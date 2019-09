Gran Hermano de España, sacudido por la denuncia de violación de una participante

"Se ve perfectamente que él abusa de mí en la habitación", aseguró Carla Prado, participante del reality Crédito: Twitter Telecinco

En la edición número 18 de Gran Hermano de España, en el año 2017, sucedió un hecho que mereció la expulsión de uno de los participantes por "conducta intolerable" en relación a otra participante, según expresaron los productores del mismo programa.

Esa conducta intolerable que en aquel entonces quedó envuelta en una especie de misterio, se convirtió hoy en una denuncia por violación realizada por Carlota Prado, la concursante protagonista del episodio, que rompió estos días el silencio sobre el tema, aseguró haber sido abusada, y sustentó sus dichos en las imágenes del mismo programa donde, según indicó, "se ve perfectamente cómo él abusa de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente". La joven también sentencia que el programa entonces no la ayudó.

Todo ocurrió una noche de noviembre de 2017, cuando los participantes festejaban en una celebración con alcohol la superación de uno de los desafíos a los que los enfrenta el programa del ojo que todo lo ve. Allí, según las imágenes que trascendieron, el concursante José María Pérez, por entonces pareja de Prado, se acerca donde ella estaba sentada y, tras producirse un forcejeo la levanta y se la lleva del lugar.

El hecho del abuso sexual se habría producido luego, según aseguró la joven, en una habitación de la casa del Reality. Las imágenes de esa situación fueron las que hicieron que la producción de GH expulsara al joven por una "conducta intolerable". A ella, en tanto, la dejaron salir temporalmente de la casa, "según consejo del equipo de psicólogos", pero aseguraron que "la puerta está abierta para ella".

José María Pérez y Carlota Prado eran pareja y compartían el reality español Crédito: Twitter Telecinco

El Reality finalizó hace dos años, pero hoy el traumático episodio es revivido por su protagonista, que decidió dar una entrevista descarnada con el medio español El Confidencial. En principio, Prado se refiere a las imágenes difundidas ahora sobre la llegada de Pérez al sofá, donde ella parece rechazar los embates de su pareja. "Evidentemente no me gusta que me metan mano. Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que 'GH' no hizo -señaló la chica.

Además, Prado agregó que esas imágenes "no son un primer plano de lo que estaba sucediendo. Alguien en las redes sociales lo encontró y aumentó el espacio en el que estábamos esa persona y yo. Digo esa persona porque me resulta imposible decir su nombre".

Luego, la joven habló del episodio en la habitación, y aseguró tener "lagunas mentales" porque había bebido unos cuatro mojitos. Lo que contó fue lo que recordaba de la mañana siguiente: "De camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta. Llevaba unos pantalones de pijama que no recordaba haberme puesto, pero en ese momento no presté atención a ese detalle tan importante".

La chica, de 26 años y originaria de Marbella, aseguró que entonces Pérez le había asegurado que durante la noche la "había cuidado porque estaba K.O.". Luego, lo retiraron del programa, pero según Prado, fue tarde: "Decidieron dejarlo no sé cuantísimas horas a mi lado cuando tenían pruebas suficientes como para sacarlo inmediatamente. Lo dejaron a mi lado y permitieron que se riera de mí diciendo que me había cuidado".

La joven, de 26 años, fue invitada a salir del programa luego del episodio pero le dijeron que "la puerta estaba abierta" Crédito: Twitter Telecinco

Las críticas al programa de Prado también se extienden al hecho de que la llevaron a ver las imágenes de lo que había ocurrido esa noche, sin brindarle contención psicológica, o a alguien que la ayudara a enfrentar "esas imágenes tan duras".

En el relato al medio español, la joven aseguró que las imágenes del episodio "duran casi 10 minutos y se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente". Para apoyar su testimonio, Prado citó en la entrevista el auto de la jueza que "dice que se ve 'clara, precisa y reiterada mi oposición' a las acciones de esta persona, hasta que finalmente quedo inconsciente. Se ve cómo le digo 'quítate, no puedo' y hacer gestos de una persona que está diciendo "déjame tranquila".

La joven fue crítica del programa porque dejaron que el joven pasara más horas con ella luego de ver lo que le había hecho Crédito: Twitter Telecinco

La joven no entendía cómo no le consultaron si quería ver el material antes de enseñárselo: "Si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no. Yo no hubiese querido tener para el resto de mi vida esa mierda en la cabeza. Es mi cuerpo el que sale ahí, inconsciente y violado. Me da exactamente igual que en el Código Penal ponga que una violación es con violencia y un abuso sexual sin violencia", aseguró.

Si bien en aquel momento, desde el Reality aseguraron que se acudió a la Guardia Civil a denunciar el hecho, Prado aseguró: "Hasta donde yo sé, el juzgado no entiende muy bien la actuación del programa. Lo que hicieron se llama omisión de socorro".

El caso se encuentra ahora en los tribunales porque la exparticipante del Reality interpuso la denuncia en la justicia, una vez fuera del programa y de regreso en su ciudad. "La Audiencia Provincial de Madrid acaba de desestimar tres recursos de apelación interpuestos por la defensa del imputado", informó la joven, que también señaló que no tiene conocimiento de cuándo exactamente se celebrará el juicio.