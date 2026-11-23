El particular color rosa de la camioneta 4x4 los delató. Después de que se viralizara un video en el que se veía al vehículo realizar maniobras peligrosas en las playas del norte de Pinamar, la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegó un operativo para localizarlo, aprehendió a la conductora, una joven de 20 años, y secuestró el rodado.

La investigación comenzó este lunes, a raíz de una filmación difundida en la red social Instagram a través de la cuenta “cadenafederalok”. En las imágenes, registradas el día anterior, se observaba a una Dodge Ram 1500 Laramie circular por el sector conocido como La Olla, en la zona de La Frontera, con cuatro personas ubicadas en los laterales externos de la carrocería mientras ejecutaba maniobras de alto riesgo.

A partir de ese material, efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Subddi) de Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, junto con personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) 1ª de Pinamar, iniciaron la búsqueda para dar con el rodado. Finalmente, la camioneta fue interceptada en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo.

Maniobras peligrosas de la camioneta rosa

Al volante circulaba LMR, una joven de 20 años y con domicilio en la localidad bonaerense de Pilar. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, del juez Leopoldo Mancinelli, la joven fue aprehendida e imputada por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la creación de una situación de peligro para la vida o la integridad física mediante la conducción imprudente de un vehículo automotor.

Tras cumplirse los recaudos legales, recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras que el vehículo quedó secuestrado.

El procedimiento también fue difundido por el intendente de Pinamar en sus redes sociales, donde compartió imágenes del operativo. “Se hicieron los vivos en La Frontera y se quedaron sin camioneta. Detectamos maniobras peligrosas en la zona de La Olla, pusimos en marcha la búsqueda y, junto a la policía y la DDI, logramos interceptar la camioneta. Resultado: vehículo secuestrado y conductor a disposición de la Justicia”, publicó el jefe comunal.

En el mismo mensaje, el mandatario local advirtió sobre el cumplimiento de las normas de circulación en los médanos: “La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás. Queremos que siga abierta, pero hay algo que tiene que quedar claro: las reglas son para todos, y el que no las respeta se hace cargo de las consecuencias”.

La detención ocurrió a pocos días de la entrada en vigencia de una de las principales medidas adoptadas por el municipio para intentar reducir los riesgos asociados a la circulación de estos vehículos.

Desde el 1° de diciembre será obligatorio registrar UTV, cuatriciclos y motos de motocross que circulen dentro del partido de Pinamar. El sistema exigirá la identificación de cada vehículo mediante chapas o códigos QR y alcanzará tanto a residentes como a visitantes.

La iniciativa también prevé el cobro de una tasa ambiental y busca fortalecer los controles sobre la circulación en playas y médanos, una zona donde los siniestros con este tipo de vehículos se repiten con frecuencia.

La conductora fue aprehendida por personal de la DDI Dolores, imputada por conducción imprudente y luego recuperó la libertad por disposición judicial Policía bonaerense

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Para registrar el vehículo se deberá ingresar en el portal de trámites del Municipio de Pinamar. El primer paso consiste en elegir qué se va a registrar —un UTV, un cuatriciclo o una moto— y si el titular es una persona física o una persona jurídica, como una empresa o una asociación.

Entre los datos técnicos solicitados para poder obtener la patente figuran los números de chasis o VIN y de motor, ambos obligatorios, además de la marca, el modelo, el año de fabricación, el color principal y las modificaciones o personalizaciones, si las hubiera. También se deben adjuntar imágenes del motor, el frente y los laterales son complementarias.

En el apartado referido a la documentación, el sistema permite cargar el título del vehículo o la factura de compra: alcanza con presentar uno de los dos documentos. Además, exige informar el nombre de la compañía aseguradora, el número de póliza y su vencimiento, y adjuntar el archivo de la póliza vigente.

Efectivos de la Estación de Policía Comunal 1ª de Pinamar interceptaron el rodado en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo y procedieron a su secuestro Instagram

El portal también advierte que el CUIT declarado en el perfil debe estar validado para poder avanzar con el registro. Los datos ingresados tienen carácter de declaración jurada.

La obligatoriedad está definida por la circulación dentro del partido de Pinamar, no exclusivamente por el domicilio del propietario. Por eso, el alcance no se limita a los residentes de ese municipio: también comprende a quienes lleguen desde otras localidades con estos vehículos y los utilicen dentro del distrito.

La medida para el próximo verano se conoce tras una temporada atravesada por accidentes graves con esos tipos de vehículos que circulan por las playas.

El 12 de enero pasado, Bastián Jerez, un niño de ocho años, sufrió heridas críticas tras un choque entre el UTV en el que viajaba junto con su padre y una camioneta Volkswagen Amarok. El menor sufrió un traumatismo craneal, por el que debió ser operado en reiteradas oportunidades, y permaneció internado en terapia intensiva. Hasta hoy, el menor avanza en la rehabilitación del siniestro en la playa.

De todos modos, los siniestros con UTV no se limitan a Pinamar. En febrero pasado, una mujer de 25 años sufrió lesiones graves al volcar el UTV en el que viajaba como acompañante en los médanos de Villa Gesell. Fue trasladada a un hospital local y luego derivada a una clínica de Mar del Plata, con fracturas vertebrales y lesiones pulmonares.

La camioneta Dodge Ram 1500 Laramie de color rosa, que llevaba un cartel luminoso en el parabrisas, fue identificada tras viralizarse un video de sus maniobras en Pinamar Instagram