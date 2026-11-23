A los 84 años murió el neonatólogo Juan Gershanik, un médico argentino que dejó una huella profunda tanto en la medicina como en la comunidad hispana de Nueva Orleans. Desde la década de 1970 residía en Estados Unidos, donde se convirtió en un referente de la neonatología y en una figura muy querida de la comunidad argentina local. Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida que destacan su compromiso profesional y su papel durante la reconstrucción de la ciudad tras el devastador paso del huracán Katrina en 2005.

Uno de los hitos más importantes de su carrera ocurrió en 1982, cuando publicó junto con colegas del Southern Baptist Hospital, donde trabajaba, y de la Universidad de Tulane un estudio que demostró que el alcohol bencílico, un conservante antimicrobiano utilizado en soluciones intravenosas, podía causar en bebés prematuros una complicación potencialmente fatal conocida como síndrome de jadeo. El trabajo, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, motivó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia Estadounidense de Pediatría emitieran alertas para suspender su uso en neonatos.

Ese mismo año cofundó la Casa Argentina en Nueva Orleans, una institución que se transformó en punto de encuentro de los argentinos residentes en la ciudad. “Tuve el honor y la inmensa alegría de conocerlo. Con su esposa, Ana Ester, eran la columna vertebral de la colonia argentina en Nueva Orleans”, recordó ante LA NACION el embajador Daniel Olmos, quien se desempeñó como cónsul general argentino en esa ciudad entre 1984 y 1985.

Gershanik había nacido el 20 de noviembre de 1941 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y se graduó de médico en la Universidad Nacional de Rosario. Luego eligió Estados Unidos para especializarse en pediatría y neonatología. En 1971 asumió la dirección de la Sección de Neonatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Luisiana, en Shreveport, donde creó la primera unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) del estado junto con un sistema especializado para el traslado de recién nacidos con problemas de salud.

En 1979 se instaló en Nueva Orleans y pasó a dirigir el área de Neonatología del Southern Baptist Hospital, que posteriormente se convertiría en el Memorial Medical Center. Allí protagonizó uno de los episodios más recordados de su vida profesional.

En agosto de 2005, cuando el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans y el colapso de los diques provocó inundaciones masivas, lideró la evacuación de los bebés internados en la UCIN. Una fotografía tomada durante aquellas horas dio la vuelta al mundo. En ella se veía al médico dentro de un helicóptero sosteniendo a un bebé prematuro de apenas 450 gramos mientras realizaba manualmente la ventilación que el recién nacido necesitaba para sobrevivir durante el vuelo.

Una imagen de recuerdo: el neonatólogo argentino siguió ventilando de manera manual a un prematuro evacuado en helicóptero de un hospital de Nueva Orleans durante el huracán Katrina Archivo

Christian, como se llamaba el bebé, era el más pequeño de la unidad neonatal. En distintas entrevistas, Gershanik recordó que las incubadoras no podían ingresar en algunos de los helicópteros disponibles para la evacuación. “Entré al helicóptero con el niño en brazos, en contacto directo con mi piel, y llevé tanques de oxígeno y una bomba para insuflar los pulmones”, relató años después. La operación se realizó desde la terraza del hospital, mientras el agua avanzaba y amenazaba con dejar al edificio sin energía. Junto con su equipo logró evacuar a 16 recién nacidos.

Tras la catástrofe también participó activamente en la recuperación de Nueva Orleans. Siempre destacó el papel que tuvo la comunidad hispana en ese proceso. Entre los proyectos que impulsó figura el Monumento a los Trabajadores Latinos, inaugurado en Crescent Park en 2018 para homenajear a quienes colaboraron con la reconstrucción de la ciudad. El año pasado, ese mismo lugar fue escenario de los actos por los 20 años del huracán Katrina y del homenaje a las víctimas.

“Juan entregó gran parte de sí mismo a la comunidad de Nueva Orleans. Deja una huella imborrable por la diferencia que marcó y las vidas que transformó”, señaló Thomas LaVeist, decano de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane, donde Gershanik fue profesor de Pediatría e integrante del consejo asesor.

La actual alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, también lo recordó públicamente. “Juan sentía un profundo cariño por Nueva Orleans y, como pediatra de toda la vida, dedicó su existencia a atender a innumerables niños. Pero, sobre todo, fue una verdadera luz para esta ciudad y una persona genuinamente buena”, expresó.

Su trayectoria se completó con la dirección médica de servicios para recién nacidos y la jefatura del Departamento de Pediatría del West Jefferson Medical Center, donde impulsó la apertura de un centro de salud orientado a la comunidad hispana.

“Juan Gershanik era parte de una colonia argentina extraordinaria, con una cohesión y un sentimiento por el país admirables. Formaron la Casa Argentina y me ayudaron de todas las maneras posibles a promocionar a la Argentina, sus productos y su gente”, recordó Olmos.

El diplomático también evocó la intensa actividad cultural que promovían en Nueva Orleans, con visitas de figuras como Ernesto Sábato y presentaciones de grupos de folclore y tango. “Era un placer tener conciudadanos como los que encontré allí. Entre ellos destacaba Gershanik por sus extraordinarias cualidades humanas”, señaló.

“Era un neonatólogo eminente, reconocido en todo el mundo, capaz de cuidar a bebés que pesaban apenas 450 gramos. Su determinación profesional fue notable, como quedó demostrado durante el huracán Katrina, cuando tuvo que evacuar el área neonatal del hospital. Lo hicieron subir a un helicóptero y llevaba en sus brazos a un bebé de no más de 450 gramos. Fue una imagen memorable que recorrió el mundo”, agregó.

“Ha sido un argentino extraordinario. Una influencia decisiva en la cohesión y el sentir argentino de la colonia de Nueva Orleans”, concluyó el embajador.