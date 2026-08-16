Falleció Laura Legal, kinesióloga y pionera en la formación de osteópatas que trascendió el país

A los 84 años, falleció Laura Legal, referente argentina en la formación de osteópatas que trascendió el país. Dirigía desde su fundación. hace 30 años, la Escuela Osteopática de Buenos Aires (EOBA), institución afiliada a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires para la enseñanza de posgrado.

Tras conocerse su deceso, el 8 de este mes, colegas y alumnos la definieron como una “apasionada” por su profesión y “pionera” en la enseñanza de una subespecialidad cuando casi no se conocía en el país.

Legal era doctora en kinesiología y fisiatría por la UBA. A lo largo de su carrera, trabajó incansablemente en la difusión, enseñanza e investigación de la osteopatía. Fundó la EOBA, que comenzó a publicar la Revista de Investigación Osteopática, con revisión de pares. A su comité editorial se sumaron docentes y especialistas de universidades del país y el exterior.

Legal era también profesora titular de Técnicas Kinésicas III en la carrera de Kinesiología y Fisiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, donde también la habían designado profesora consulta. Gran parte de los profesionales que actualmente ejercen la osteopatía y son docentes de la especialidad no solo en el país, sino también en la región, se formaron en sus clases y cursos de perfeccionamiento.

Gran parte de los profesionales que actualmente ejercen la osteopatía y son docentes de la especialidad se formaron en sus clases y cursos de perfeccionamiento

La osteopatía es una disciplina que tiene en cuenta no solo la estructura anatómica del cuerpo, sino también su funcionalidad. Así, busca con técnicas manuales restablecer su equilibrio para aliviar la causa de un padecimiento.

“He tenido el privilegio de conocer y cultivar una amistad con quien ha dejado un camino de ejemplaridad para la futuras generaciones: una kinesióloga dedicada, comprometida, actualizada y de gran calidad humana”, señaló Osvaldo Patiño, codirector de la carrera de Fisioterapia Traumatológica de la Universidad Católica de Uruguay.

En diálogo con LA NACION, el profesional, que también integra el comité editorial de la Revista de Investigación Osteopática, destacó en Legal “condiciones poco comunes en estos tiempos”, además de considerarla una “entusiasta formadora” de muchos profesionales en el área de la osteopatía.

“Ha dejado una impronta muy significativa, especialmente para las nuevas generaciones y un espejo para mirarnos”, agregó Patiño.

También las asociaciones profesionales de la especialidad la despidieron a lo largo de la semana pasada con palabras de máximo reconocimiento a su trayectoria. “Se fue una grande. Queda su legado, su enseñanza y el recuerdo de una mujer que hizo historia en nuestra profesión”, escribió la Asociación Argentina de Kinesiología (AAK).

Colegas y alumnos definieron a Legal como una “apasionada” por su profesión

“Con profundo dolor, despedimos a Laura Legal, referente de la osteopatía en la Argentina y kinesióloga destacada. Dedicada a transmitir con amor y pasión sus conocimientos, deja una huella imborrable tanto en sus alumnos como en sus pacientes”, compartió el Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires (Cokiba).

Para la AAK, Legal marcó un antes y un después para la formación de especialistas. “Cuando ella comenzó a transitar y difundir este camino, la osteopatía era todavía poco conocida en nuestro país. Su trabajo, su enseñanza y su incansable dedicación contribuyeron, sin duda, a que hoy existan distintas escuelas y una comunidad de profesionales formados en esta disciplina”, definieron. “Enseñaba con pasión y con la convicción de que el conocimiento debía compartirse”, expresó la asociación profesional.