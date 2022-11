Qué es la gripe B, el virus respiratorio detrás del brote que afecta a los bonaerenses

escuchar

Ya pasó el invierno y, sin embargo, hay una alta circulación de virus respiratorios e incluso un pico de casos de Covid-19 previsto por las autoridades sanitarias para el verano. La semana pasada, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que en la Provincia hay un brote de gripe B, y que desde hace algunas semanas hay más internaciones por gripe que por coronavirus, aunque la gran mayoría son pacientes ambulatorios.

Los especialistas consultados por LA NACION confirman que hay no solo hay un aumento de casos de gripe B, sino también de A. Explican que este brote se produjo ahora porque hay un cierto “reacomodamiento” de los virus respiratorios luego de la pandemia y, además, señalan que los días fríos que se prolongaron durante las primeras semanas de la primavera también colaboraron para que creciera la curva de contagios.

Por otro lado, advierten que este año el porcentaje de personas que se inoculó contra la gripe no alcanzó los niveles esperados, aunque desde el Ministerio de Salud de la Nación respondieron que aún las cifras de vacunados durante este año no están disponibles. En cuanto a la sintomatología de la Influenza A y B, destacan que no es posible diferenciarlas sin analizar la muestra, porque ambas generan un cuadro similar, que incluye dolores de cabeza, fiebre y malestar general.

Los especialistas recomiendan vacunarse contra la gripe aunque ya haya pasado el invierno Santiago Hafford - La Nación

“Ya hace algunas semanas, desde mediados de septiembre, hay más internaciones por gripe que por Covid. En general son ambulatorias: si bien hay un poquito más de internación en chiquitos, todavía el ecosistema de enfermedades va a estar un poco alterado”, describió Kreplak. Hace pocas semanas, la situación era diferente y la variante que predominaba era la influenza A.

En cuando a la situación sanitaria en el distrito porteño, desde el Ministerio de Salud de la Ciudad informaron que se vio un nivel alto de muestras positivas de influenza A y B durante las últimas semanas. A partir de la semana epidemiológica n° 38 (20 de septiembre) se registró en promedio un 50% de positividad en las muestras totales registradas, tanto del tipo A como del B. Sin embargo, se observa que a partir de la semana epidemiológica n° 42 (17 de octubre), estos niveles comenzaron a descender lentamente.

Vigilancia epidemiológica

Enrique Casanueva Martínez, infectólogo y asesor del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Austral, coincide en que han crecido los casos de gripe A y B, y explica que desde el punto de vista clínico no tiene demasiada importancia identificar la variante, aunque sí hay que realizar la vigilancia epidemiológica para poder determinar qué vacuna producir para el año que viene. El especialista sostiene que, por lo general, el 80% de los casos a nivel local corresponden a la gripe A H1N1, pero ocasionalmente se pueden dar brotes del subtipo B.

Los síntomas de la influenza A y B son muy similares, ambas variantes podrían generan malestar general, dolor de cabeza y fiebre Shutterstock

Por otro lado, el especialista destaca que luego de la pandemia de coronavirus, es común ver brotes de virus respiratorios en momentos “inusuales”.

“Probablemente, los virus, como la gripe y el coronavirus, compitan entre sí. Siempre hay más casos durante el invierno, pero eso fue cambiando. Además, este año en las primeras semanas de la primavera hizo frío. Para la prevención, las medidas de cuidado son las que usamos durante la pandemia de gripe A en 2009 y las que se usaron durante el coronavirus, es decir, distancia y ambientes ventilados. Y para los que aún no se vacunaron contra la gripe, les recomiendo hacerlo”, argumenta Casanueva Martínez.

Leda Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de infectología (SADI), observa que hay un comportamiento inusual en la curva de los virus respiratorios en la Argentina. “Hubo un brote de gripe A en el verano, después bajó y en los meses de invierno, donde suele ser muy importante su actividad, pasó a tener una positividad de menos del 10%. Pero, a partir de septiembre se notó un incremento de H3N2 y del H1N1 pandémico (ambas gripe A), y se notificó una presencia muy importante de influenza B linaje Victoria”, dijo.

Y agregó: “En la Provincia se está viendo un incremento en la influenza B que llegó a tener una tasa de positividad del 60% a principios del mes pasado. Es muy llamativo para la época y está siendo responsable de los cuadros respiratorios en este momento. Luego de la pandemia hubo cierto rebote y un reacomodamiento de los virus. Algunos lo intentan explicar por la deuda inmunológica en donde hubo poca exposición a los virus respiratorios. Otros creen que el Covid pudo haber generado alguna desregulación del sistema inmune que genere una mayor susceptibilidad a los virus respiratorios”, detalla Guzzi.

La especialista agrega que la sintomatología entre ambas variantes es indistinguible. “El virus de la gripe suele dar un cuadro de fiebre alta, de comienzo repentino, tos, dolor de garganta y puede haber síntomas gastrointestinales y vómitos. Estos dos últimos síntomas llaman la atención y es más probable que se presenten en personas de riesgo”, resalta Guzzi.

Ricardo Teijeiro, miembro de la SADI, describe que este año en un primer momento circuló la variante H3N2 (gripe A) y luego la B. Respecto de la sintomatología, señala que no hay diferencias entre las variantes. Ambas generan malestar general, dolor de cabeza y fiebre.

Teijeiro también recomienda aplicarse la vacuna, aunque ya haya terminado la campaña. Además, describe que los que se vacunaron contra la gripe en vacunatorios del Estado, se han aplicado una vacuna trivalente, que brindan protección contra dos variantes de la gripe A. Mientras que en el sector privado aplicaron las tetravalentes que agregan protección contra dos linajes de la influenza B.

¿Dónde vacunarse?

La vacuna antigripal se encuentra dentro del calendario de vacunación oficial y cuenta con cobertura total, es decir que se aplica de forma gratuita para todos los pacientes dentro de los grupos de riesgo. Se puede aplicar en el sistema público de salud o en vacunatorios privados. En la ciudad, en los CeSaC y se puede reservar turno previamente desde la página del Gobierno de la Ciudad, donde se encuentra el detalle de los grupos alcanzados.

En los centros privados, quienes no estén alcanzados por los grupos estratégicos también pueden aplicársela y deberán abonar unos 4500 pesos, aproximadamente, según la vacuna. También está disponible el 0800-222-1002, un teléfono gratuito del Ministerio de Salud de la Nación, donde se informa sobre esta y otras vacunas, dónde y cómo aplicársela en todo el país.