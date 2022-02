Fin de las vacaciones de verano: decenas de vuelos podrían verse afectados por medidas de fuerza de los controladores aéreos y técnicos

El último tramo de las vacaciones de verano podría verse afectado para aquellos que decidieron volar en avión, ya que los controladores y técnicos aéreos iniciarán medidas de fuerza desde este viernes, que implicarían suspensiones y cancelaciones de vuelos. Esto se da en el marco de una temporada que promete culminar con cifras récord para el turismo, con un alto movimiento de pasajeros por distintos puntos de la Argentina.

Después de que fracasó la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo el pasado 10 de enero y de que se agotaron las instancias de negociación, desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) plasmaron sus reclamos en un comunicado, donde se quejaron por cuestiones vinculadas a la seguridad operacional.

“A partir del 18 de febrero se retomarán de manera progresiva las medidas legítimas de acción gremial que incluirán la suspensión de las autorizaciones de despegue de vuelos comerciales, carga y aviación en general en todo el territorio nacional”, anticiparon y dijeron que las protestas “se intensificarán” hasta que llegue la solución de parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Según el calendario que hicieron público, este viernes se cancelarán todos los vuelos desde las 11 a las 13 y desde las 17 a las 19. La medida se repetirá en los mismos horarios el martes 22 y el jueves 3 de marzo. En tanto, el próximo jueves 24 habrá afectaciones de todos los vuelos desde las 17 a las 19; y el martes 1 de marzo, desde las 8 a las 10 y desde las 17 a las 19. En tanto, el miércoles 2, el viernes 4 y el sábado 5 de marzo se verán afectados los vuelos de carga desde las 0 a las 6.

“El cronograma de acciones ya fue comunicado a todas las líneas aéreas para que puedan reprogramar sus vuelos y notificar a los pasajeros con suficiente anticipación para que las mismas afecten lo menos posible a los usuarios. Sin embargo, no se descarta un efecto en cadena que pueda ocasionar demoras y cancelaciones”, admitieron desde el gremio.

El secretario general de Atepsa, Jonatan Doino, aseguró que desde el sindicato que conduce asistieron a todas las reuniones convocadas por la cartera que conduce Claudio Moroni “con la voluntad de encontrar puntos de acuerdo”, pero refirió que EANA “no ofreció ninguna respuesta para resolver los problemas dotacionales y de operaciones, que afectan la seguridad de los vuelos”.

En ese sentido, agregó: “EANA se niega a reconocer los problemas del sector que atraviesa una crisis agravada por la pandemia en la falta de personal que obliga a trabajadoras y trabajadores a realizar tareas con dotaciones muy por debajo de los mínimos de seguridad establecidos internacionalmente para los aeropuertos del país. A inicios de esta semana denunciamos, además, que toda la región sur del país se quedó varias horas sin comunicaciones y sin radar”.

El dirigente gremial añadió que el 10% de incremento de sueldo que obtuvieron no es suficiente para cesar con los reclamos, ya que puntualizó en que las demandas “exceden lo salarial”. En base a esto último, dijo: “La oferta resulta insuficiente ya que no aporta ningún tipo de solución a los problemas que afectan gravemente a la seguridad operacional y que no tienen un valor económico, sino el de cuidar la vida de los pasajeros. Desde hace años reclamamos sin ningún tipo de respuestas cuestiones que afectan las condiciones operativas y técnicas que están vinculados con las herramientas de trabajo”.

Y para describir esta situación, señaló: “Se instalan sistemas de comunicación que son incompatibles con otros que están en funcionamiento y que luego deben ser desinstalados; frecuencias aeronáuticas que se ven interferidas y que son indispensables, porque de ellas depende la comunicación entre pilotos y controladores; solo por mencionar algunos de los puntos que reclamamos”.

Jonatan Doino es el secretario general de Atepsa

El sindicato que advierte sobre estas medidas de fuerza que repercutirán sobre los vuelos agrupa a los controladores de tránsito aéreo, a trabajadores y trabajadoras de los servicios de información aeronáutica y comunicaciones aeronáuticas, a técnicos y técnicas de comunicaciones navegación y vigilancia, a personal de meteorología aeronáutica, y al del servicio de búsqueda y salvamento.

Entre otras cosas, son los encargados de organizar la navegación aérea y autorizar despegues, rutas y aterrizajes de todas las aeronaves que transportan carga y pasajeros a través del espacio aéreo argentino. Asimismo, sus funciones incluyen instalar y mantener todos los sistemas de navegación electrónicos, como radares y sistemas de comunicaciones aeronáuticas.

Esta planta se encuentra distribuida en 54 aeropuertos y aeródromos, y su actividad se rige bajo estrictas normativas internacionales, ya que de este trabajo depende la seguridad de todas las personas y naves que vuelan en el país, tal como puntualizaron desde el gremio.