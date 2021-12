Fiestas: La Plata se prepara para la tradicional quema de muñecos de fin de año

Más de 30 de los llamados “momos” se anotaron en el registro de la Municipalidad de La Plata para la tradicional quema de muñecos de fin de año, según se informó oficialmente y se recordó que la inscripción continuará abierta hasta el 20 próximo.

”Estamos felices por cómo avanzan las inscripciones. Esta tradición es una parte grande de nuestra cultura que muestra identidad como platenses y que potencia al turismo, ya que muchas personas eligen pasar las Fiestas en la ciudad por este atractivo familiar”, dijo el secretario de Cultura y Educación comunal, Martiniano Ferrer Picado.

La quema de muñecos es una tradición de la región de La Plata, Berisso y Ensenada, en la que a última hora del 31 de diciembre se incineran “momos” para festejar el fin de año y el comienzo de un nuevo ciclo. Esta celebración, que nació en 1956, en la esquina de las calles 10 y 40, se realiza en distintos barrios, donde se decoran los árboles con guirnaldas y luces. Los muñecos son elaborados por niños, adolescentes y adultos, que recaudan fondos con la colaboración de comerciantes de la zona. Y estos muñecos –que representan personajes infantiles, animales, figuras del deporte, el arte, la cultura o la política– se erigen sobre estructuras de madera, hierro y alambre, y se revisten con papel de diario y papel maché, que luego se pinta.

Seguridad

Desde la Comuna informaron que aquellos interesados podrán preinscribirse en este sitio web. Luego, deberán presentarse en la sede de Control Ciudadano (calles 20 y 50), de lunes a viernes de 15 a 22, con copia de DNI y un boceto con las medidas del muñeco. El responsable debe ser mayor de 21 años y contar con residencia en un rango máximo de 500 metros respecto de la ubicación solicitada para instalar el “momo”.

Los muñecos no podrán exceder los 6 metros de alto, 3 de ancho y 3 de largo. Su emplazamiento deberá contemplar un radio de seguridad de tres veces su altura, entre otras condiciones. No se podrán colocar elementos pirotécnicos o explosivos en el interior de las estructuras para brindar garantías de seguridad a los asistentes y no generar malestar, ni daños auditivos en personas y animales.

La clásica celebración también contará con trofeos y premios para los ganadores elegidos por el jurado, compuesto por tres personas de la Secretaría de Cultura y Educación de la rama de artes plásticas más cuatro integrantes históricos que han sido parte de la tradición de los muñecos de la ciudad. Ese cuerpo deberá premiar en cada una de las seis categorías dispuestas para este año. Las entregas se realizarán el mismo 31 de diciembre entre las 16 y 18.

Con información de Télam.