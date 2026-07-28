Uno por uno: estos son los 10 medicamentos que ya no necesitan receta en la Argentina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) estableció este martes la condición de venta libre para diez grupos de medicamentos que hasta ahora solo podían adquirirse con receta médica.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 4714/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza todas las especialidades medicinales inscriptas en el registro del organismo que cumplan con las composiciones y presentaciones contempladas en la normativa.

A partir de esta modificación, estos medicamentos ya no tendrán descuentos con obras sociales o prepagas.

A continuación, los 10 fármacos que ahora serán de venta libre en las farmacias:

Trimebutina maleato 100 mg : se utiliza para trastornos gastrointestinales, especialmente espasmos y alteraciones de la motilidad intestinal.

: se utiliza para trastornos gastrointestinales, especialmente espasmos y alteraciones de la motilidad intestinal. Levocetirizina diclorhidrato 5 mg y 5 mg/ml : es un antialérgico/antihistamínico

: es un antialérgico/antihistamínico Fexofenadina clorhidrato 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml : otro antialérgico/antihistamínico

: otro antialérgico/antihistamínico Dimenhidrinato 50 mg : es para las náuseas, vómitos y mareos asociados al movimiento.

: es para las náuseas, vómitos y mareos asociados al movimiento. Nafazolina clorhidrato + feniramina maleato (solución oftálmica): utilizada para irritación y alergia ocular

(solución oftálmica): utilizada para irritación y alergia ocular Olopatadina clorhidrato 0,1% y 0,2% (solución oftálmica): es para las alergias oculares o conjuntivitis alérgica

(solución oftálmica): es para las alergias oculares o conjuntivitis alérgica Carboximetilcisteína 5% (jarabe o solución oral): ayuda a fluidificar las secreciones respiratorias

(jarabe o solución oral): ayuda a fluidificar las secreciones respiratorias Cloruro de aluminio hexahidratado 20% (loción tópica): es un antitranspirante muy potente que controla la sudoración excesiva

(loción tópica): es un antitranspirante muy potente que controla la sudoración excesiva Carbonato de calcio + tintura de Árnica montana + nitrato de plata (polvo oral/tópico): es un cicatrizante y antiinflamatorio para lesiones en piel o mucosas

(polvo oral/tópico): es un cicatrizante y antiinflamatorio para lesiones en piel o mucosas Ivermectina 0,5% (loción tópica): antiparasitario utilizado principalmente para el tratamiento de la pediculosis (piojos en la cabeza) en adultos y niños

La Anmat evaluó que estos remedios fueron comercializados bajo receta en el país durante al menos los últimos cinco años sin presentar reportes de efectos adversos graves que alteraran el balance entre sus riesgos y beneficios. El análisis incluyó la información disponible en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y en la base global de reacciones adversas de la Organización Mundial de la Salud.

La Anmat autorizó la venta libre de diez medicamentos que requerían receta: ya no tendrán descuento en farmacias Tamakhin Mykhailo

El organismo concluyó que los productos poseen un bajo riesgo de provocar reacciones adversas graves relacionadas con la dosis y un riesgo muy bajo de generar episodios serios cuya magnitud no dependa de la cantidad administrada. Además, se consideraron los antecedentes regulatorios de agencias sanitarias de Europa, España, Francia, Estados Unidos, Brasil y Colombia, donde se encuentran aprobados para su expendio sin prescripción médica.

Según la disposición, los medicamentos demostraron eficacia y seguridad a través del tiempo para ser utilizados en el alivio de síntomas o signos fácilmente reconocibles por los usuarios. Además, cuentan con un margen terapéutico amplio, aunque la duración del tratamiento deberá limitarse a la indicación y la posología aprobadas.

Los laboratorios podrán continuar comercializando sin modificaciones en los rótulos, envases y prospectos los lotes liberados antes de la entrada en vigencia de la norma. En cambio, los posteriores deberán adaptar sus presentaciones a la nueva condición de venta libre.