En vilo: sin acuerdo ni propuestas en la reunión de los gremios universitarios con la Secretaría de Educación

No hubo ningún acuerdo, ni de allí surgió ninguna propuesta. Por eso, ahora todos los cañones están apuntados al Congreso, a ver qué ocurrirá pasado mañana en la Cámara de Diputados, cuando los legisladores deban tratar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo. Esta tarde, representantes de los distintos gremios involucrados en el conflicto que mantiene en vilo al sistema universitario nacional participaron de una reunión a la que habían sido citados por la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno. La expectativa era que en el encuentro, el primero después de la multitudinaria marcha del miércoles pasado, existiera alguna diagonal al diálogo. Sin embargo, luego de la reunión, que concluyó cerca de las 18, se supo que no fue más que una cita para volver a escuchar el planteo del reclamo salarial de docentes y no docentes, que representa el 90% del presupuesto universitario.

“Sin acuerdo en la reunión de la mesa técnica salarial”, tituló su comunicado la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun). “Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo, se ha reunido la mesa técnica salarial y no se ha llegado a ningún acuerdo. Es fundamental que los trabajadores y trabajadoras de las universidades recuperemos los más de 60 puntos que perdieron nuestros salarios frente a la inflación desde que Milei es presidente, y el único acuerdo al que se puede arribar es una convergencia entre lo que es la inflación y los incrementos salariales. Reiteramos que lo que estamos pidiendo no es un incremento salarial, sino converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo”, decía el comunicado.

“Fue una reunión más, con una comisión inventada, en la que estuvo presente un funcionario de carrera, pero ningún representante del gobierno nacional. Fue volver a contarle todo lo mismo que venimos diciendo en las reuniones que tuvimos con la ministra Sandra Pettovello [de Capital Humano], con el secretario de Educación [Carlos Torrendell] y con dos secretarios de Trabajo, en distintos momentos. Nos escuchan, toman nota, pero no nos responden. Eso no se puede calificar de diálogo. Creemos que nos convocaron la semana pasada para intentar frenar la marcha y esta tarde, para tener el argumento de que existe una conversación con los gremios, pero no es real. Esperemos que el miércoles, los diputados nos acompañen con su voto”, afirmó Jorge Anró, secretario de la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun).

La marcha universitaria de la semana pasada Ricardo Pristupluk

En ese sentido, hoy el expresidente y actual titular de Pro Mauricio Macri reunió vía Zoom a la mesa directiva del partido para tratar de definir una postura común sobre el veto presidencial durante la votación de pasado mañana. A pesar de las críticas al Gobierno, acordaron que el bloque, que encabeza Cristian Ritondo, apoye la medida de Milei y se mantenga como aliado de La Libertad Avanza.

Del encuentro paritario de esta tarde participaron la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica, la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), la Ctera y la Unión de Docentes Argentina (UDA), además de Fatun y Fedun.

“Se trasladó desde el conjunto del sector gremial el atraso salarial del 63,5% desde diciembre a septiembre, estimando una inflación para el último mes del 3,5%. Se planteó la aplicación de la garantía salarial que se resolvió para el sector nacional por decreto, al sector universitario correspondiente al cargo testigo de ayudante semiexclusivo, la aplicación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) para los docentes preuniversitario con una garantía salarial equivalente. Se espera una propuesta desde el Gobierno de un plan de recomposición del atraso comunicado. Por parte del Gobierno, justificaron la propuesta del 6,8% de incremento para octubre que equipararía los salarios universitarios, aunque no incluyen los dos bonos y computa un incremento de febrero del 10% que fue otorgado por el gobierno anterior”, informó una fuente, presente en el encuentro.

“El funcionario presente recepcionó los reclamos y dijo que los iba a trasladar a sus superiores. Claramente era una reunión con el objetivo de mostrar que se avanza en el diálogo con los sindicatos, lo cual no es cierto, pasan meses sin convocarnos a nada y, cuando se complica, se acuerdan que existimos. Es lo mismo de siempre”, dijo Carlos De Feo, secretario general de Conadu.

Sin acuerdo y sin convocatoria para una nueva reunión de esta comisión técnica, el mundo universitario mira con expectativa lo que va a ocurrir el miércoles en el Congreso.