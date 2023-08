Falsa primavera: cuándo volverá a bajar la temperatura en la ciudad de Buenos Aires

escuchar

La ciudad de Buenos Aires atravesó en los últimos días temperaturas primaverales y, ayer, el termómetro cruzó la barrera de los 30 grados en pleno invierno, una marca que no se registraba desde el 21 de agosto de 2014.

Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), adelantó que, a pesar de que se registrarán temperaturas más cálidas que lo habitual, para el día de hoy no se esperan temperaturas tan elevadas. En tanto, durante la tarde, el viento rotará al sur y volverán a bajar las temperaturas: “Así que las temperaturas más cálidas se terminan hoy y vuelven las condiciones normales de invierno”.

Fernández dijo que las temperaturas normales del mes de agosto son mínimas de 9 grados y máximas de 19.

Por su parte, el meteorólogo Ignacio Amorín, explicó: “Ayer, 1° de agosto, tuvimos más de 30 grados: fue el 1° de agosto más caluroso en 117 años de datos. Nunca hubo un comienzo de agosto tan caluroso”, indicó. “El último más caluroso había sido en 1942, con 24 grados y seis décimas”.

Respecto del récord histórico de todo el mes de agosto, Amorín apuntó que fue en 2009, cuando se alcanzaron los 34 grados y cuatro décimas.

Parte del techo del aeropuerto de Comodoro Rivadavia que se voló ayer por los fuertes vientos registrados Gentileza

El meteorólogo catalogó estas temperaturas como “anormales”, pero indicó que no se consideran “extremas”. Por su parte, la Fernández aseguró que es normal que las temperaturas suban en invierno, pero destacó que lo que no es normal es que casi no haya días fríos.

Amorín remarcó que, a partir del mediodía, el viento cambia al sur y esto implica un descenso de temperatura hacia la tarde. “En este momento estamos casi en 26 grados, la máxima va alcanzar a 28, pero no debería superar los 30 grados como ayer”, indicó.

“Para hoy se aproxima una masa de aire fresca que viene acompañada del viento del sur y hacia la noche se va a notar el descenso de la temperatura”, dijo Fernández.

Para mañana, en tanto, se esperan temperaturas más normales para el mes de agosto: “En los próximos días vamos a registrar mañanas frías y tardes entre frescas y agradables”.

El norte argentino está experimentado todo lo contrario en comparación con la ciudad de Buenos Aires. “Hace tres o cuatro días las temperaturas están muy altas en Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y el calor va a seguir toda esta semana. Allí estamos hablando de máximas de 35 grados con condiciones muy secas”, describió Amorin.

¿Cómo sigue la Patagonia después de la alerta amarilla?

“En los últimos días la alerta de vientos en la Patagonia llegó a ser de nivel rojo. Particularmente por el fenómeno intenso que se dio en la zona del centro de Chubut y el centro de Santa Cruz, entre la noche de anteayer y la mañana de ayer. Son situaciones excepcionales por eso se emite el nivel de alerta rojo, pocas veces se da ese tipo de situación”, sostuvo Christian Garavaglia, meteorólogo de Meteored Argentina y el Servicio Meteorológico Nacional.

“Se dieron vientos de más de 150 km/h, una intensidad sorprendente y pocas veces vista. Si bien sigue todo muy ventoso en lo que es el centro sur de la Patagonia, las intensidades son menores: se esperan vientos entre 50 y 75 km/h de sostenido y ráfagas, de forma puntual, que pueden alcanzar los 90 a 100 km/h”, advirtió el meteorólogo y explicó: “Por eso se decidió disminuir el nivel de alerta a amarillo, que son situaciones más frecuentes, que momentáneamente pueden generar algún tipo de complicación, pero no tienen el nivel de riesgo que tuvo la situación del martes pasado”.

Para los próximos días, Garavaglia pronosticó: “El clima será muy ventoso, tanto hoy y mañana, como incluso el día viernes y esta situación va a venir acompañada de nevadas, por lo menos en la parte sur. En la ciudad de Ushuaia va a estar nevando bastante en estos próximos tres días y por supuesto con ingreso de aire muy frío con sensaciones térmicas muy bajas que oscilan entre 10, 11, 12 grados bajo cero”.

