Fue modelo y bailarina de Jennifer López, hoy vive en la calle y pide limosna

Suzy Pérez fue tapa de revistas glamorosas y hoy duerme en las veredas o en el subte de Nueva York

Suzy Pérez era una exhuberante y glamorosa modelo de origen dominicano. Además, como bailarina participó de video clpis de diversos artistas. En este rubro, fue parte del cuerpo de baile de la estrella de la música internacional Jennifer López. Pero la realidad de esta mujer hoy está lejos de ser la de otros años. Ella vive en las calles de Nueva York, pide dinero a los transeúntes y muchas veces debe comer de la basura.

Luego de su período dorado, a la modelo dominicana que ilustró varias tapas de revistas se le había perdido el rastro, hasta que una periodista la encontró a comienzos de este mes en las calles de Nueva York y descubrió los múltiples dramas que habían pasado por su vida, marcada por la adicción a las drogas. "A mí me dieron una golpiza que me dejó medio muerta, inválida y perdí tres trabajos", dijo Pérez a Gelena Solano, la reportera del ciclo El Gordo y la Flaca, de Univisión.

Suzy Pérez, en sus tiempos de esplendor Crédito: Instagram El Gordo y la Flaca

Ante la pregunta sobre su rotundo cambio de modelo a homeless, la modelo contestó: "Cuando yo perdía mi mamá, yo me perdí". En la misma entrevista, la dominicana reconoció su problema con las drogas -"soy adicta al coco", confesó-. Además, relató que en su vida como homeless fue víctima de violencia y de abuso sexual: "Me mataron a golpes. Como cinco hombres una vez me violaron".

La modelo hoy pide dinero y comida en Manhattan Crédito: Instagram El Gordo y la Flaca

En el video que realizó la señal televisiva se ve a Pérez mientras revuelve tachos de basura, y se la ve notablemente desmejorada respecto a sus tiempos de modelo y bailarina. Ella misma admitió en la entrevista que duerme "en la acera" o "en el subway".

El encuentro con su hijo

Pérez es mamá de un joven de 19 años, Jehew, que vive en los Estados Unidos, y que ella no vio por 12 años. En el reportaje de la televisión, la bailarina se quiebra y le envía un mensaje a su hijo: "Te quiero, tu eres lo mejor que me pasó a mí. Cada día sin tí es una sonrisa que no puedo tener".

Los familiares de Suzy Pérez abrieron una cuenta en Go Fund Me para ayudar a su rehabilitación Crédito: Go Fund Me

Motivados por este mensaje, la señal televisiva decidió reunir a la modelo con su hijo. Y así lo hicieron. El joven viajó desde Dakota del Norte, encontró a su madre, y se dieron un emotivo abrazo que fue también televisado.

Pero el encuentro tuvo un resultado contraproducente. Pérez se desestabilizó luego de ver a su hijo y terminó en el hospital. Según la misma Gelena Solano le contó al sitio People en español, será muy difícil lograr que la bailarina abandone sus adicciones. Según la periodista, lo primero que tiene que pasar, y no pasa, es que Pérez tiene que querer la ayuda.

"Lo importante es ayudarla a salir del vicio y entrar en un centro de rehabilitación -dijo la periodista-. La queremos bañar y llevar a un spa, darle ánimo para que ella se salga de las drogas".

Los familiares de Pérez, conmovidos por su situacion, abrieron una cuenta en el sitio de ayuda económica GoFundMe para poder colaborar con el aporte necesario para una futura rehabilitación de la modelo y bailarina.