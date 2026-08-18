Falleció un joven de 26 años a las 48 horas de ser internado con hantavirus en Neuquén

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un hombre de 26 años, residente de la zona rural de la Región del Pehuén, en Neuquén, falleció ayer en el Hospital de Zapala tras haber contraído hantavirus. El diagnóstico fue ratificado por el Laboratorio Central de Neuquén, que confirmó el caso positivo tras analizar las muestras del paciente.

El joven ingresó el sábado pasado al Hospital de Aluminé manifestando síntomas de fiebre superior a los 38 grados, mialgias (dolores musculares), disnea (dificultad para respirar) y fuertes dolores abdominales. Ante la rapidez con la que desmejoró su salud, las autoridades médicas dispusieron su traslado inmediato a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Zonal Zapala.

Una vez en la unidad de cuidados críticos, el paciente requirió de asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, a pesar de la atención recibidos, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le ocasionó la muerte a 48 horas de haber ingresado.

El joven con hantavirus debió ser derivado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal Zapala

De acuerdo con la investigación epidemiológica preliminar, el joven realizaba tareas laborales vinculadas al campo. En el entorno donde residía se identificaron antecedentes de avistamiento de roedores y contacto directo con aves de corral, situaciones que son consideradas factores de riesgo determinantes para el contagio de la enfermedad.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus hanta, presente en la región andina. Se transmite a través de un roedor conocido en la zona como “colilargo”, que transfiere el virus a los humanos al eliminarlo en la saliva, las heces y la orina.

Estadísticas

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén recordaron que el hantavirus se presenta de forma endémica durante todo el año en la región cordillerana, por lo cual es imperativo mantener medidas de prevención permanentes.

En la Argentina se reconocen cuatro regiones endémicas: Norte, Noreste, Centro y Sur. Esta última incluye a Neuquén, Río Negro y Chubut, y resulta de particular relevancia por la presencia del genotipo Andes Sur. Esta variante es la única a nivel mundial en la que se ha documentado la transmisión interhumana, lo que exige una vigilancia epidemiológica específica, especialmente en contactos estrechos.

El ratón colilargo es el reservorio del virus hanta

En la provincia de Neuquén, el promedio histórico es de dos casos confirmados por año, aunque con variaciones: se han registrado picos de hasta ocho casos, como en 2001, y períodos sin casos confirmados, como entre 2014 y 2016. Si bien la incidencia es relativamente baja, la enfermedad presenta una alta letalidad, cercana al 40%. El joven fallecido ayer es el primer caso de este año.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus suele comenzar con síntomas similares a los de una gripe –fiebre, dolores musculares y cefalea–, pero puede evolucionar rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria grave.

Las principales vías de contagio del hantavirus son inhalación, al respirar aire contaminado con partículas de orina, saliva o heces de roedores infectados, especialmente en espacios cerrados y poco ventilados; contacto directo, al manipular superficies contaminadas y luego tocarse la cara; mordeduras (aunque son menos frecuentes). También, por transmisión interhumana, asociada a la variante Andes, en contactos estrechos durante etapas iniciales de la enfermedad.

Precauciones

Las autoridades sanitarias recordaron algunas precauciones, como lavar la vajilla inmediatamente después de usarla, limpiar superficies con una solución de una parte de lavandina por cada diez de agua y guardar los alimentos en recipientes cerrados. Asimismo, se recomienda cortar el pasto y malezas en un radio de 30 metros de la vivienda, tapar orificios en paredes y techos, y ubicar leñeros y huertas alejados de la casa.

La ventilación de espacios cerrados también resulta clave: antes de entrar a galpones o depósitos que hayan estado cerrados, se debe ventilar por al menos 30 minutos utilizando barbijo o pañuelo húmedo. Además, se desaconseja barrer para evitar la suspensión de polvo potencialmente contaminado.

En relación con las actividades al aire libre, se aconseja transitar únicamente por senderos habilitados, acampar en lugares permitidos con carpas que tengan piso y cierres herméticos, y evitar el consumo de frutos o tallos silvestres. Finalmente, Salud instó a la población a consumir siempre agua segura (hervida, clorada o embotellada) y a no manipular bajo ninguna circunstancia roedores muertos, ni intentar atrapar ejemplares vivos de manera manual.