Esta habilidad puede mantener su cerebro más joven: aquí le explicamos cómo aprenderla

WASHINGTON.- Aprender un nuevo idioma es bueno para su cerebro. Ser capaz de hablar y entender otra lengua ofrece una forma de estimulación mental, la cual mantiene el cerebro activo y agudo a medida que envejecemos. De hecho, los investigadores descubrieron que ser multilingüe puede retrasar los diagnósticos de demencia y ralentizar la velocidad a la que envejece el cerebro.

A diferencia, por ejemplo, de la música, que alguien puede practicar unas pocas horas al día, la estimulación mental proveniente del lenguaje es “intensa y constante”, señaló Ellen Bialystok, distinguida profesora investigadora emérita de psicología en la Universidad de York, en Canadá, quien estudió los efectos de los idiomas en el cerebro durante más de cinco décadas.

Conocer más de un idioma —y practicarlo a menudo— es similar a entrenar constantemente la fuerza de su cerebro. Ser multilingüe cambia cómo funciona su cerebro y cómo está estructurado. “Si usted utiliza constantemente su cerebro para desafíos difíciles, atractivos y estimulantes, su cerebro será más saludable —dijo Bialystok—. Aprender un idioma es difícil, y eso hace que valga la pena”.

Cómo los idiomas cambian el cerebro

Si usted conoce varios idiomas, su cerebro los tiene “encendidos” todo el tiempo, incluso cuando no los está hablando. Para las personas que son bilingües, existen áreas corticales en la red lingüística del cerebro que responden a ambos idiomas. Pero, dentro de esa gran área, hay regiones específicas que responden a un solo idioma, explicó Lucía Amoruso, subdirectora científica y líder del grupo de neurobiología del lenguaje en el Basque Center on Cognition, Brain and Language, en España.

Mientras usted habla o escucha en un idioma, “el otro idioma también está activo en su cerebro. No está durmiendo”, dijo Amoruso, quien señaló que necesitaba suprimir el español, su lengua materna, mientras respondía en inglés. (Amoruso también habla francés e italiano por haber vivido en diferentes países europeos a lo largo de su carrera).

Mientras usted habla o escucha en un idioma, “el otro idioma también está activo en su cerebro. No está durmiendo”, dijo Amoruso Hugo Mouján

Como resultado, los cerebros multilingües están monitoreando constantemente lo que escuchan y dicen, evaluando los idiomas que conocen.

“No existe un interruptor de idiomas”, afirmó Bialystok. Es por eso que las personas que hablan varios idiomas pueden ser mejores controlando su atención, enfocándose en lo que es relevante e ignorando información distractora, según muestra la investigación.

Este monitoreo ocurre muy temprano en la vida. Los bebés de siete meses que crecen en hogares bilingües ya pueden notar cuándo cambian los idiomas. También tienen un mejor desempeño en ciertas pruebas de atención que los bebés que viven en hogares monolingües.

El desafío constante de prestar atención, distinguir y decidir qué idioma usar —y cuál no— parece entrenar al cerebro, construyendo más resiliencia.

“Usted obtiene un cerebro que estuvo expuesto a este entorno lingüístico más complejo y desarrolla los recursos atencionales o lo que sea necesario para hacer frente”, dijo Bialystok. “Y así, a medida que la vida continúa y ocurren cosas en el cerebro, este es más resiliente”.

Un cerebro más eficiente

En un estudio, Bialystok y sus colegas utilizaron electroencefalogramas (EEG) para medir la actividad eléctrica cerebral en personas que hablan dos idiomas en comparación con aquellas que hablan uno. Descubrieron que las personas bilingües tenían, en general, menos actividad en reposo, pero más enfocada.

Otras investigaciones encuentran un patrón similar cuando a las personas multilingües se les realizan pruebas de atención simples: tenían menos activación cerebral en comparación con las personas monolingües que realizaban las mismas tareas, lo que sugiere que conocer más idiomas hacía que sus cerebros fueran más eficientes.

Las personas bilingües tienen, en general, menos actividad en reposo, pero más enfocada Getty Images

“La actividad electrofisiológica en los cerebros de los bilingües es menos activa, menos molesta. Es más fácil. No tiene que esforzarse tanto para llegar al mismo nivel. Así que hay algo en esto que habla de eficiencia”, dijo Bialystok.

Una mayor eficiencia cerebral —una mejora en la funcionalidad— es importante en el envejecimiento, especialmente si existen cambios patológicos que pueden causar afecciones como la enfermedad de Alzheimer. Un cerebro más eficiente podría seguir funcionando por más tiempo a pesar de las ralentizaciones que vienen con la edad o la enfermedad, señaló.

Al mismo tiempo, conocer otro idioma parece mantener las diferentes redes cerebrales distintas y especializadas. Estas redes están formadas por diferentes regiones cerebrales estrechamente conectadas que trabajan juntas en ciertas funciones. Con el envejecimiento, “los límites entre sus redes cerebrales comienzan a desdibujarse”, dijo Amoruso.

Puede haber un mecanismo en el multilingüismo que mantiene su red cerebral segregada, dijo. “Es una forma de luchar contra el deterioro cognitivo que está presente y es normal en el envejecimiento”.

Cerebros que parecen “más jóvenes”

Los investigadores tenían evidencia de que hablar más de un idioma puede hacer que su cerebro sea más eficiente. ¿Pero podría también hacerlo más joven?

Para averiguarlo, Amoruso y sus colegas entrenaron modelos de aprendizaje automático con imágenes y datos biológicos de más de 86.000 personas.

En el estudio, publicado el año pasado en Nature Aging, descubrieron que, en 27 países europeos, los estados con más idiomas hablados estaban asociados con un envejecimiento cerebral más lento. Hubo una relación dosis-respuesta, lo que significa que “cuantos más idiomas habla, más fuerte es la protección o más juvenil parece su perfil neurocognitivo”, dijo Amoruso.

Hablar solo un idioma, por otro lado, estaba relacionado con aproximadamente el doble de riesgo de envejecimiento acelerado.

Sin embargo, esta investigación analizó diferencias entre países, no entre personas. Por lo tanto, en un estudio de seguimiento, Amoruso y sus colegas crearon relojes de edad cerebral utilizando datos de actividad eléctrica cerebral de 728 personas. La investigación, presentada recientemente en la conferencia de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia pero aún no revisada por pares, encontró que las personas que hablaban dos o tres idiomas tenían cerebros que parecían seis años más jóvenes. Aquellos que hablaban cuatro tenían cerebros que parecían 13 años más jóvenes.

Curiosamente, cuanto más similares son los idiomas que alguien conoce, mayor es la protección cerebral que obtiene, potencialmente porque el cerebro necesita trabajar más para distinguir y cambiar entre ellos, dijo Amoruso.

El vínculo entre los idiomas y la demencia

Conocer más idiomas parece aumentar la reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y compensar a pesar de los cambios biológicos relacionados con la edad o la enfermedad.

Las personas que son bilingües tienen diagnósticos de demencia más retrasados en comparación con las personas que hablan un solo idioma y son capaces de funcionar por más tiempo incluso si tienen patología avanzada de Alzheimer, muestra la investigación.

“Usted obtiene como cuatro o cinco años en los que es funcional. Su cerebro parece un cerebro con Alzheimer, pero clínicamente no está interfiriendo con su funcionalidad”, dijo Bialystok, quien escribió una revisión en 2021 sobre cómo el bilingüismo contribuye a una mayor reserva cognitiva.

Cómo aprender un nuevo idioma

Aprender un nuevo idioma tiene muchos beneficios además de los cognitivos, incluso si usted no llega a hablarlo con fluidez.

“Le permite hablar con personas con las que quizás no hubiera podido hablar, o viajar a lugares a los que podría haber sido reacio”, dijo Bialystok. “Así que es una experiencia de apertura, no una experiencia de cierre”.

Tampoco nunca es demasiado tarde para empezar. Algunas investigaciones sugieren que aprender idiomas más adelante en la vida puede mejorar la memoria y la flexibilidad cognitiva.

El nivel de impulso cognitivo va de la mano con el trabajo que usted le dedica. “Mi opinión es que cuanto más tiempo, mejor; cuanto más intenso, mejor”, dijo Bialystok. “Cuanto más competente, mejor”.

No existe un enfoque único para el aprendizaje de idiomas. Usted puede estudiar de manera más formal en una clase o a través de una aplicación, como Duolingo o Rosetta Stone. Sitios web como Italki y Verbling pueden ayudar a conectarlo con tutores en línea. Estas lecciones pueden ir acompañadas de ver programas o escuchar música en ese idioma, lo que le ayudará a estar más familiarizado con los sonidos.

Pero la clave del idioma es usarlo, dijo Bialystok en un correo electrónico. “Creo que un enfoque que incluya un componente de conversación, especialmente interacciones con un hablante nativo, es el más efectivo”.