a la Pediatría como una profesión con excesivas exigencias laborales y escaso reconocimiento económico, una especialidad de gran demanda con un futuro poco promisorio”, destacó el informe.

¿Por qué no hay pediatras?

El diagnóstico fue más allá y evaluó que “muchos jóvenes profesionales dan prioridad a otros proyectos personales y no piensan en un futuro alejado, por lo que los proyectos de formación a largo plazo van perdiendo fuerza”.

“Estamos con los médicos justos”, advirtió el director del Alassia, Osvaldo González Carrillo, para advertir: “La falta de pediatras es un problema casi a nivel mundial”.

“Todas las especialidades clínicas están en decadencia por falta de interés como también por una cuestión económica ya que son más redituables las especialidades quirúrgicas”, reconoció el profesional.

En tanto, muchos apuntan a la situación económica como un factor determinante. Al respecto, el titular de la Sociedad de Pediatría reflexionó: “La Argentina es un país federal, pero también es federal en la inequidad. Un residente que trabaja en promedio de 90 a 100 horas semanales en la Ciudad de Buenos Aires, cobra $120.000, pero en Chaco cobra $80.000, con la responsabilidad que implica. Un residente es un médico formado, que está habilitado con matrícula para ejercer, que se está formando en pediatría”.

Según datos a los que tuvo acceso LA NACION, en Santa Fe el salario promedio que abona la provincia a los pediatras que actúan en los hospitales de su jurisdicción es cercanos a los $200.000. Sin embargo, en muchos hospitales del interior las vacantes no se pudieron cubrir en los últimos años.