Gripe A en la Argentina: cuándo y para quiénes comienza la vacunación ante la suba anticipada de casos

Este año la gripe empezó a circular antes de lo esperado. Según una alerta epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación, se detectó un aumento significativo en la cifra de casos de gripe A del grupo H3N2, cuando la suba en el número de infecciones suele detectarse durante el otoño e invierno. Por eso, el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza se espera con ansias para poder proteger, sobre todo, a los grupos de riesgo, y luego continuar con el resto de la población que desee inocularse.

La cartera sanitaria nacional comenzará a recibir entre este viernes y el lunes 21 de marzo la primera entrega de vacunas antigripales. “La entrega de cerca de 1.120.000 dosis de vacunas antigripales fue posible luego de hacer las gestiones necesarias con objeto de contar con las dosis lo antes posible. Transcurrido el proceso de acondicionamiento logístico, las vacunas comenzarán a ser distribuidas a las 24 jurisdicciones a principios de la próxima semana”, explicaron desde la cartera que conduce Carla Vizzotti.

Desde la provincia de Buenos Aires, indicaron que a fin de mes comenzará la campaña de vacunación gratuita en hospitales y centros de salud, pero que están a la espera de la llegada de las vacunas que son distribuidas por el Estado Nacional. Lo mismo sucede con la Ciudad, en donde indicaron que prevén iniciar la vacunación a finales de este mes o principios de abril.

En cuanto al sector privado, desde Galeno señalaron a LA NACION que la campaña de vacunación para sus afiliados comenzará el próximo lunes y aplicarán la vacuna tetravalente que, según explica Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), además de incluir la variante H3N2, que es la de mayor circulación, agrega la protección contra otros dos linajes de la influenza B.

OSDE, en tanto, ofrecerá esa misma vacuna a sus afiliados y comenzará a aplicarla el primero del próximo mes.

La personas que deseen vacunarse también pueden acudir a una farmacia. Por ejemplo, Farmacity la va a aplicar en sus más de 200 sucursales. “Vamos a dar la vacuna tetravalente en nuestras farmacias para la campaña de Vacunación Antigripal 2022. Los pacientes podrán sacar su turno a través del turnero digital para acudir a las sucursales. La provisión de dosis está estipulada para la semana que viene o los últimos días de este mes. Aún no tenemos el dato de cuál será el preció de la vacuna más el servicio de aplicación”, informaron fuentes de la empresa a LA NACION.

Grupos de riesgo

Los grupos que tienen incluida la vacuna de la gripe en el Calendario Nacional de Vacunación son las embarazadas, que pueden aplicársela en cualquier trimestre de la gestación. En ese caso, la vacuna protege tanto a la madre como al bebé (a través del pasaje de anticuerpos por la placenta). Otro grupo son los niños de 6 a 24 meses, que deben inocularse con dos dosis separadas por al menos cuatro semanas si no recibieron ya dos dosis de la vacuna antigripal con anterioridad. En caso de haberlas recibido, tendrán que aplicarse solo una dosis.

Luego están los grupos de riesgo que presentan indicación de recibir la vacuna, como las personas que tienen enfermedades de base (diabetes, inmunodeficiencias, trasplantados, entre otras) y los mayores de 65 años. Además, el personal de salud también tendrá que vacunarse contra la gripe. Sin embargo, según Teijeiro, cualquiera que quiera “protegerse del virus” puede vacunarse.

“Los grupos de riesgo sí o sí deben inocularse porque son los que más peligro corren frente a la enfermedad, pero eso no quita que cualquiera que quiera estar protegido no pueda ir a un vacunatorio y vacunarse contra la gripe, no hay una contraindicación en ese sentido”, indica el especialista.

Sobre el crecimiento de casos antes de la llegada del otoño, Leda Guzzi, miembro de la (SADI), explica que los meses de aislamiento y estrictas medidas de cuidado han restringido la circulación del virus de la influenza. “Durante la pandemia hubo muy pocos virus respiratorios circulando por la falta de contacto entre las personas, pero al mismo tiempo cayeron las tasas de vacunación, incluida la antigripal, y a eso se suma que también por no circular y estar en contacto con personas, es probable que la población haya perdido cierta inmunidad natural que se genera por estar expuestos al virus. Por eso ahora es importante que los grupos señalados se apliquen la vacuna contra la gripe”, explica la especialista.