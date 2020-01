Greta en la COP25: discurso completo subtitulado al español

Greta Thunberg en la COP25 en Madrid, España. 11:31

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020 • 11:34

Hace un año y medio yo no hablaba con nadie si no tenía necesariamente que hacerlo, pero luego encontré una razón para hablar.

Desde ese momento he dado varios discursos, y aprendí que cuando cuando hablas en público debes decir algo personal o emocional para captar la atención de todos. Decir cosas como nuestra casa está en llamas, quiero que entren en pánico, o ¡cómo se atreven!

Pero hoy no voy a hacer eso, porque luego esas frases son todo lo que la gente recuerda de mi discurso, no recuerdan los datos, los verdaderos motivos por los que dije todo esto en primer lugar. no tenemos tiempo para dejar afuera la ciencia. durante un año estuve constantemente hablando de la acelerada reducción de nuestros presupuestos de carbono, una y otra vez.

Pero como esto sigue siendo ignorado , voy a insistir en repetirlo.

En el capítulo 2, página 108, del reporte 1.5 del IPCC que se publicó el año pasado dice que si queremos tener una chance del 67% de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 1,5 grados centígrados, tenemos que el 1 de enero de 2018 , nos quedaban 420 gigatones de CO2 para emitir en ese presupuesto. Pero ese número es mucho menor hoy porque emitimos 42 gigatones de CO2 por año, incluyendo el uso de la tierra.

Con los niveles de emisiones actual, ese presupuesto de carbono se terminará en 8 años. Estos números no son opiniones o visiones políticas, esta es la mejor ciencia disponible.

A pesar que muchos científicos sugieren que estos números son muy moderados, éstas son las cifras aceptadas por el IPCC.

Además fíjense que estos datos son globales y por lo tanto no dicen nada respecto a los aspectos de equidad, lo cual es absolutamente esencial para que el funcione el Acuerdo de París en una escala global.

Esto significa que los países más ricos necesitan hacer un esfuerzo justo y reducir sus emisiones a cero mucho más rápido para ayudar a que los países más pobres puedan hacer lo mismo así la gente de zonas menos afortunadas del mundo pueden mejorar su estándar de vida.

Estos números tampoco incluyen la mayoría de los circuitos de retroalimentación , ni los puntos críticos no lineales o el calentamiento adicional oculto debido a la contaminación tóxica del aire.

La mayoría de los modelos asume, que las generaciones futuras podrán absorber cientos de billones de toneladas de CO2 del aire, con tecnologías que no existen en la escala requerida y que tal vez nunca lleguen a existir.

La aproximación del 67% de chances de llegar al presupuesto es a la que tiene las mayores probabilidades según el IPCC. Y ahora nos queda menos de 340 gigatones de CO2 para emitir en ese presupuesto y distribuirlo de manera equitativa.

Por qué es tan importante mantenerse abajo de los 1.5 grados? Porque incluso en un grado la gente se muere por esta crisis climática. Porque esto es lo que la ciencia unida llama para evitar desestabilizar el clima para que tengamos la mejor chance posible de evitar un conjunto de reacciones en cadena como el derretimiento de los glaciares, el hielo polar y el descongelamiento de la capa helada de suelo del Ártico. Cada fracción de un grado cuenta.

Entonces de nuevo, este es mi mensaje esto es en lo que me gustaría que nos enfoquemos.

Entonces por favor díganme, cómo hacen para reaccionar a estos números sin sentir por lo menos un nivel de pánico. ¿Cómo responden al hecho que no se está haciendo casi nada sin sentir por lo menos un poco de bronca y cómo hacen para comunicar esto sin sonar alarmistas? Me gustaría saberlo realmente.

Desde el Acuerdo de París, los bancos han invertido 1.9 trillones de dólares estadounidenses en combustibles fósiles. Cien compañías son responsables del 71% de las emisiones globales.

Los países del G20 suman 80% del total de las emisiones. El 10% más rico de la población mundial produce la mitad de las emisiones de carbono, mientras que el 50% más pobre suma un décimo . Todos tenemos trabajo que hacer, pero algunos más que otros.

Recientemente algunos países ricos dijeron que reducirán sus emisiones de gases de efecto invernadero por tanto y tanto por ciento y para tal o cual día, para convertirse en neutrales de emisiones en tantos años. Esto parece impresionante a primera vista, pero aunque las intenciones sean buenas, esto no es liderazgo.

Esto no es liderar porque la mayoría de estas promesas no consideran la aviación, la navegación de barcos y el consumo de bienes. Sin embargo, sí incluyen la posibilidad de que los países compensen sus emisiones en otros territorios.

Estas promesas no incluyen las tasas de reducción anual necesarias para los países ricos, lo cual es necesario para mantenerse dentro del pequeño presupuesto restante. Cero en 2050 no significa nada si las altas emisiones continúan incluso durante algunos años más, entonces el presupuesto restante se habrá ido.

Sin mirar el escenario completo, no vamos a solucionar esta crisis. Encontrar soluciones holísticas es de lo que debería tratarse la COP, pero en cambio, parece haberse convertido en algún tipo de oportunidad para que los países negocien zonas grises y eviten aumentar su ambición en torno a estas metas.

Los países están encontrando formas inteligentes en vez de tomar medidas reales. Al igual que contar de manera doble las reducciones de emisiones, trasladarlas al extranjero y anular sus promesas de aumentar la ambición o negarse a pagar las soluciones o la pérdida de daños. Esto tiene que parar.

Lo que necesitamos es un verdadero recorte de la emisión de gases de efecto invernadero desde la base para no superar los 1.5° de temperatura. Necesitamos dejar el carbono en la tierra.

Arreglar fechas lejos en el tiempo o decir cosas que dan la impresión de acción va a realizar más daño porque los cambios necesarios no están a la vista.

Las políticas necesarias no existen más allá de lo que escuchen de los líderes mundiales. Todavía creo que el peligro mayor no es la inacción. El verdadero peligro se da cuando los políticos y CEOs hacen como si estuviesen haciendo algo cuando en realidad no hacen mas que relaciones públicas.

He sido demasiado afortunada en haber viajado por el mundo y mi experiencia ha sido que la falta de conciencia es la misma en todas partes, incluso aquellos que han sido elegidos para liderarnos. No hay un sentido de urgencia. Nuestros líderes no se están comportando como si estuvieramos en una emergencia.

En una emergencia, cambiás de actitud. Si hay un niño parado en el medio de la ruta y los autos están viniendo, no mirás para otro lado porque es incómodo. Inmediatamente corrés al rescate de él.

Y sin la percepción de urgencia, ¿cómo podemos los ciudadanos entender que estamos pasando por una crisis? Y si la gente no es consciente de lo que está pasando, no ejercerán presión sobre los que están en el poder para que actúen.

Y sin la presión de la gente sobre los que están en el poder nuestros líderes pueden escapar al problema y no hacer nada, que es donde nos encontramos ahora.

En tres semanas vamos a entrar en una nueva década, una década que va a definir nuestro futuro. Ahora estamos desesperados por cualquier signo de esperanza.

Bueno, les digo, hay esperanza. La he visto. Pero no viene ni de los gobiernos ni de las corporaciones, viene de la gente.

La gente que no era consciente pero que está comenzando a despertarse. Y una vez que nos volvemos conscientes, cambiamos. La gente puede cambiar y está lista para hacerlo.

Esa es la esperanza porque tenemos democracia que funciona todo el tiempo, no solamente en una elección, sino cada segundo y cada hora.

La opinión pública es quien maneja el mundo libre. En realidad, cada cambio en la Historia ha sido producido por la gente.

No tenemos que esperar. Nosotros, las personas, tenemos que arrancar el cambio ahora.