La Anmat aprobó una nueva alternativa oral para tratar la artritis psoriásica

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó este miércoles una nueva alternativa terapéutica oral para el tratamiento de la artritis psoriásica en adultos. La enfermedad inflamatoria crónica afecta a las articulaciones, la columna y las zonas de inserción de tendones y ligamentos.

La terapia consiste en una nueva clase de pequeñas moléculas que actúan de forma selectiva sobre una proteína involucrada en el proceso inflamatorio, llamada tirosina quinasa 2 (TYK2). La TYK2 está involucrada en la señalización de citocinas, lo que es clave en dicho proceso.

La aprobación del organismo estuvo respaldada por dos estudios clínicos fase III internacionales, es decir, que son de gran escala. Utilizaron a aproximadamente 1400 pacientes adultos con artritis psoriásica. Esta molécula ya estaba aprobada para la psoriasis. Lo innovador del tratamiento se representa en que, a diferencia de otras terapias sistémicas, se dirige directamente a esta vía, con administración por vía oral.

El nuevo tratamiento por vía oral estará disponible en la Argentina

Los resultados de estos estudios fueron presentados en los congresos de la American Academy of Dermatology (AAD) y de la European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) en 2025, dos de los principales encuentros científicos internacionales en dermatología y reumatología.

En la Argentina cerca de 800.000 personas viven con psoriasis, lo que representa a entre el 2% y 3% de la población. Entre el 10% y el 30% podrían desarrollar artritis psoriásica en algún momento de su vida. La enfermedad puede generar dolor persistente, rigidez, inflamación, fatiga y limitación funcional.

El compromiso articular suele aparecer entre siete y diez años después de las primeras manifestaciones cutáneas. En algunos casos incluso puede manifestarse antes en forma de lesiones en la piel. La falta de un tratamiento adecuado puede generar daño irreversible, como deformidades y discapacidad a largo plazo.

La artritis psoriásica puede generar dolor persistente shutterstock - Shutterstock

Además, la artritis psoriásica está asociada a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, obesidad, depresión y ansiedad. Por estos motivos es que el diagnóstico realizado a tiempo es fundamental y su tratamiento todavía más.

La directora médica del Bristol Myers Squibb de Argentina y Chile, Tamara Rudy, sostuvo que la artritis psoriásica puede “afectar de manera significativa la vida cotidiana de las personas”.

Anmat

“No solo por el dolor y la inflación, sino también por el impacto funcional y emocional que genera. Contar con nuevas alternativas terapéuticas ofrece opciones adicionales que pueden adaptarse a las necesidad individuales de cada paciente”, señaló.

La decisión de Anmat amplía las terapias disponibles en el país para el abordaje de enfermedades inflamatorias inmunomediadas.