Sin quorum: quiénes son los cinco diputados del Frente de Todos que no fueron al Congreso

El Frente de Todos intentó, pero no pudo. Pese a la apuesta del presidente del bloque, Máximo Kirchner, el oficialismo no alcanzó el quórum hoy para debatir un temario propio, en el que se destacaba el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Los dirigentes de la oposición exigían sumar otros temas al debate, como la emergencia educativa. La falta de acuerdo derivó en una sesión fallidas. Entre quienes no se presentaron en la Cámara baja, no obstante, hubo cinco parlamentarios kirchneristas.

Los reproches a la oposición no tardaron en llegar. Mientras que Máximo Kirchner disparó críticas al bloque de Juntos por el Cambio por su ausencia en el recinto, la legisladora kirchnerista Cecilia Moreau aseguró que si la oposición consigue mayoría parlamentaria “va a intentar cerrar el Congreso”. Todo, mientras también hubo faltazos en su propia bancada: de los 117 diputados en condiciones de bajar al recinto logró reunir 112 .

Los ausentes fueron el jujeño José Luis Martiarena -quien fue criticado por su bancada tras presentar el proyecto de nacionalizar la banca-, Hugo Mosqueda (Chaco); Alcira Figueroa (Salta); Graciela Navarro (Santiago del Estero) y Karim Alume Sbodio (San Luis).

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio por levantada la sesión poco antes de las 12 y pasó a tomar lista de cada uno de los presentes en el recinto, tras lo cual se desarrolló una breve sesión en minoría.

En total, para llegar a los 122 diputados (insuficientes para el quorum), Máximo Kirchner sumó -entre otros- a los dos diputados de la Izquierda Socialista; uno del Frente Progresista de Santa Fe, Luis Contingiani y dos de Unidad y Equidad, el bloque que preside José Luis Ramón.

Al término de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, Negri había anticipado que ese espacio junto con otras bancadas no bajarían al recinto porque no estaban de acuerdo con la forma en que el oficialismo había realizado la convocatoria.

”No queremos obstaculizar el debate pero tampoco queremos que nos atropellen. Estamos de acuerdo con el temario pero el oficialismo decidió no hacer lugar a nuestro planteo de ampliar el temario”, afirmó Negri, en una conferencia que ofreció en el salón de Pasos Perdidos. También, en ese sentido, se expresó el jefe del interbloque Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, manifestó la “firme expectativa del bloque de sesionar” aunque cuestionó a “los bloques mayoritarios” que, dijo, “llegan a acuerdos y no nos convocan al diálogo y nos arrastran a la pelea”.