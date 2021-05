Escándalo por una docente que, a los gritos, exigió ser vacunada: “¡Me están tomando por idiota, soy persona de riesgo!”

Una docente de la provincia de Neuquén fue vacunada a pesar de no contar con un turno asignado, luego de generar un escándalo en la puerta de la Casa de la Cultura de Centenario, donde se llevaba adelante la campaña de vacunación contra el Covid-19.

“No puedo esperar más, me vacunan hoy. ¡Me están tomando por idiota, soy persona de riesgo! La directora me está obligando a volver a la escuela y yo me tengo que ir en colectivo”, expuso la docente, a los gritos. Según contó, tiene “una enfermedad genética llamada síndrome de Turner”.

Ante los presentes, la mujer increpó al guardia de seguridad que se encontraba controlando la entrada del lugar. La escena quedó registraba en un video por las personas que esperaban para inocularse.

“No puedo esperar más, me vacunan hoy, me están tomando por idiota", lanzó indignada la docente Captura de video

Según informó el diario LM Neuquén, tras el escándalo, la mujer fue vacunada, lo cual generó polémica en la provincia por las prioridades en el plan de vacunación y por las presiones ejercidas sobre los trabajadores de la salud.

La jefa del vacunatorio del Área Programa del Hospital Natalio Burd de Centenario, Miryam González, contó lo sucedido a la radio LU5 y a LM Neuquén: “El día jueves hicimos una jornada corta porque se vacunaron 170 personas que eran de riesgo. Al término de la jornada, aparece esta señora docente exigiendo ser vacunada porque ella era persona de riesgo y diciendo que se había vacunado gente más joven que ella. Pero lo expresó de muy mala manera, siendo muy agresiva e insultando. No se puede reproducir lo que ella decía porque realmente era terrible la agresión”. Además, explicó que terminaron anotándola y administrándole la vacuna solo para descomprimir la situación de violencia generada.

