Fin de las restricciones: el Gobierno confirmó que el 19 de octubre se levantan los cupos de ingresos y se eliminan los testeos en los aeropuertos

Luego de que la Argentina superara la barrera del 50 por ciento de su población inmunizada contra el coronavirus, el Gobierno nacional anunció que se levantan los cupos de ingresos al país. La medida impactará a partir del próximo 19 de octubre y significará también la eliminación de testeos en los aeropuertos.

La titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, lo había anticipado en diálogo con LA NACION, el último sábado. Desde este lunes, la plaza de ingresos diarios había aumentado a 3000, mientras que en una semana subiría a 4000.

“Alcanzado el umbral del 50% de población vacunada con el esquema completo y de acuerdo a la decisión administrativa número 951/2021, el día 19 de octubre del 2021 se levanta todo cupo en la cantidad de pasajeros/as que arriban al país por modo aéreo ”, dijo la ANAC, a través de Twitter.

✈️ Nuevos anuncios sobre vuelos ✈️

El Gobierno anunció estar tarde que uno de cada dos argentinos ya tienen el esquema completo de vacunación. “La mitad de la población completó esquemas de vacunación contra la Covid-19. Un total de 23.067.539 personas alcanzaron la cobertura completa desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación. Seguimos trabajando para llegar a cada argentino y argentina”, se informó a través de las redes sociales oficiales.

Aunque el promedio nacional es del 50%, las diferencias entre jurisdicciones son muy marcadas. Entre la primera y la última hay casi 30% de diferencia. Las tres primeras son: ciudad de Buenos Aires, con 64,4%; La Pampa, con 61,4% y San Luis con 58,6 por ciento. En el extremo opuesto están: Misiones, con el 35.3%; Salta, con el 38,1% y Chaco, con el 39,3%.

Fin de los testeos

Después de la apertura, el cambio más importante será el fin de los testeos rápidos en los aeropuertos. “Es importante recordar que no se va a testear solo a las personas que tengan esquema de vacunación completo. El resto se seguirá haciendo. Por ejemplo, todas las personas desde los 6 años en adelante deberán hacerse un hisopado en el aeropuerto, si no cuentan con la vacunación completa. Además, en caso de ser argentinos, residentes o quienes ingresen al país con otro fin que no sea turismo, tendrán que hacer la cuarentena. En tanto, los turistas no deberán hacer la cuarentena, pero sí un test PCR como el que debieron presentar antes de subirse al vuelo que los trajo al país”, dijo Tamburelli a LA NACION, y remarcó que en los aeropuertos permanecerán las carpas o sectores donde se harán los test de antígenos a los que no cumplen con el esquema de vacunación.