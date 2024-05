Alerta meteorológica en 16 provincias por tormentas, vientos intensos y nevadas

Escuchar

En medio de la nevada histórica que atraviesa a la ciudad rionegrina de Bariloche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por condiciones adversas en varias regiones del país. Según lo informado, 16 provincias presentarán fenómenos que incluyen lluvias y tormentas intensas, fuertes ráfagas con viento zonda y aún más caída de nieve.

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y La Pampa presentan una alerta amarilla por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Lo mismo sucede en Chubut, en donde por una alerta naranja se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, que pueden ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Frente a este fenómeno, el organismo nacional recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

07 de mayo de 2024 a las 06:44 h

Por otro lado, en varias localidades de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Fe rige también una alerta amarilla por vientos fuertes principalmente del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y con ráfagas que podrán superar los 75 km/h. Este nivel de advertencia puede representar “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según informaron. Para mantener segura a la población, el SMN recomendó seguir los siguientes lineamientos:

Evitar actividades al aire libre

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse informado por autoridades

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

Al mismo tiempo, en Mendoza, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán hay alertas amarillas y naranjas por viento zonda, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, provocando reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja.

Este tipo de condiciones suelen darse bajo determinadas condiciones climáticas durante el período comprendido entre mayo y noviembre, normalmente en las regiones ubicadas desde el pie de la Cordillera de Los Andes en Neuquén hasta la Jujuy. Para evitar disturbios, se recomienda asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de las ramas; no estacionar los vehículos bajo los árboles; mantener cerradas las casa de la manera más hermética posible; y, en caso de que verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Las fuertes nevadas en Bariloche. Marcelo Martínez

Siguen las nevadas fuertes

Bariloche no es la única localidad que se verá afectada por la fuerte caída de nieve. Chubut, Mendoza, San Juan y Neuquén también presentan una alerta amarilla frente a este fenómeno, según informó el organismo, que también afirmó que se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Se recomienda retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asimismo, en el oeste de la provincia de Santa Cruz hay una alerta amarilla especial por temperaturas frías extremas , que pueden tener un efecto “leve a moderado” en la salud, y ser especialmente peligrosas para grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas y preexistentes.

