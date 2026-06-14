Habían ido a pasar el fin de semana: murió una niña de 5 años atacada por un perro en un complejo de playa en Chubut

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Una niña de 5 años murió ayer luego de ser atacada por un perro en el complejo de playa en Magagna, en la costa chubutense. El trágico suceso tuvo lugar al sur de Rawson, en el sector de la playa Los Cangrejales Sur, según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El incidente ocurrió entre las 14 y las 14.30 de este sábado, en momentos en que la menor se encontraba junto a sus padres. La familia de la víctima, oriunda de la ciudad de Trelew, se había trasladado al balneario para pasar el fin de semana largo en una vivienda alquilada frente al mar.

A pesar de que se desplegó un operativo de emergencia de forma inmediata y la niña fue trasladada al hospital, las heridas sufridas derivaron en su fallecimiento.

Respecto del animal involucrado, vecinos de la zona indicaron que se trata de un perro de raza mestiza y tamaño mediano que merodeaba el sector desde marzo pasado. Tras el ataque, el animal fue puesto bajo custodia de las autoridades correspondientes.

“La criatura estaba con su papá y su mamá estaba en la playa. En un momento, sale del interior de la casa hacia donde se encontraba su madre. Allí se cruza con este perro y sufre ese ataque”, señaló la fiscal general, Laura Castagno, que se hizo presente en el lugar de los hechos.

La fiscal estuvo acompañada por investigadores y peritos policiales. De manera simultánea, intervino la Fiscalía Ambiental, bajo la dirección de Florencia Gómez, junto al bioquímico Germán Florio y el veterinario Andrés Moyano.

Este equipo especializado procedió a realizar peritajes técnicos y extraer muestras del perro, material que será fundamental para el desarrollo de la investigación judicial, tal como explicaron desde el MPF de Chubut.

Hasta el momento, las autoridades han informado que no hay imputados ni sospechosos de responsabilidad penal en relación con el hecho.

La investigación continúa abierta para esclarecer con precisión las circunstancias de este suceso que generó un gran impacto tanto en los residentes locales como en los visitantes del complejo costero.

Magagna es un conjunto de playas de la costa chubutense ubicadas al sur de la desembocadura del río Chubut, en la ciudad de Rawson. El lugar fue declarado como Área Turística Municipal Protegida. La urbanización se conforma por tres pequeños asentamientos costeros: Playa Bonita, El Faro y Los Cangrejales.