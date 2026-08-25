Fentanilo contaminado: nuevas acusaciones cruzadas entre exfuncionarias confirman las irregularidades en la conducción de la Anmat

“Rechazo que todo lo que ocurría en la ANMAT estuviera en mi conocimiento”, sostuvo Nélida Agustina Bisio, exadministradora de la Agencia Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, al ampliar su declaración indagatoria en la investigación penal por la comercialización de fentanilo contaminado que provocó un estrago de salud pública el año pasado. Sin embargo, según consta en el expediente, la exfuncionaria transmitía en consulta al Ministerio de Salud de la Nación las acciones a tomar sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo por los incumplimientos acumulados de las buenas prácticas de producción en ambos casos.

Bisio, que en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata había pedido suspender su indagatoria por cansancio tras su detención hace tres semanas, volvió a presentarse para responder las preguntas del juez Ernesto Kreplak y la fiscal federal María Laura Roteta. La audiencia se habría extendido cinco horas, según trascendió. De nuevo, como ya lo había hecho en septiembre del año pasado, cuando todavía estaba al frente de la Anmat, descargó en Gabriela Mantecón Fumadó, extitular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), la responsabilidad por la demora en las medidas contra HLB y Ramallo, incluido el cierre de ambos laboratorios.

“Como administradora nacional, [me] encontraba en la cúspide de una macroestructura administrativa altamente desconcentrada y especializada de más de 1100 agentes y 110 unidades organizativas. Es materialmente imposible que la autoridad máxima controle cada escritorio y cada espacio”, escribió Bisio en un descargo de 117 páginas que su defensa presentó al juzgado la semana pasada, previo a la audiencia para responder preguntas.

En ese texto, según pudo saberse en las últimas horas de fuentes judiciales, no solo deslindó en su subordinada todo conocimiento de lo que sucedía con esas empresas, sino que también le atribuyó “falta de decisión y demoras” en las medidas que debía tomar un área de la Anmat con “autonomía”. Responsabilizó a Mantecón Fumadó de haber decidido “demorar o paralizar las principales medidas preventivas”. Ambas exfuncionarias se conocían desde hacía años en el Iname, donde habían trabajado juntas hasta la designación de Bisio al frente de la agencia regulatoria durante el Gobierno libertario.

En tanto, Mantecón Fumadó había detallado durante su declaración indagatoria a principios de mes cómo operaba la toma de decisiones en la Anmat y había hablado de “insistencia” y “presiones” desde el Ministerio de Salud de la Nación sobre la exadministradora nacional por las inspecciones y las evaluaciones en “determinados laboratorios [en los] que tenía interés en que fuesen evaluados”. La exresponsable del Iname había referido, además, que Bisio “tenía la orden de que todo pase por el ministerio”.

En cuanto a la reunión del 15 de marzo del año pasado en la cartera a cargo de Mario Lugones, Mantecón Fumadó había declarado sobre un pedido directo del ministro de cerrar HLB: “Y yo le di curso: todo lo que me faltaba elevar, porque había cosas que se habían elevado en febrero [de 2025], lo elevé [al área de] Sumarios todo junto”.