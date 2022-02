Verano récord: el alentador pronóstico para un sector que se recupera tras el golpe de la pandemia

MAR DEL PLATA.– Después del más duro golpe de los últimos tiempos, la recuperación. La industria turística respira profundo tras la asfixia que durante más de un año significaron primero el confinamiento y luego las restricciones, para llegar a estos meses para los que algunos sectores no temen apelar a la palabra récord cuando hay que hablar de los resultados de la actual temporada estival, también con alguna sorpresa. “Esta primera quincena de febrero será superior a la de enero”, afirma a LA NACION el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (Fedecatur), Héctor Viñuales.

Anticipa un cierre de verano con casi 20 millones de viajeros movilizados por todo el país que, según sus cálculos, desembolsaron entre los distintos rubros de la economía más de 100.000 millones de pesos. Y este pico inédito de febrero lo relaciona con la influencia de la segunda edición del Previaje, programa del Estado para fomentar el turismo en tiempos de coronavirus.

“Cada vez se definen viajes más sobre la fecha, y cuando los turistas quisieron usar el programa tenían febrero”, explica el empresario que tiene hoteles en Tucumán y desde 2016 está al frente de la Fedecatur, entidad que reúne a las cámaras de turismo de todas las provincias y unifica las mediciones del sector a nivel nacional.

–¿Cómo resultó esta temporada alta tras lo que significó lo más duro de la pandemia?

–A fines de diciembre, según relevamientos y con el Previaje que mostraba volumen de ventas, veíamos un verano bueno salvo por algún inconveniente vinculado con la pandemia. Que lo tuvimos, con contagios, problemas con el personal y hasta comercios que tuvieron que cerrar por falta de gente. Pero en algunos niveles funcionamos con récord. Ciudades donde me decían “que no venga ya nadie en enero y febrero” porque no había camas.

–¿En algún destino llegaron al extremo de pedir que no fueran más turistas?

–No que no fueran, pero sí tenían todas las plazas cubiertas. Un 63% del Previaje se volcó a la Patagonia y mucho de eso, por ejemplo, sobre Bariloche, la ciudad número uno del país. Después Calafate, Mar del Plata, Ushuaia e Iguazú. Salvo Mar del Plata, que tiene su oferta inmobiliaria, las otras tuvieron un lleno muy importante. Otro tanto el norte: Salta, los Valles Calchaquíes, Córdoba…

–¿Recuperaron la temporada larga que tanto se reclamaba?

–Esto comenzó a principios de diciembre y va a seguir hasta marzo. Quizá no con la fuerza de febrero, pero será superior a cualquier marzo prepandémico.

–¿Qué característica o dato distintivo tiene esta temporada?

–Por ejemplo que la primera quincena de febrero, ratificado por relevamiento, será superior a la de enero. Ese número está dado en cada localidad que se chequea. Dan superiores al arranque del año.

–¿Y a qué lo atribuyen?

–Claramente al Previaje. Las encuestas confirman que cada vez se definen viajes más sobre la fecha, y cuando los turistas quisieron usar el programa tenían febrero. Un dato técnico real determina que el 30 de diciembre se cargaron más facturas que, por importe, en todo el Previaje 1. Ese día vencía el plazo y solo podían elegir febrero o marzo. Por eso confiamos en que queda un marzo también importante. Y ahora quedan a fin de mes los carnavales. Humahuaca, por ejemplo, tiene hoy 97% de ocupación asegurada.

Héctor Viñuales, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina

–¿Entienden y aceptan que este modelo amplio de Previaje, tan exitoso también, ya no se repetirá? ¿Tienen incidencia en el nuevo formato?

–Se nos consulta bastante. Tuvimos reuniones en diciembre y trabajamos sobre cuatro puntos de sostenibilidad turística. Una es que el Previaje 3 sea ley y apunte a la contraestación, las temporadas baja y media, buscando ocupación y que los distintos rubros trabajen y demanden empleo. Se trata de amesetar la demanda lo más alto que se pueda. Es un formato promocional y, se hablará, ver si a alguna región hay que ayudarla a desarrollar más que otra.

–Habla del éxito del Previaje 2. ¿Cantidad de turistas también fue calidad?

–Los números hablan de 100.000 millones de pesos y se cargaron en el sistema 4,5 millones de turistas, que obviamente llevan acompañantes. Hay que separar turistas de excursionistas. Nosotros trabajamos con pernoctes u ocupación hotelera. Eso es lo que medimos. Y esos números son de récord. Cuando termine febrero vamos a estar arriba de los 20 millones de turistas, hablando de los que hicieron pernoctes.

–Pasaron por confinamiento y cierre, luego protocolos muy estrictos y ahora apertura frente a una ola de contagios. ¿Aprendieron a convivir con la pandemia y ya no hay margen para nuevas restricciones?

–En septiembre de 2020, hablamos desde Fedecatur de salud más trabajo. Fuimos cabecera de apertura de actividades tras las restricciones. Primero con turismo regional, luego con presentación de PCR para ingresar. Logramos liberar todo el norte. Entendimos siempre que la solución no era un cierre definitivo ni general. El trabajo forma parte de la salud. No estamos en condiciones de estar encerrados ni de depender de subsidios del Estado. Queremos trabajar.

–¿Se le puede seguir exigiendo al Estado que ayude después de tan buena temporada?

–No exigimos, pero sí nos están acompañando. Hemos pedido para algún sector. El turismo de negocios, congresos y convenciones, el de gerentes y comerciantes, eso no arrancó. Y sufren distintas ciudades corporativas, no los destinos. Tafí del Valle tiene 90% de ocupación para carnaval y, ahí cerca, Tucumán no sé si llega al 50%. Se habló con el ministro [de Turismo y Deportes] Lammens [Matías] y se pidió una asistencia especial para siete ciudades corportativas: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Tucumán, Calafate y Ushuaia. Veremos de agregar las más posibles porque tienen otro tipo de clientes.

–Por paridad cambiaria, ¿es la hora del turismo receptivo, del masivo arribo de extranjeros?

–Tiene que jugar un papel fuerte el tema de la inflación para costos internos. Hoy tenemos una ventaja, salvo que estamos lejos de los centros emisivos del mundo. Tenemos oferta de paisajes y servicios de primer nivel. Si le sumamos la diferencia de cambio ventajosa, es una oportunidad. Pero hay que trabajar para que se mantenga en la medida que nuestro sector no tenga aumentos de costos porque, de otra manera, se traduce en tarifa. Pero sí es un momento clave, como lo fue en 2003 y 2004.