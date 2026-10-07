Fiesta de la Virgen del Rosario: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

El Día de la Virgen del Rosario, también conocida como Nuestra Señora del Rosario se conmemora el 7 de octubre de cada año, una jornada que honra a esta advocación de María y su historia. Su figura se convirtió en un símbolo de fe y es considerada patrona de numerosas ciudades en el mundo y de distintos sitios en la Argentina como las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rosario de la Frontera, Salta, Paraná, Entre Ríos, Suipacha y Alberti.

La historia de la Virgen del Rosario

Los orígenes de esta festividad refieren al año 1208, cuando un presbítero castellano llamado Domingo de Guzmán experimentó la aparición de la Virgen María en un monasterio de la localidad de Prouilhe, Francia. El religioso contempló la figura de la Santa Madre, quien portaba un rosario en sus manos. Durante este suceso, le indicó cómo rezar con el objetivo de que pudiera compartir esta práctica con otros fieles.

Nuestra Señora del Rosario se apareció por primera vez ante Domingo de Guzmán, a quien le enseñó a rezar el rosario

Al concluir con esta experiencia, Domingo se dedicó a cumplir la voluntad de María. De esta manera, predicó el rezo al rosario a un grupo de soldados liderado Simón IV de Montfort, que se encontraba por partir a la Batalla de Muret. Al conseguir el éxito, se le adjudicó su victoria a la Virgen, lo que dio inicio a una nueva tradición.

Uno de los hechos más destacados que consolidaron esta figura se dio años más tarde. El 7 de octubre de 1571 durante la Batalla de Lepanto, un grupo de cristianos se encontraban por enfrentarse a la armada del Imperio Otomano. Los soldados se encomendaron a María a través del rezo con rosarios y consiguieron derrocar a su oponente. Tomando este acontecimiento como inspiración, el Papa Pío V declaró el 7 de octubre como el Día de Nuestra Señora del Rosario o Día de Nuestra Señora de las Victorias.

Oración de Nuestra Señora del Rosario

Oración a la Nuestra Señora del Rosario

Amada por Dios desde toda la eternidad, viniste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de pecado para ser Madre de Jesús y Madre nuestra. Cuando el ángel te saludó en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina, y el Verbo se hizo carne en tu seno virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en íntima comunión con Él los misterios todos de su vida, y te convertiste en Nuestra Señora del Evangelio, de la Redención y de la Gracia.

Junto a la Cruz bebiste con tu hijo Dios el cáliz amargo del dolor y unida a Él mereciste para todos los redimidos la vida eterna. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés nuevamente sobre Ti y te consagró Madre de la Iglesia. Coronada ahora en el Cielo como Reina y como Madre de todo lo creado. Tu corazón continúa aquí en la tierra. En Él confiamos.

Madre del Rosario acércate aún más a nosotros. Te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz. Por los que no tienen pan. Por los enfermos y por los sanos. Por los que viven angustiados o sufren sin esperanzas. Por los hogares que se elevan y por los hogares que amenazan ruinas.

Santifica y fortalece al Papa, el dulce Cristo en la tierra, a los Obispos y sacerdotes, a todos los llamados a seguir más de cerca de Jesucristo. Enciende en sus corazones un fuego que jamás se extinga.

Madre del Rosario, únenos a Ti en la tierra y llévanos contigo al Cielo. Así sea.